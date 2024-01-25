Apple разрешит использовать сторонние магазины iOS-приложений в ЕС Статьи редакции
Среди других изменений — стриминговые игровые сервисы смогут появиться в App Store, «по всему миру».
- Apple объявила об изменениях в Евросоюзе, чтобы привести свою работу в соответствие с законом о цифровых рынках (DMA). Они вступят в силу в марте 2024 года после выхода iOS 17.4.
- В частности, пользователи из ЕС смогут скачать iOS-приложения из альтернативных магазинов приложений. Apple будет одобрять магазины, чтобы обезопасить пользователей. Разработчики смогут выбрать, использовать платёжные сервисы Apple или сторонние, не платя компании дополнительную комиссию.
- Разработчики браузеров для iPhone смогут использовать сторонние движки — сейчас они должны работать на WebKit. Например, Google Chrome работает на Chromium, Firefox — на Gecko.
- Apple также открывает свой App Store для игровых стриминговых сервисов. Это означает, что пользователи смогут установить полноценные приложения сервисов вроде Xbox Cloud Gaming и GeForce Now, пишет The Verge. Раньше они были доступны на iOS через веб-браузер. Это изменение появится «по всему миру».
- В январе 2024 года Еврокомиссия подтвердила, что компания предоставит сторонним разработчикам на территории Европейской экономической зоны доступ к NFC-чипам на iPhone и Apple Watch.
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Ит-компания из венгрии делает руаппстор, турецкая прокладка сбера заливает туда приложение.
Все счастливы?
Ну и добавить зашиту от набега репортящих х-мэнов и им сочувствующих соевых порриджей.
Хуй там, ты правила не прочитал.
сторонний апстор проходит проверку на соответствие.
Затем каждое приложение залитое в сторонний магазин будет всё также проходить нотаризацию.
Никаких санкционных приложений тебе
В настройках iOS 17.4 появилось окошко, в котором показывает твое фактическое местоположение. Так что надо будет понять, как условному Васе «оказаться» в ЕС, чтобы мы все это смогли скачать
Регулятор банит всю компашку подсанкционных друзей с блокировкой счетов. Лахта истерит на vc
Но это для ЕС. Для России надо будет еще стриминговую виртуалку и через нее в этот стор заходить
кто нить в курсе на какой стадии закон аналогичный ес-овскому?
А зачем скрепным творение тлетворного запада от компании управляемой геем? Как же топ за свои деньги?
Вот бы Россия была в ЕС🌝🌝🌝
не ЕС, конечно, но тоже добавилось "свобод"
а вот в Самсунге таких проблем нет, только не завидуйте пожалуйста.
*начало срача через 3,2,1*
Всем похуй
И это единственная проблема, которой нет в Самсунге
Жду инструкции от Тинькофф как поменять страну в айФоне, чтобы скачать приложение банка из стороннего маркета:)
Здравствуйте.
Сейчас приложение на iOS может установить только наш представитель. Вы можете написать нам в чат или позвонить, чтобы назначить встречу. Если появится способ скачать приложение в интернете и установить его, расскажем в официальных источниках.
Наивный )))
Они добавили эдентификацию по стране пребывания и используемому оператору связи 🤣
Настройки в телефоне больше не канают
Подождите, но как же экосистема, уникальность?) А как же "эппл никогда не прогнётся под эти требования"?)
Это кто говорил, ты?
Все здорово, но теперь никто не будет делать приложения для EU
Можно в двух словах что это?
даже если через классический стор продаешь?
Получается 12% комиссия, вместо текущих 30%? Это же выгоднее или я не так понял
Честно говоря, даже не верится что это могло произойти. Хотя оно по-хорошему должно было случится лет 10 назад.
Лет 10 назад это бы загубило все)
Додавили, наконец-то!
Но есть нюанс 😉
Наконец, и пользователи Apple смогут оценить, каким классным вышел ruStore
Фу, это же овнище
Всё равно слишком много запретов и тоталитарщины в iOS. Требуется AppleID, но если мне не нужен iCloud их бекапы и прочее. Если это моё устройство, я без производителя должен решать, к каким сторонним поставщикам его подключать, для разных функций, которые всем навязывает Apple.
Дык есть выбор - не покупать iPhone.
В Андроиде всё устроено примерно так же
Оттепель
Напьюсь теперь.
Я все равно буду скачивать из app store, так же как скачиваю из google play
Опять с НЮАНСАМИ. Одобрение отдельных сторов и приложений внутри них. И не дай бог не понравишься Эпл.
И чем тогда это отличается от текущих правил? Да ничем особо.
Новость для одного несчастного дизайнера с каким-нибудь платным софтом
У нас в стране столько всего происходит интересного, а мы звонилки обсуждаем в 2к24
вот бы сделали без регулирования.
скачал стор, пытаешься что-то скачать и тебе уведомление - подтверждаете взятие всех рисков на себя, в виду использования постороннего софта? гарантия не покрывает проблемы после установки левых приложений.
а потом собрать статистику…
Да дело-то не в рисках ))) Эпл же на аппсторе делает бабок больше чем на айфонах. Там же такой жирный кусок комиссионного пирог.
То есть в марте появится возможность оплачивать в России Apple Pay или нет?
В марте точно не появится
Нет, с Apple Pay боюсь мы расстались на долгие годы.
Странно как в устройствах Apple до сих пор не добавили возможность выбрать среди мужского и женского Пола иной?😂😂🙃
А где Вы устройствах эпл вообще нашли указания пола?
Рекомендую вам вместо устройств Apple выбрать Inoi)))))