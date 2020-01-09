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Татьяна Боброва
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Microsoft добавит в свой корпоративный мессенджер Teams «рацию» для общения сотрудников между собой Материал редакции

Функция появится в ближайшие месяцы.

7 комментариев
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Microsoft добавит в свой корпоративный мессенджер Teams функцию «Рация» (Walkie Talkie), рассказали в компании. Пользователи смогут её протестировать в первой половине 2020 года.

Функция будет работать с помощью Wi-Fi или мобильного интернета на смартфонах и планшетах. В отличие от аналогичных устройств, пользователям не нужно будет беспокоиться о помехах или перехвате сигнала, отметили в компании. Функция, в первую очередь, предназначена для линейных сотрудников, например, продавцов, отмечает The Verge.

Функция «Рация» в мессенджере Teams Microsoft

Похожая функция есть у Apple — компания добавила «Рацию» для обмена голосовыми сообщениями между пользователями в Apple Watch.

Microsoft запустила Teams в 2017 году. В ноябре 2019 года аудитория Teams превысила 20 млн активных пользователей в день. Это больше чем у конкурирующего Slack — в октябре компания заявляла, что сервисом пользуются 12 млн человек ежедневно.

#новость #teams #microsoft

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7 комментариев
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Игорь Рачук

1

Дальнобойщики одобряют??

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Кирилл Баскус

Игорь
3

Только дальнобойщики с лицензией минимум Е1

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Denis Shiryaev

1

Как думаете комментаторы виси, полезно или нет?

Ответить

Vl Al

Denis
2

Если получится зарегистрироваться в Teams. На РФ заглушку повесили.

Ответить

Adam Christ

1

Это что за полевые учения?
Первый первый, я второй 😂

Ответить

Zoibana

Adam
1

- баг обнаружен, веду наблюдение, приём
- принял. Захожу слева. Приём
- гони его ко мне, я ему навстречу выйду и положу
- ....ААААА.... БББЛЛЛЛЙЙ.....
- бекэнд! Приём! Почему не отвечаешь?!
- .... говнокод! Срочно! Подкрепление!!!!

Ответить

Двадцать Один

1

Лучше бы старые сервисы правили, а точнее вечные баги)

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