Прямой эфир
компанию-создателя
Сервис будет размещать рекламу в режиме реального времени.
Spotify планирует использовать пользовательские данные для запуска таргетированной рекламы в собственных подкастах. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на компанию.
Сервис планирует вставлять рекламу в свои шоу в режиме реального времени на основе данных о местоположении пользователя, типе устройства, возрасте и других данных. Пользователи будут слышать разную рекламу при прослушивании одного и того же подкаста Spotify, отмечает издание.
Кроме того, рекламодатели будут получать более подробные данные о рекламе, например, охвате и количестве прослушиваний. В зависимости от результатов проекта Spotify может начать размещать рекламу в подкастах других производителей.
Spotify уже использует эту технологию в музыке, а теперь расширяет её и для подкастов, пишет издание. Однако таргетированная реклама не будет работать в скачанных подкастах, поскольку для её запуска необходимо соединение с сервером.
У нас сам спотифай так и не запустят?
Не понимаю, с какими невероятными преградами сталкивается Spotify в России, что они уже года 4 у нас запуститься не могут.
Блоги компаний
Показать еще