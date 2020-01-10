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Глава Facebook ждёт появления прорывных очков дополненной реальности, больше миллениалов на руководящих должностях и возвращения небольших сообществ.
Глава Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети рассказал, что на протяжении предыдущих десяти лет ставил личные цели на каждый год. Теперь он решил отказаться от традиции и спрогнозировал тренды до 2030 года, на которых планирует сфокусироваться.
По словам Цукерберга, во время работы над Facebook он чувствовал, что его поколение должно было сказать важные вещи, но молодых людей не слушали. В результате Facebook дал возможность выговориться множеству различных групп в обществе, но это ещё не привело к смене поколений в решении важных вопросов.
Цукерберг предположил, что это случится в этом десятилетии, и миллениалы займут больше руководящих должностей для решения проблем, с которыми сталкиваются молодые поколения. Он пообещал, что с помощью своего благотворительного фонда будет инвестировать в персонализированное начальное образование, медицину, молодых предпринимателей, учёных и так далее.
По мнению главы Facebook, интернет расширил сообщества до миллиардов людей, что создало другую проблему — жажду близости.
В ближайшие пять лет цифровая социальная среда будет уделять особое внимание частному общению и небольшим сообществам, спрогнозировал Цукерберг.
Он отметил, что в последнее десятилетие самый быстрый рост экономики наблюдался в технологической отрасли. В будущем технологии продолжат создавать возможности, но больше за счёт того, что остальные отрасли экономики начнут лучше использовать технологии и расти ещё быстрее, считает Цукерберг.
Facebook нацелен на поддержку малого бизнеса: платформа уже помогает более чем 140 миллионам предприятий работать с клиентами, пишет глава компании. В новом десятилетии компания будет создавать коммерческие и платёжные инструменты, предоставляющие малому бизнесу доступ к тем же технологиям, что и у крупных предприятий, рассказал Цукерберг.
Цукерберг считает, что смартфон останется основным устройством на протяжении большей части десятилетия, но в какой-то момент появятся прорывные очки дополненной реальности, которые «заново определят наши отношения с технологиями».
«Одним из главных вопросов следующего десятилетия заключается в следующем: как управлять новыми крупными цифровыми сообществами, созданными с помощью интернета?», — пишет Цукерберг. Большим сообществам наподобие Facebook постоянно приходится искать компромиссы: между возможностью самовыражения и безопасностью, законом и приватностью, созданием открытых систем и сокрытии данных, говорит глава компании.
По мнению Цукерберга, на этот вопрос нет правильного ответа. Он считает, что во многих случаях надо ориентироваться на мнение общества. Решением проблемы могут стать новые инструменты саморегулирования для сообществ, отметил глава Facebook.
быстрей бы, виртуальную реальность сделали, надоело по самолетам и бегать, хочу сразу. За 1 минуту, как загружаются современные игры.
Цукерберг такой милаха! Через всю статью ощущаю безмерную любовь к человеку❤️
Огонь статья. Уверен, в следующем десятилетии все будут носить линзы с виртуальной реальностью, либо очки, как google glass, только куда лучше
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