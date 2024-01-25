Сервисы
Таня Боброва

Apple разрешит использовать сторонние магазины iOS-приложений в ЕС Статьи редакции

Среди других изменений — стриминговые игровые сервисы смогут появиться в App Store, «по всему миру».

  • Apple объявила об изменениях в Евросоюзе, чтобы привести свою работу в соответствие с законом о цифровых рынках (DMA). Они вступят в силу в марте 2024 года после выхода iOS 17.4.
  • В частности, пользователи из ЕС смогут скачать iOS-приложения из альтернативных магазинов приложений. Apple будет одобрять магазины, чтобы обезопасить пользователей. Разработчики смогут выбрать, использовать платёжные сервисы Apple или сторонние, не платя компании дополнительную комиссию.
  • Разработчики браузеров для iPhone смогут использовать сторонние движки — сейчас они должны работать на WebKit. Например, Google Chrome работает на Chromium, Firefox — на Gecko.
  • Apple также открывает свой App Store для игровых стриминговых сервисов. Это означает, что пользователи смогут установить полноценные приложения сервисов вроде Xbox Cloud Gaming и GeForce Now, пишет The Verge. Раньше они были доступны на iOS через веб-браузер. Это изменение появится «по всему миру».
  • В январе 2024 года Еврокомиссия подтвердила, что компания предоставит сторонним разработчикам на территории Европейской экономической зоны доступ к NFC-чипам на iPhone и Apple Watch.

#новости #apple

9.7K показов
3.2K открытий
0
81 комментарий
Написать комментарий...
 Иван

Ит-компания из венгрии делает руаппстор, турецкая прокладка сбера заливает туда приложение.

Все счастливы?

Ответить
Развернуть ветку
Арсений

Ну и добавить зашиту от набега репортящих х-мэнов и им сочувствующих соевых порриджей.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Невероятный Блондин

Хуй там, ты правила не прочитал.

сторонний апстор проходит проверку на соответствие.
Затем каждое приложение залитое в сторонний магазин будет всё также проходить нотаризацию.

Никаких санкционных приложений тебе

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Void

В настройках iOS 17.4 появилось окошко, в котором показывает твое фактическое местоположение. Так что надо будет понять, как условному Васе «оказаться» в ЕС, чтобы мы все это смогли скачать

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Доктор Шкутко

Регулятор банит всю компашку подсанкционных друзей с блокировкой счетов. Лахта истерит на vc

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Soludo

Но это для ЕС. Для России надо будет еще стриминговую виртуалку и через нее в этот стор заходить

Ответить
Развернуть ветку
Иван

кто нить в курсе на какой стадии закон аналогичный ес-овскому?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Just a human

А зачем скрепным творение тлетворного запада от компании управляемой геем? Как же топ за свои деньги?

Ответить
Развернуть ветку
Анон Аноныч

Вот бы Россия была в ЕС🌝🌝🌝

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff

не ЕС, конечно, но тоже добавилось "свобод"

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
eugeny.dev

а вот в Самсунге таких проблем нет, только не завидуйте пожалуйста.
*начало срача через 3,2,1*

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

Всем похуй

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Дмитрий

И это единственная проблема, которой нет в Самсунге

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Жду инструкции от Тинькофф как поменять страну в айФоне, чтобы скачать приложение банка из стороннего маркета:)

Ответить
Развернуть ветку
Тинькофф

Здравствуйте.

Сейчас приложение на iOS может установить только наш представитель. Вы можете написать нам в чат или позвонить, чтобы назначить встречу. Если появится способ скачать приложение в интернете и установить его, расскажем в официальных источниках.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Невероятный Блондин

Наивный )))
Они добавили эдентификацию по стране пребывания и используемому оператору связи 🤣

Настройки в телефоне больше не канают

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Подождите, но как же экосистема, уникальность?) А как же "эппл никогда не прогнётся под эти требования"?)

Ответить
Развернуть ветку
Krem-brulee

Это кто говорил, ты?

Ответить
Развернуть ветку
Irek Khasyanov

Все здорово, но теперь никто не будет делать приложения для EU

Ответить
Развернуть ветку
Ян

Можно в двух словах что это?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Иван

даже если через классический стор продаешь?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Interesting person

Получается 12% комиссия, вместо текущих 30%? Это же выгоднее или я не так понял

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Vlad

Честно говоря, даже не верится что это могло произойти. Хотя оно по-хорошему должно было случится лет 10 назад.

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Лет 10 назад это бы загубило все)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Максим Г.

Додавили, наконец-то!

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Но есть нюанс 😉

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
LMA+. Рекламируем

Наконец, и пользователи Apple смогут оценить, каким классным вышел ruStore

Ответить
Развернуть ветку
#Deathless ST#

Фу, это же овнище

Ответить
Развернуть ветку
Георгий

Всё равно слишком много запретов и тоталитарщины в iOS. Требуется AppleID, но если мне не нужен iCloud их бекапы и прочее. Если это моё устройство, я без производителя должен решать, к каким сторонним поставщикам его подключать, для разных функций, которые всем навязывает Apple.

Ответить
Развернуть ветку
ihovsky

Дык есть выбор - не покупать iPhone.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Krem-brulee

В Андроиде всё устроено примерно так же

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Тарас Перещук

Оттепель

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Напьюсь теперь.

Ответить
Развернуть ветку
Krem-brulee

Я все равно буду скачивать из app store, так же как скачиваю из google play

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Опять с НЮАНСАМИ. Одобрение отдельных сторов и приложений внутри них. И не дай бог не понравишься Эпл.

И чем тогда это отличается от текущих правил? Да ничем особо.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

Новость для одного несчастного дизайнера с каким-нибудь платным софтом
У нас в стране столько всего происходит интересного, а мы звонилки обсуждаем в 2к24

Ответить
Развернуть ветку
Александр

вот бы сделали без регулирования.
скачал стор, пытаешься что-то скачать и тебе уведомление - подтверждаете взятие всех рисков на себя, в виду использования постороннего софта? гарантия не покрывает проблемы после установки левых приложений.

а потом собрать статистику…

Ответить
Развернуть ветку
Арсений

Да дело-то не в рисках ))) Эпл же на аппсторе делает бабок больше чем на айфонах. Там же такой жирный кусок комиссионного пирог.

Ответить
Развернуть ветку
ddD

То есть в марте появится возможность оплачивать в России Apple Pay или нет?

Ответить
Развернуть ветку
Ант Ант

В марте точно не появится

Ответить
Развернуть ветку
selecadm

Нет, с Apple Pay боюсь мы расстались на долгие годы.

Ответить
Развернуть ветку
ddD

Странно как в устройствах Apple  до сих пор не добавили возможность выбрать среди мужского и женского Пола иной?😂😂🙃

Ответить
Развернуть ветку
Арсений

А где Вы устройствах эпл вообще нашли указания пола?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Рекомендую вам вместо устройств Apple выбрать Inoi)))))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
78 комментариев
Раскрывать всегда
null