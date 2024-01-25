Сервисы
Полина Лааксо

WhatsApp* начал тестировать на iOS возможность писать пользователям других мессенджеров Статьи редакции

Функцию обнаружили в последней бета-версии приложения.

  • В разделе «Чаты» появилась папка Third-party Chats — для диалогов из сторонних приложений. После финального релиза пользователи других сервисов — например, Signal, — смогут общаться с теми, кто предпочитает WhatsApp*, не создавая там аккаунт, объяснила редакция WABetaInfo.
  • Обновление связано с требованиями европейского закона о цифровых рынках (DMA), который ужесточил условия для работы технологических компаний в Евросоюзе.
Источник: WABetaInfo
  • По умолчанию кросс-платформенная опция должна быть отключена, чтобы пользователь сам решал, включать её или нет. Компания также должна будет обеспечить сквозное шифрование.
  • Правда, издание TweakTown отмечает: WhatsApp* сможет предоставить поддержку только тех мессенджеров, которые согласятся обеспечить совместимость — добровольно или по требованию регулятора.
  • Когда выйдет обновление — неизвестно. О разработке соответствующей функции на Android сообщали ещё в сентябре 2023 года.
Право
Полина Лааксо
Google и европейские операторы пожаловались Еврокомиссии на совместимость iMessage только с устройствами Apple Статьи редакции

Они хотят, чтобы преимущества системы были доступны пользователям любых устройств.

Источник: AppDevice

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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132 комментария
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 Разработка Телеграм-ботов

Мессенджер из прошлой жизни не знает как себя реанимировать и внедряет бесполезные функции.

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Кирилл Половинкин

Чем вас он не устраивает? Отличный мессенджер. Рабочие чаты и деловые переписки только там

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24 комментария
Natural Phobia

Вацап отличный мессенджер именно для общения, а не анимаций, анимированных анимаций, запрета отправлять голосовые для не премиумных, запрета писать для не премиумных, запрета дышать для нищебродов и без всякой прочей хуйни, которую Паша активно добавляет с каждой новой обновой. Ливнул из телеги ещё полтора года назад и не жалею, только меньше мозг засирается инфопотоком, а стикеры везде есть

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10 комментариев
Платон Щукин

Ты видимо "Телеграмовод". В масштабах мира Телеграм "писюн". Посмотри на долю мессенджеров в мире и увидишь где WA, а где Телеграм. Скоро в России могут остаться только "Чебуграмы" и тогда точно можно будет не волноваться о WA.

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1 комментарий
Vilent

Использую оба приложения. Именно для лично-деловой переписки Вацап удобнее.

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Николай Верегин

Это тебе надо узнать как реанимировать свой здравый смысл.

Ты б хоть новость читал, где четко написано что подобная совместимость — требование регулятора.

И требуется это потому, что Ватсапп ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН.

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2 комментария
Чай поставьте

На самом деле не особо он и из прошлой жизни. Оч много кто пользуется, не только у нас.

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Сухарик Воронцовский

Наконец-то кто-то это начал
И не придется больше устанавливать мессенджер из-за какого-то одного человека, который общается только там

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Борис Интеграторов

Подключат ли вк и одноклассники?!

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2 комментария
Невероятный Блондин

От создателей Pidgin и Adium

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Monkey Do

а ведь был еще trilian

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Захар что-то знает

Сделали бы уже один гигамессенджер на весь мир, было бы супер удобно.

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Игорь Алакчеев

СМС называется

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Griby Lenina

Если из любого мессенджера можно будет писать в любой и они мало отличаются по функционалу, может объединить все в один супер-мессенджер?

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Вадим Д.

На выходе получим

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3 комментария
Дядя Федор

Если однажды сообразят некий единый протокол, то да.

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2 комментария
Случайные фотографии

миранда была - ставишь плагины и общаешься из одного окна во всех протоколах

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

И деньги по-братски делить будут.

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1 комментарий
Андрей Вечерний

Мечта снежного короля?

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Борис Интеграторов

Роскомнадзор, перелогинтся!)))

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Fred Han

Если есть 5G, то зачем пользоваться 4G?

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Uzabila

Нет, корпоративным языком - в одну эко-систему

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Monkey Do

И обязательно добавить туда: такси, лавку, шеринг самокатов, карту, заказ еды

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Илья Прокопенко

Звучит интересно. Я бы с удовольствием включил такую опцию в Телеграме, чтобы общаться с со старшим поколением и микро-бизнесом, сидящими в вотсаппе.

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Буквоед

Лично общаюсь с директором IT-департамента, у которого и весь департамент, и вся компания на 1.500 человек сидят в Воцапе. Типичные пенсионерские замашки, да? Типичный микробизнес?

