Функция появится в ближайшие месяцы.

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Microsoft добавит в свой корпоративный мессенджер Teams функцию «Рация» (Walkie Talkie), рассказали в компании. Пользователи смогут её протестировать в первой половине 2020 года.

Функция будет работать с помощью Wi-Fi или мобильного интернета на смартфонах и планшетах. В отличие от аналогичных устройств, пользователям не нужно будет беспокоиться о помехах или перехвате сигнала, отметили в компании. Функция, в первую очередь, предназначена для линейных сотрудников, например, продавцов, отмечает The Verge.

Функция «Рация» в мессенджере Teams Microsoft

Похожая функция есть у Apple — компания добавила «Рацию» для обмена голосовыми сообщениями между пользователями в Apple Watch.