WhatsApp* начал тестировать на iOS возможность писать пользователям других мессенджеров Статьи редакции
Функцию обнаружили в последней бета-версии приложения.
- В разделе «Чаты» появилась папка Third-party Chats — для диалогов из сторонних приложений. После финального релиза пользователи других сервисов — например, Signal, — смогут общаться с теми, кто предпочитает WhatsApp*, не создавая там аккаунт, объяснила редакция WABetaInfo.
- Обновление связано с требованиями европейского закона о цифровых рынках (DMA), который ужесточил условия для работы технологических компаний в Евросоюзе.
- По умолчанию кросс-платформенная опция должна быть отключена, чтобы пользователь сам решал, включать её или нет. Компания также должна будет обеспечить сквозное шифрование.
- Правда, издание TweakTown отмечает: WhatsApp* сможет предоставить поддержку только тех мессенджеров, которые согласятся обеспечить совместимость — добровольно или по требованию регулятора.
- Когда выйдет обновление — неизвестно. О разработке соответствующей функции на Android сообщали ещё в сентябре 2023 года.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Мессенджер из прошлой жизни не знает как себя реанимировать и внедряет бесполезные функции.
Чем вас он не устраивает? Отличный мессенджер. Рабочие чаты и деловые переписки только там
Вацап отличный мессенджер именно для общения, а не анимаций, анимированных анимаций, запрета отправлять голосовые для не премиумных, запрета писать для не премиумных, запрета дышать для нищебродов и без всякой прочей хуйни, которую Паша активно добавляет с каждой новой обновой. Ливнул из телеги ещё полтора года назад и не жалею, только меньше мозг засирается инфопотоком, а стикеры везде есть
Ты видимо "Телеграмовод". В масштабах мира Телеграм "писюн". Посмотри на долю мессенджеров в мире и увидишь где WA, а где Телеграм. Скоро в России могут остаться только "Чебуграмы" и тогда точно можно будет не волноваться о WA.
Использую оба приложения. Именно для лично-деловой переписки Вацап удобнее.
Это тебе надо узнать как реанимировать свой здравый смысл.
Ты б хоть новость читал, где четко написано что подобная совместимость — требование регулятора.
И требуется это потому, что Ватсапп ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН.
На самом деле не особо он и из прошлой жизни. Оч много кто пользуется, не только у нас.
Наконец-то кто-то это начал
И не придется больше устанавливать мессенджер из-за какого-то одного человека, который общается только там
Подключат ли вк и одноклассники?!
От создателей Pidgin и Adium
а ведь был еще trilian
Сделали бы уже один гигамессенджер на весь мир, было бы супер удобно.
СМС называется
Если из любого мессенджера можно будет писать в любой и они мало отличаются по функционалу, может объединить все в один супер-мессенджер?
На выходе получим
Если однажды сообразят некий единый протокол, то да.
миранда была - ставишь плагины и общаешься из одного окна во всех протоколах
И деньги по-братски делить будут.
Мечта снежного короля?
Роскомнадзор, перелогинтся!)))
Если есть 5G, то зачем пользоваться 4G?
Нет, корпоративным языком - в одну эко-систему
И обязательно добавить туда: такси, лавку, шеринг самокатов, карту, заказ еды
Звучит интересно. Я бы с удовольствием включил такую опцию в Телеграме, чтобы общаться с со старшим поколением и микро-бизнесом, сидящими в вотсаппе.
Лично общаюсь с директором IT-департамента, у которого и весь департамент, и вся компания на 1.500 человек сидят в Воцапе. Типичные пенсионерские замашки, да? Типичный микробизнес?
Удивлен, что первые начинают это вотсап.. А телеграм чего спит
Вам нужно окунуться в далёкое прошлое, чтобы знать, что всё уже было давно до появления ватсапа.
У телеги свой протокол, а у WhatsApp от опенсорсного Signal
Кросс-платформенность по умолчанию должна быть во всех мессенджерах. Где регуляторы когда они так нужны
Это не про кроссплатформенность
Не должна. Я не хочу видеть в своей Триме сообщения от пользователей ТГ и прочих Ватсаппов
Странная идея, как это реализуемо если каждый мессенджер работает на своей платформе. Получается учетка всё равно должна быть создана, только возможно неявно, и сообщения будут просто пересыпаться из одного мессенджер в другой.
И воообще у меня сомнения по поводу этой новости - не удивлюсь если они там добавили чаты со своими же соц сетками
Через АПИ вполне можно заинтегрироваться, будут создавать друг для друга какие-нибудь спец учетки, вообще проблем нет никаких. Скорее всего будет так, что если ты включаешь эту функцию тебе автоматом будут создаваться такие учетки в других мессенджерах и всё.
У WhatsApp ноги растут из Jabber: изначально все учётки были вида номер_телефона@s.whatsapp.net, а Jabber изначально распределённый. Поэтому нет никаких проблем сделать обмен сообщениями между разными "серверами", например, идентификатор_аккаунта@messenger.com для Facebook Messenger.
Красавы, лучший мессенджер
Попыт (iMessage) круче.
Статья же не про телеграм
Что за боты в комментариях ?
Мечтательно: пройдёт какое-то время и появится очередной мессенджер и молодое поколение в стремлении выделиться будет писать о телеге, мол там сидит старичьё а вот мы, прогрессивные....
Всё это уже однажды было. Происходит сейчас. и повторится вновь.
ICQ когда то был вершиной
Щупальца WA расползаются!
Ну Аймесседж добро на коннект точно не даст, и хорошо
Теперь эту новость каждый месяц будут постить?
Хорошая попытка, но нет
Мм нахуй надо мне это делать? (с)
чтобы все держать в одной экосистеме
Когда уже в телеге сделают, чтобы не пришлось ставить что-то ещё
Так вам, любители андроидов )
Яблокусы думают, что на их улице праздник, но нет.
Ура, Web 3.0 и федерализация! ЕС стал полезным!
Когда-нибудь это дерьмище сможет в мультиаккаунт, но снова не сегодня.
А кросс-платформенная опция не существовала или я не внимательная?
Ничего себе...что-то полезное от ватсапа, надеюсь остальные возьмут пример
Милленеалы изобрели агрегаторы мессенджеров. Раньше такие были для соцсеток.
Роскомнадзор на всякий штрафанул Google.
Вотсап удобный в плане ведения деловых переписок, как бизнес мессенджер. Но оформление мне вот интуитивно не нравится, предпочитаю тг всё-таки.
WhatsApp - это такой мессенджер, как ОК из мира соц. сетей. Они могут придумывать что угодно, но основной функционал среди пользователей - это пересылка всратых анимированных открыток.
Насколько было бы удобнее иметь бесплатный сервис, объединяющий всю кучу мессенджеров в одном. А то у одного одна свистелка, у другого - другая переделка, а тебе всю эту хрень надо держать на телефоне или компе. Обязаннось заставить открывать свои протоколы самая та тема.
Мне интересно вот что, кто то создал ватсап, Apple и тд, вложился в продвижение, как то умудрился и стал лидером и сейчас государства называют их монополистами и вынуждают открывать свою экосистему
Есть ли стимул создавать что то новое после этого?