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Лиана Липанова
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Spotify запустит таргетированную рекламу в своих подкастах Материал редакции

Сервис будет размещать рекламу в режиме реального времени.

8 комментариев
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Spotify планирует использовать пользовательские данные для запуска таргетированной рекламы в собственных подкастах. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на компанию.

Сервис планирует вставлять рекламу в свои шоу в режиме реального времени на основе данных о местоположении пользователя, типе устройства, возрасте и других данных. Пользователи будут слышать разную рекламу при прослушивании одного и того же подкаста Spotify, отмечает издание.

Кроме того, рекламодатели будут получать более подробные данные о рекламе, например, охвате и количестве прослушиваний. В зависимости от результатов проекта Spotify может начать размещать рекламу в подкастах других производителей.

Spotify уже использует эту технологию в музыке, а теперь расширяет её и для подкастов, пишет издание. Однако таргетированная реклама не будет работать в скачанных подкастах, поскольку для её запуска необходимо соединение с сервером.

#новость #spotify

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8 комментариев
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13

Снова не та новость про Spotify, которую все ждут :C

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Пётр Андреевич

1

У нас сам спотифай так и не запустят?

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Алексей Шатаев

Пётр
0

Спросите у официального аккаунта в твитере)

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Павел

0

Не понимаю, с какими невероятными преградами сталкивается Spotify в России, что они уже года 4 у нас запуститься не могут.

Ответить

Rudolf Cunningham

Павел
0

Рынок поделен нашими компаниями. А это значит, что если они каким-то чудесным образом займут хоть сколько-нибудь значимую долю рынка - их отсюда выдавит уже государство.

Ответить

Павел

Rudolf
1

Что не помешало Apple буквально несколько лет назад. Да и кроме неё и наших компаний на рынке есть ещё, как минимум, французский Deezer и американский Google с Play/YouTube Music.

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Rudolf Cunningham

Павел
0

Ну так они все и сидят без пользователей.

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Shoo

Павел
–1

Отсутствие смысла запускать его в России. 

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