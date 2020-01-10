«Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com из-за невыгодных условий договора с гостиницами
Материал редакции
Ранее антимонопольная служба уже выдавала предписание сервису, но бизнес недоволен формулировками решения.
«Опора России» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой запретить Booking.com B.V. навязывать гостиницам невыгодные условия договора, по которому партнёры не могут сдавать номера на других сервисах или на своих сайтах по более низким ценам, чем на Booking.com. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации.
Соглашение о соблюдении паритета цен не позволяет отельерам развивать прямые продажи и продвигать собственные объекты, считают авторы письма. Кроме гарантии на самую низкую цену гостиницы должны платить сервису комиссию, которая может превышать 30% от цены бронирования.
При этом гостиницы вынуждены принимать соглашение, поскольку на долю Booking.com приходится около 70% запросов на бронирование в России, пишет издание.
В феврале 2019 года «Опора России» уже обращалась в ФАС с жалобой на невыгодные условия Booking.com. Регулятор вынес решение в ноябре и потребовал от сервиса в течение месяца исключить пункт о соблюдении паритета цен из соглашений с российскими гостиницами. 30 декабря ФАС возбудила дело против Booking.com из-за невыполнения требования.
В письме «Опоры России» отмечается, что в предписании ФАС, выданном в ноябре, говорится о запрете паритета цен только в отношении третьих лиц, то есть служба потребовала от Booking.com не запрещать гостиницам бронировать номера по более низким ценам только через другие системы бронирования.
ФАС выбрал такую формулировку именно потому, что другие системы бронирования выступают прямыми конкурентами Booking.com, а с сайтами самих гостиниц сервис не конкурирует, поэтому эти отношения не входят в компетенцию ФАС, объяснил партнёр юридической компании НАФКО Павел Иккерт.
Alexey R
"При этом гостиницы вынуждены принимать соглашение, поскольку на долю Booking.com приходится около 70% запросов на бронирование в России, пишет издание."
А вот не принимали бы соглашения, и не было бы 70%.
Evgeny GiniborgAlexey
Таким образом можно не покупать бензин "... и не было бы в нем 70% акциза"
Букинг "почти монополист" на российском рынке, я вот, как потребитель, сходу врядли назову альтернативу без "гугления".
Murat OshroevEvgeny
«я вот, как потребитель, сходу врядли назову альтернативу без "гугления" - а это разве проблема букинга?
Evgeny GiniborgMurat
Скажем так, это проблема их конкурентов. Друзья, занимающиеся гостевыми домами (за пределами московской области), в первую очередь прибегают к услугам букинга, т.к. оттуда "клиент идет", а вот с других ресурсов нет.
Murat OshroevEvgeny
Поэтому надо угробить букинг? У друзей тогда клиентов будет вал?
Evgeny GiniborgMurat
Прочтите внимательней комментарий на который я отвечал и что ответил.
Я не занимаю ни чью позицию. Человек написал что "Если не заключать с букингом договор то все станет ок и условия договора станут нормальные". Мой коммент был о том что это так не работает.
Grigoriy ZubenkoEvgeny
И в чем проблема?
Murat Oshroev
Что мешает гостиницам не подписывать договор с букингом?🤔
ведь есть же другие сервисы, островок, у яндекса что-то и тд?
Vitaly ShutovMurat
И сидеть без клиентов? Ну такое...
Yury GrinevVitaly
И рыбку съесть, и на букинг сесть не выйдет.
Murat OshroevVitaly
Ну, пусть продвигаются в фб, вк, инсте и тд. Есть масса иных инструментов, кроме букинга.
сам букинг вкладывает огромные средства в маркетинг и продвижение. Наши же хотят халяву и стричь с клиентов баблос
Николай Иноземцев
Кэшбэк при покупке на сайте гостиницы - рабочая схема в данных реалиях рынка
CS GO Server Tambov
я не хочу по сайтам отелей лазить, ради низкой цены