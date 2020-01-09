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Функция появится в ближайшие месяцы.
Microsoft добавит в свой корпоративный мессенджер Teams функцию «Рация» (Walkie Talkie), рассказали в компании. Пользователи смогут её протестировать в первой половине 2020 года.
Функция будет работать с помощью Wi-Fi или мобильного интернета на смартфонах и планшетах. В отличие от аналогичных устройств, пользователям не нужно будет беспокоиться о помехах или перехвате сигнала, отметили в компании. Функция, в первую очередь, предназначена для линейных сотрудников, например, продавцов, отмечает The Verge.
Похожая функция есть у Apple — компания добавила «Рацию» для обмена голосовыми сообщениями между пользователями в Apple Watch.
Microsoft запустила Teams в 2017 году. В ноябре 2019 года аудитория Teams превысила 20 млн активных пользователей в день. Это больше чем у конкурирующего Slack — в октябре компания заявляла, что сервисом пользуются 12 млн человек ежедневно.
Дальнобойщики одобряют??
Как думаете комментаторы виси, полезно или нет?
Это что за полевые учения?
Первый первый, я второй 😂
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