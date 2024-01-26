Сервисы
Маша Цепелева

Суд в Москве обязал Google вернуть приложение «2ГИС» в Google Play Статьи редакции

Несколько предыдущих аналогичных решений суда компания не выполнила.

  • Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск от ООО «ДубльГИС» (управляет сервисом «2ГИС») к Google, пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
  • Компания подала иск летом 2023 года к российскому ООО «Гугл», ирландскому Google Commerce Limited и американскому Google LLC. Она требовала признать недействительным «односторонний отказ Google распространять приложение 2ГИС», восстановить его на территории России и стран СНГ, а также восстановить аккаунт компании и вернуть доступ к электронной почте [email protected].
  • Также «2ГИС» просила назначить выплату неустойки в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного решения с увеличением размера вдвое каждую неделю.
  • Полное решение суда пока не опубликовано. В «2ГИС» отказались его комментировать до вступления в силу.
  • Есть несколько аналогичных решений российского суда, которые Google не исполнила. Например, о восстановлении приложений «Столото» и «Матч!», напомнил юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Игорь Чувствинов. По его словам, учитывая, что юрлицо Google в России находится в процессе банкротства, неустойка по очередному иску не может сильно повлиять на решение компании.
  • Приложение «2ГИС» пропало из Google Play в мае 2023 года. Google объяснила удаление тем, что «соблюдает все применимые законы о санкциях и правилах торговли».
  • В июне 2022 года «дочка» Google в России подала иск о собственном банкротстве из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания оборотного штрафа. В октябре 2023-го суд признал российское юрлицо компании банкротом.

#новости #2гис #google

13K показов
3.5K открытий
0
127 комментариев
Написать комментарий...
 Eddie II

Уважаемый суд, обяжите пожалуйста погоду не делать морозы ниже -5 градусов. Заранее спасибо.

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Еще с влажностью надо что то делать. Напрашивается судебное решение. Ну и дни какие то короткие, солнца нет. Не понятно чем занят Басманный суд.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Степан Беленький

Вообще можно февраль убрать

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Измайлов

Заранее отказ

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А Google каааак послушается!
Решения суда в РФ так важны нынче для международных компаний, особенно для тех, которые выдавливают и банкротят.

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

это да. прикинь как смешно было бы, если бы какой нить Apple снизошел до оплаты штрафа из банановой России. от смеха можно было бы смузи подавиться :D

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Mr Black

У нас с тобой президент теперь уголовник и в розыске,а мы с ним живем и он вроде на выборы собрался🤣
Нечему удивляться)

Ответить
Развернуть ветку
25 комментариев
Иванов Иван

Надо помнить что оттуда выкинули банковские приложения. Но они вроде как в суд не ходили. Если гугол прогнётся то они тоже сразу побегут судится.
Примеры прогибов всё же имеются.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Степан Беленький

Можно заодно и все остальные приложения вернуть в апп стор, раз такие танцы пошли (с бубном)

Ответить
Развернуть ветку
Reagent

А как же русторы или как там импортозамещенные сторы называются. Они же есть и в них есть 2гис.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Че

Пользовался Рустором, его , сука, тож надо систематически обновлять для возможности обновления приложений. Снёс нахрен

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

а как одно, отменяет другое?

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Денис

Думаю, дело в том, что 2ГИС не только в России развивает свой бизнес. Потому наличие их в Русторе не поможет, к примеру, донести свое приложение жителям ОАЭ.

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Step

А причем тут 2гис? Суд штраф - гугл оплатил - бюджету профит. Суд по следующему приложению. Всем же хорошо?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Kirill Sushilnikov

Всё так, но многие к ним еще не привыкли, в том числе и я.

Ответить
Развернуть ветку
Вы в федеральном розыске

Суд в Москве обязал Илона Маска запретить запуски своих ракет

Ответить
Развернуть ветку
Влад Светлый

запретить, как наносящие невыносимые страдания Дмитрию Рогозину

Ответить
Развернуть ветку
cepera

Смешно 😉

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Игоревич

просто не дотянулись ))

Ответить
Развернуть ветку
Jeronimo
Также «2ГИС» просила назначить выплату неустойки в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного решения с увеличением размера вдвое каждую неделю.

