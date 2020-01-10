Онлайн-сервис Bookmate получил права на распространение 18 тысяч книг издательства «Эксмо»
Материал редакции
Ранее эксклюзивными правами на распространение электронных книг издательства обладал «ЛитРес».
Онлайн-сервис Bookmate и издательская группа «Эксмо-АСТ» договорились о продаже через сервис крупного каталога книг. Bookmate уже получил права на 18 тысяч книг «Эксмо», в течение 7‑10 дней должен быть подписан договор с АСТ о распространении ещё 15 тысяч книг, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора онлайн-сервиса Андрея Баева.
Ранее эксклюзивными правами на распространение электронных книг группы обладал «ЛитРес», с которым у «Эксмо-АСТ» общий акционер — Олег Новиков. Сервис остаётся крупнейшим партнёром группы, а на Bookmate будет доступен неполный каталог книг, пишет издание.
Договор Bookmate с «Эксмо» заключён на год с автоматической пролонгацией. Сумму сделки стороны не раскрывают. Конечная доля прибыли издательства от стоимости каждой проданной подписки на Bookmate будет определяться «согласно прочитанным знакам», пишет «Коммерсантъ».
До сделки с группой «Эксмо-АСТ» на сервисе Bookmate было около 130 тысяч книг, около 50-60% из них уже приходилась на долю группы. У Bookmate был договор с «ЛитРес», но в 2019 году он был расторгнут.
«Эксмо-АСТ» планирует сотрудничать и с другими сервисами: группа уже ведёт переговоры с аудиосервисом Storytel и государственной Национальной электронной библиотекой, отмечает издание.
Сделка изменит рыночные доли в сегменте электронных книг, но не за счёт ухода читателей «ЛитРеса», а за счёт роста на рынке подписной модели на основе абонентской платы, предполагает сооснователь Litnet Сергей Грушко.
Константин Суворов
Благодаря Bookmate открыл для себя способ чтения книг по подписке. Но сервис не оправдал ожиданий, половина книг отсутствует, поддержка полумёртвая. Мало того, что оплатил за год, дак ещё и пришлось почти все нужные книги докупать дополнительно.
Сделал вывод, что выкинул зря деньги, но потом резко обратил внимание на MyBook. Там с этим проблем не нашёл. Книг много, новинки тоже появляются спустя несколько недель после появления в продаже на ЛитРес. Второй или третий год юзаю - доволен.
Saucedo Puetz
Раньше bookmate был прикольный сайт-соцсеть для любителей почитать, но то во что он превратился вызывает только уныние. Теперь еще и книжки будут продавать
Вадим СкворцовSaucedo
Во что он превратился?
TimurSaucedo
А что плохого в продаже книг?
Плохо — это эксклюзивные права туда сюда гонять на одно и то же.