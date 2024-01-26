Суд в Москве обязал Google вернуть приложение «2ГИС» в Google Play Статьи редакции
Несколько предыдущих аналогичных решений суда компания не выполнила.
- Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск от ООО «ДубльГИС» (управляет сервисом «2ГИС») к Google, пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
- Компания подала иск летом 2023 года к российскому ООО «Гугл», ирландскому Google Commerce Limited и американскому Google LLC. Она требовала признать недействительным «односторонний отказ Google распространять приложение 2ГИС», восстановить его на территории России и стран СНГ, а также восстановить аккаунт компании и вернуть доступ к электронной почте [email protected].
- Также «2ГИС» просила назначить выплату неустойки в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного решения с увеличением размера вдвое каждую неделю.
- Полное решение суда пока не опубликовано. В «2ГИС» отказались его комментировать до вступления в силу.
- Есть несколько аналогичных решений российского суда, которые Google не исполнила. Например, о восстановлении приложений «Столото» и «Матч!», напомнил юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Игорь Чувствинов. По его словам, учитывая, что юрлицо Google в России находится в процессе банкротства, неустойка по очередному иску не может сильно повлиять на решение компании.
- Приложение «2ГИС» пропало из Google Play в мае 2023 года. Google объяснила удаление тем, что «соблюдает все применимые законы о санкциях и правилах торговли».
- В июне 2022 года «дочка» Google в России подала иск о собственном банкротстве из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания оборотного штрафа. В октябре 2023-го суд признал российское юрлицо компании банкротом.
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Уважаемый суд, обяжите пожалуйста погоду не делать морозы ниже -5 градусов. Заранее спасибо.
Еще с влажностью надо что то делать. Напрашивается судебное решение. Ну и дни какие то короткие, солнца нет. Не понятно чем занят Басманный суд.
Вообще можно февраль убрать
Заранее отказ
А Google каааак послушается!
Решения суда в РФ так важны нынче для международных компаний, особенно для тех, которые выдавливают и банкротят.
это да. прикинь как смешно было бы, если бы какой нить Apple снизошел до оплаты штрафа из банановой России. от смеха можно было бы смузи подавиться :D
У нас с тобой президент теперь уголовник и в розыске,а мы с ним живем и он вроде на выборы собрался🤣
Нечему удивляться)
Надо помнить что оттуда выкинули банковские приложения. Но они вроде как в суд не ходили. Если гугол прогнётся то они тоже сразу побегут судится.
Примеры прогибов всё же имеются.
Можно заодно и все остальные приложения вернуть в апп стор, раз такие танцы пошли (с бубном)
А как же русторы или как там импортозамещенные сторы называются. Они же есть и в них есть 2гис.
Пользовался Рустором, его , сука, тож надо систематически обновлять для возможности обновления приложений. Снёс нахрен
а как одно, отменяет другое?
Думаю, дело в том, что 2ГИС не только в России развивает свой бизнес. Потому наличие их в Русторе не поможет, к примеру, донести свое приложение жителям ОАЭ.
А причем тут 2гис? Суд штраф - гугл оплатил - бюджету профит. Суд по следующему приложению. Всем же хорошо?
Всё так, но многие к ним еще не привыкли, в том числе и я.
Суд в Москве обязал Илона Маска запретить запуски своих ракет
запретить, как наносящие невыносимые страдания Дмитрию Рогозину
Смешно 😉
просто не дотянулись ))
Про удвоение, что-то напомнило притчу про шахматы и рис. Так они все деньги мира соберут))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_зёрнах_на_шахматной_доске
а то что, по жопе гуглу надают?))
А то удалят из рустора иностранные приложения, по сто тысяч в сутки за каждый день просрочки
Мой пиксель постоянно ругается на 2гис, считая его вирусом
Он прав. Стучит твою геопозицию кому надо
Надо еще чтоб суд в обязательном порядке обязал Боинг и Аирбас поставлять в Россию не менее 5% от количества выпущенных самолетов.
Или хотя бы собственные перепроверил(((
Такая суета. Неужели Гугл был прав, объявив 2GIS вредоносным приложением?
А что в нем вредоносного может быть
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Кто-из «2ГИС» вроде же недавно рассказывал, что они убрали сомнительные Permissions и обновленную версию допустили в Google Play
Вы хотя бы мух от котлет бы отделяли. И читали бы темы полностью.
"Не прокатило"
... и Атлантиду
А я думал их выкинули из маркета за то, что они вместо "ДубльГИС" стали называться "ДвыаГис"
Я до сих пор не понимаю как правильно произносить. Говорю ТуГис)
"...с увеличением размера вдвое каждую неделю"Они решили Гугл "на счетчик" поставить?!)
а смысл? ооо гугл банкрот...
Интересная была попытка товарища майора воспользоваться 2ГИС,не удачная)
Вошел не в ту дверь наверно)
Кстати, а кому этот тугис принадлежит, что его так из всех сторон выкидывают? Какому подсанкционщику принадлежит?
Сейчас, сберу
Что даже без штрафа в миллиард? Непорядок
уже штрафы выписывали
Верните этот калл
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Решение получено, а будет ли исполнено в добровольном порядке? Обратятся к приставам за принудительным взысканием.. и дальше что? Всё? Просто решение положат на полочку.
А что дальше должно быть? Суд отработал? Отработал? Судья свою задачу выполнил - премию получил. ФССП отработал? Отработал. Пристав свою премию получил.
А что, Гугель как исконно русский поисковик, еще не национализировали? Недоработочка. Сережа-то русский по рождению, а теперь еще и иноагент!
PS: даже висишку-то, смотрю, национализировали. Цензура интерфейса, постоянно падает сервак. При Цыплухине такого не было
Я уже и забыл о его существовании
Да, маразм - не радость. Про ютубчик-то тоже забыл? Рутубчик рулез?
прально
нада щемить зажравшийся гугля всеми возможными способами
а из россии он не уйдет
ужо плотит штраф сотни миллионов за не нахождения офиса в маскве
А можно что-то еще прикольное обязать гугл сделать?
2Gis настолько стал убогим приложением, что, как потребитель призываю Google не выкладывать это говно
Я думал уже никто не пользуется 2гисом
А то что? 🤡
если вы считаете что делаете что-то бесполезное, то просто вспомните что существуют российские суды