Про удвоение, что-то напомнило притчу про шахматы и рис. Так они все деньги мира соберут))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_зёрнах_на_шахматной_доске

Задача о зёрнах на шахматной доске
Задача о зёрнах на шахматной доске — математическая задача, в которой вычисляется, сколько будет…
ru.wikipedia.org
Ответить
Развернуть ветку
Vasiliy

а то что, по жопе гуглу надают?))

Ответить
Развернуть ветку
Хэппи милф

А то удалят из рустора иностранные приложения, по сто тысяч в сутки за каждый день просрочки

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Egor Ka

Мой пиксель постоянно ругается на 2гис, считая его вирусом

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Он прав. Стучит твою геопозицию кому надо

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
--

Надо еще чтоб суд в обязательном порядке обязал Боинг и Аирбас поставлять в Россию не менее 5% от количества выпущенных самолетов.

Ответить
Развернуть ветку
Ovechkin

Или хотя бы собственные перепроверил(((

Ответить
Развернуть ветку
Дичь Петрович

Такая суета. Неужели Гугл был прав, объявив 2GIS вредоносным приложением?

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Измайлов

А что в нем вредоносного может быть

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Aina Timo / wdroid.net

Кто-из «2ГИС» вроде же недавно рассказывал, что они убрали сомнительные Permissions и обновленную версию допустили в Google Play

Ответить
Развернуть ветку
KIK

Вы хотя бы мух от котлет бы отделяли. И читали бы темы полностью.

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Frolov Konstantin

"Не прокатило"

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Andrey Kulakov

... и Атлантиду

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

А я думал их выкинули из маркета за то, что они вместо "ДубльГИС" стали называться "ДвыаГис"

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Измайлов

Я до сих пор не понимаю как правильно произносить. Говорю ТуГис)

Ответить
Развернуть ветку
ilia

"...с увеличением размера вдвое каждую неделю"Они решили Гугл "на счетчик" поставить?!)

Ответить
Развернуть ветку
CryotoElm

а смысл? ооо гугл банкрот...

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Интересная была попытка товарища майора воспользоваться 2ГИС,не удачная)

Ответить
Развернуть ветку
Denkotovskiy

Вошел не в ту дверь наверно)

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Кстати, а кому этот тугис принадлежит, что его так из всех сторон выкидывают? Какому подсанкционщику принадлежит?

Ответить
Развернуть ветку
KillaKill

Сейчас, сберу

Ответить
Развернуть ветку
Хрю Хрю Кабанчик

Что даже без штрафа в миллиард? Непорядок

Ответить
Развернуть ветку
лука

уже штрафы выписывали

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Верните этот калл

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Теплов

Решение получено, а будет ли исполнено в добровольном порядке? Обратятся к приставам за принудительным взысканием.. и дальше что? Всё? Просто решение положат на полочку.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov
и дальше что? Всё? Просто решение положат на полочку

А что дальше должно быть? Суд отработал? Отработал? Судья свою задачу выполнил - премию получил. ФССП отработал? Отработал. Пристав свою премию получил.

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и санитары

А что, Гугель как исконно русский поисковик, еще не национализировали? Недоработочка. Сережа-то русский по рождению, а теперь еще и иноагент!

PS: даже висишку-то, смотрю, национализировали. Цензура интерфейса, постоянно падает сервак. При Цыплухине такого не было

Ответить
Развернуть ветку
Степан Беленький

Я уже и забыл о его существовании

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и санитары

Да, маразм - не радость. Про ютубчик-то тоже забыл? Рутубчик рулез?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Andron Andronov

прально
нада щемить зажравшийся гугля всеми возможными способами
а из россии он не уйдет
ужо плотит штраф сотни миллионов за не нахождения офиса в маскве

Ответить
Развернуть ветку
лука

А можно что-то еще прикольное обязать гугл сделать?

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

2Gis настолько стал убогим приложением, что, как потребитель призываю Google не выкладывать это говно

Ответить
Развернуть ветку
Эксперт Александрович

Я думал уже никто не пользуется 2гисом

Ответить
Развернуть ветку
Mr. xXx

А то что? 🤡

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Горящий

если вы считаете что делаете что-то бесполезное, то просто вспомните что существуют российские суды

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
124 комментария
Раскрывать всегда
null