Apple разрешит делиться внешними ссылками на местонахождение маячков AirTag — например, с авиакомпаниями, чтобы быстрее найти багаж

Функция доступна для «большинства» регионов в публичной бета-версии iOS 18.2. Полноформатный релиз состоится «скоро».Создать ссылку формата find.apple.com/item... можно через нативное приложение Apple «Локатор» на iPhone, iPad и Mac, сообщила компания. До этого опцию обнаружило Macrumours.Получатель увидит на сайте интерактивную карту, которая автоматически обновляется, если местоположение вещи с маячком изменилось. Отправитель узнает, сколько человек открыли ссылку.По умолчанию ссылка будет действовать неделю, но её также можно отключить вручную в любое время. Если пользователь «воссоединится» с вещью, система сама заблокирует общий доступ.В Macrumours и на Reddit отмечают, что поделиться положением вещи можно и так, но только через iCloud — с пользователями из списка контактов.В «ближайшие месяцы» принимать ссылки из «Локатора» начнут 15 авиакомпаний: Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic и Vueling.Apple сотрудничает с ними напрямую, чтобы автоматизировать работу с ссылками. В целях безопасности доступ к ним будет у ограниченного количества сотрудников — и они должны будут авторизоваться: через Apple Account или корпоративную почту. В будущем список авиакомпаний расширят.Обеспечить поддержку функции также планирует поставщик ИТ- и телеком-услуг SITA — в системе для отслеживания утерянного или задержанного багажа WorldTracer. Последнюю используют более 500 перевозчиков, а также структур наземного обслуживания в аэропортах по всему миру.#новости #airtag
Бесконечно можно смотреть на три вещи:
1. Как горит огонь.
2. Как течет вода.
3. Как твой багаж летит в Сан-Паулу, хотя сам ты летишь в Хабаровск.
И думать: "на его месте должен был быть я".
Кто то же должен нормально отдохнуть!
Как твой багаж летит в Сан-Паулу, хотя сам ты летишь в Хабаровск. - ну увидеть такое не возможно, зато это можно понять и долго смотреть в иллюминатор грустным взглядом...
После Сан-Пауло чемодан может придти с подарком с несколькими пачками “цитрамона»
багажу повезло больше
Господа, уверен тут у многих есть цифры кука. Наберите, узнайте пжлста когда Эппол разрешит отклонять входящий звонок с заблокированного экрана, а не просто выключать звук. Естественно в каждом обоссаном ведре за 3 копейки это база с 1993 года.