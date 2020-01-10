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Лиана Липанова
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Онлайн-сервис Bookmate получил права на распространение 18 тысяч книг издательства «Эксмо» Материал редакции

Ранее эксклюзивными правами на распространение электронных книг издательства обладал «ЛитРес».

  • Онлайн-сервис Bookmate и издательская группа «Эксмо-АСТ» договорились о продаже через сервис крупного каталога книг. Bookmate уже получил права на 18 тысяч книг «Эксмо», в течение 7‑10 дней должен быть подписан договор с АСТ о распространении ещё 15 тысяч книг, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора онлайн-сервиса Андрея Баева.
  • Ранее эксклюзивными правами на распространение электронных книг группы обладал «ЛитРес», с которым у «Эксмо-АСТ» общий акционер — Олег Новиков. Сервис остаётся крупнейшим партнёром группы, а на Bookmate будет доступен неполный каталог книг, пишет издание.
  • Договор Bookmate с «Эксмо» заключён на год с автоматической пролонгацией. Сумму сделки стороны не раскрывают. Конечная доля прибыли издательства от стоимости каждой проданной подписки на Bookmate будет определяться «согласно прочитанным знакам», пишет «Коммерсантъ».
  • До сделки с группой «Эксмо-АСТ» на сервисе Bookmate было около 130 тысяч книг, около 50-60% из них уже приходилась на долю группы. У Bookmate был договор с «ЛитРес», но в 2019 году он был расторгнут.
  • «Эксмо-АСТ» планирует сотрудничать и с другими сервисами: группа уже ведёт переговоры с аудиосервисом Storytel и государственной Национальной электронной библиотекой, отмечает издание.
  • Сделка изменит рыночные доли в сегменте электронных книг, но не за счёт ухода читателей «ЛитРеса», а за счёт роста на рынке подписной модели на основе абонентской платы, предполагает сооснователь Litnet Сергей Грушко.
«Эксмо-АСТ» сделала электронную копию
«ЛитРес» потерял эксклюзив на книги издательской группы
www.kommersant.ru

#новость #эксмо #bookmate #литрес

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4 комментария
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Константин Суворов

1

Благодаря Bookmate открыл для себя способ чтения книг по подписке. Но сервис не оправдал ожиданий, половина книг отсутствует, поддержка полумёртвая. Мало того, что оплатил за год, дак ещё и пришлось почти все нужные книги докупать дополнительно.

Сделал вывод, что выкинул зря деньги, но потом резко обратил внимание на MyBook. Там с этим проблем не нашёл. Книг много, новинки тоже появляются спустя несколько недель после появления в продаже на ЛитРес. Второй или третий год юзаю - доволен.

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Saucedo Puetz

0

Раньше bookmate был прикольный сайт-соцсеть для любителей почитать, но то во что он превратился вызывает только уныние. Теперь еще и книжки будут продавать

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Вадим Скворцов

Saucedo
2

Во что он превратился?

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Timur

Saucedo
0

А что плохого в продаже книг?

Плохо — это эксклюзивные права туда сюда гонять на одно и то же. 

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