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16 комментариев
Лубянский

Удивлен, что первые начинают это вотсап.. А телеграм чего спит

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Стереографика - чудо иллюзии

Вам нужно окунуться в далёкое прошлое, чтобы знать, что всё уже было давно до появления ватсапа.

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Невероятный Блондин

У телеги свой протокол, а у WhatsApp от опенсорсного Signal

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2 комментария
Константин

Кросс-платформенность по умолчанию должна быть во всех мессенджерах. Где регуляторы когда они так нужны

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Anton Innokentievich

Это не про кроссплатформенность

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Игорь Алакчеев

Не должна. Я не хочу видеть в своей Триме сообщения от пользователей ТГ и прочих Ватсаппов

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1 комментарий
Mr Gold

Странная идея, как это реализуемо если каждый мессенджер работает на своей платформе. Получается учетка всё равно должна быть создана, только возможно неявно, и сообщения будут просто пересыпаться из одного мессенджер в другой.

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Mr Gold

И воообще у меня сомнения по поводу этой новости - не удивлюсь если они там добавили чаты со своими же соц сетками

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ЯжПрограммист

Через АПИ вполне можно заинтегрироваться, будут создавать друг для друга какие-нибудь спец учетки, вообще проблем нет никаких. Скорее всего будет так, что если ты включаешь эту функцию тебе автоматом будут создаваться такие учетки в других мессенджерах и всё.

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Alexei Matveev

У WhatsApp ноги растут из Jabber: изначально все учётки были вида номер_телефона@s.whatsapp.net, а Jabber изначально распределённый. Поэтому нет никаких проблем сделать обмен сообщениями между разными "серверами", например, идентификатор_аккаунта@messenger.com для Facebook Messenger.

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Aleks B

Красавы, лучший мессенджер

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Невероятный Блондин

Попыт (iMessage) круче.

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1 комментарий
Пружинный ревербератор

Статья же не про телеграм

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prokhorov

Что за боты в комментариях ?

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Igor Mylnikov

Мечтательно: пройдёт какое-то время и появится очередной мессенджер и молодое поколение в стремлении выделиться будет писать о телеге, мол там сидит старичьё а вот мы, прогрессивные....
Всё это уже однажды было. Происходит сейчас. и повторится вновь.

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CryotoElm

ICQ когда то был вершиной

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2 комментария
Вадим Д.

Щупальца WA расползаются!

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Филипп Гаврилов

Ну Аймесседж добро на коннект точно не даст, и хорошо

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Тоже хочу

Теперь эту новость каждый месяц будут постить?

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Nikita

Хорошая попытка, но нет

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debil
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Fred Han

Мм нахуй надо мне это делать? (с)

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kate.mully

чтобы все держать в одной экосистеме

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2 комментария
Golohod

Когда уже в телеге сделают, чтобы не пришлось ставить что-то ещё

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Владик Дракула
начал тестировать на iOS возможность

Так вам, любители андроидов )

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Стереографика - чудо иллюзии

Яблокусы думают, что на их улице праздник, но нет.

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Иван Толмачёв

Ура, Web 3.0 и федерализация! ЕС стал полезным!

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compostirony

Когда-нибудь это дерьмище сможет в мультиаккаунт, но снова не сегодня.

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kate.mully

А кросс-платформенная опция не существовала или я не внимательная?

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Lilya Glebova

Ничего себе...что-то полезное от ватсапа, надеюсь остальные возьмут пример

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ЯжПрограммист

Милленеалы изобрели агрегаторы мессенджеров. Раньше такие были для соцсеток.

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High Stakes

Роскомнадзор на всякий штрафанул Google.

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Алина Бизнесвуман

Вотсап удобный в плане ведения деловых переписок, как бизнес мессенджер. Но оформление мне вот интуитивно не нравится, предпочитаю тг всё-таки.

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prokhorov
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redpanda

WhatsApp - это такой мессенджер, как ОК из мира соц. сетей. Они могут придумывать что угодно, но основной функционал среди пользователей - это пересылка всратых анимированных открыток.

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Доктор Шкутко

Насколько было бы удобнее иметь бесплатный сервис, объединяющий всю кучу мессенджеров в одном. А то у одного одна свистелка, у другого - другая переделка, а тебе всю эту хрень надо держать на телефоне или компе. Обязаннось заставить открывать свои протоколы самая та тема.

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A.Ben

Мне интересно вот что, кто то создал ватсап, Apple и тд, вложился в продвижение, как то умудрился и стал лидером и сейчас государства называют их монополистами и вынуждают открывать свою экосистему
Есть ли стимул создавать что то новое после этого?

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