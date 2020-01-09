Сервис будет размещать рекламу в режиме реального времени.

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Spotify планирует использовать пользовательские данные для запуска таргетированной рекламы в собственных подкастах. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на компанию.

Сервис планирует вставлять рекламу в свои шоу в режиме реального времени на основе данных о местоположении пользователя, типе устройства, возрасте и других данных. Пользователи будут слышать разную рекламу при прослушивании одного и того же подкаста Spotify, отмечает издание.

Кроме того, рекламодатели будут получать более подробные данные о рекламе, например, охвате и количестве прослушиваний. В зависимости от результатов проекта Spotify может начать размещать рекламу в подкастах других производителей.