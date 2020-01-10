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Лиана Липанова
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«Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com из-за невыгодных условий договора с гостиницами Материал редакции

Ранее антимонопольная служба уже выдавала предписание сервису, но бизнес недоволен формулировками решения.

  • «Опора России» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой запретить Booking.com B.V. навязывать гостиницам невыгодные условия договора, по которому партнёры не могут сдавать номера на других сервисах или на своих сайтах по более низким ценам, чем на Booking.com. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации.
  • Соглашение о соблюдении паритета цен не позволяет отельерам развивать прямые продажи и продвигать собственные объекты, считают авторы письма. Кроме гарантии на самую низкую цену гостиницы должны платить сервису комиссию, которая может превышать 30% от цены бронирования.
  • При этом гостиницы вынуждены принимать соглашение, поскольку на долю Booking.com приходится около 70% запросов на бронирование в России, пишет издание.
  • В феврале 2019 года «Опора России» уже обращалась в ФАС с жалобой на невыгодные условия Booking.com. Регулятор вынес решение в ноябре и потребовал от сервиса в течение месяца исключить пункт о соблюдении паритета цен из соглашений с российскими гостиницами. 30 декабря ФАС возбудила дело против Booking.com из-за невыполнения требования.
  • В письме «Опоры России» отмечается, что в предписании ФАС, выданном в ноябре, говорится о запрете паритета цен только в отношении третьих лиц, то есть служба потребовала от Booking.com не запрещать гостиницам бронировать номера по более низким ценам только через другие системы бронирования.
  • ФАС выбрал такую формулировку именно потому, что другие системы бронирования выступают прямыми конкурентами Booking.com, а с сайтами самих гостиниц сервис не конкурирует, поэтому эти отношения не входят в компетенцию ФАС, объяснил партнёр юридической компании НАФКО Павел Иккерт.
Отельерам мешают посредники
Бизнес просит о новых ограничениях для Booking.com
www.kommersant.ru

#новость #bookingcom #фас

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13 комментариев
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Alexey R

6

"При этом гостиницы вынуждены принимать соглашение, поскольку на долю Booking.com приходится около 70% запросов на бронирование в России, пишет издание."

А вот не принимали бы соглашения, и не было бы 70%.

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Evgeny Giniborg

Alexey
0

Таким образом можно не покупать бензин "... и не было бы в нем 70% акциза"

Букинг "почти монополист" на российском рынке, я вот, как потребитель, сходу врядли назову альтернативу без "гугления".

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Murat Oshroev

Evgeny
1

«я вот, как потребитель, сходу врядли назову альтернативу без "гугления" - а это разве проблема букинга? 

Ответить

Evgeny Giniborg

Murat
0

Скажем так, это проблема их конкурентов. Друзья, занимающиеся гостевыми домами (за пределами московской области), в первую очередь прибегают к услугам букинга, т.к. оттуда "клиент идет", а вот с других ресурсов нет.

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Murat Oshroev

Evgeny
1

Поэтому надо угробить букинг? У друзей тогда клиентов будет вал?

Ответить

Evgeny Giniborg

Murat
0

Прочтите внимательней комментарий на который я отвечал и что ответил.

Я не занимаю ни чью позицию. Человек написал что "Если не заключать с букингом договор то все станет ок и условия договора станут нормальные". Мой  коммент был о том что это так не работает.

Ответить

Grigoriy Zubenko

Evgeny
0

И в чем проблема?

Ответить

Murat Oshroev

2

Что мешает гостиницам не подписывать договор с букингом?🤔

ведь есть же другие сервисы, островок, у яндекса что-то и тд? 

Ответить

Vitaly Shutov

Murat
0

И сидеть без клиентов? Ну такое...

Ответить

Yury Grinev

Vitaly
1

И рыбку съесть, и на букинг сесть не выйдет.

Ответить

Murat Oshroev

Vitaly
0

Ну, пусть продвигаются в фб, вк, инсте и тд. Есть масса иных инструментов, кроме букинга. 

сам букинг вкладывает огромные средства в маркетинг и продвижение. Наши же хотят халяву и стричь с клиентов баблос

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Николай Иноземцев

2

Кэшбэк при покупке на сайте гостиницы - рабочая схема в данных реалиях рынка

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CS GO Server Tambov

1

я не хочу по сайтам отелей лазить, ради низкой цены

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