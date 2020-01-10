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Лиана Липанова
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Марк Цукерберг отказался от целей на год, перешёл на долгосрочное планирование и спрогнозировал тренды до 2030 года Материал редакции

Глава Facebook ждёт появления прорывных очков дополненной реальности, больше миллениалов на руководящих должностях и возвращения небольших сообществ.

6 комментариев
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Глава Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети рассказал, что на протяжении предыдущих десяти лет ставил личные цели на каждый год. Теперь он решил отказаться от традиции и спрогнозировал тренды до 2030 года, на которых планирует сфокусироваться.

Страница Марка Цукерберга в Facebook

Смена поколений

По словам Цукерберга, во время работы над Facebook он чувствовал, что его поколение должно было сказать важные вещи, но молодых людей не слушали. В результате Facebook дал возможность выговориться множеству различных групп в обществе, но это ещё не привело к смене поколений в решении важных вопросов.

Цукерберг предположил, что это случится в этом десятилетии, и миллениалы займут больше руководящих должностей для решения проблем, с которыми сталкиваются молодые поколения. Он пообещал, что с помощью своего благотворительного фонда будет инвестировать в персонализированное начальное образование, медицину, молодых предпринимателей, учёных и так далее.

Новая частная социальная платформа

По мнению главы Facebook, интернет расширил сообщества до миллиардов людей, что создало другую проблему — жажду близости.

В ближайшие пять лет цифровая социальная среда будет уделять особое внимание частному общению и небольшим сообществам, спрогнозировал Цукерберг.

Когда я рос в маленьком городе, было легко найти свою нишу и цель, но среди миллиардов людей всё труднее найти свою уникальную роль в обществе. В течение следующего десятилетия, некоторые из наиболее важных социальных инфраструктур помогут нам реконструировать все виды небольших сообществ, чтобы вернуть нам ощущение близости.

Марк Цукерберг
глава Facebook

Децентрализация возможностей

Он отметил, что в последнее десятилетие самый быстрый рост экономики наблюдался в технологической отрасли. В будущем технологии продолжат создавать возможности, но больше за счёт того, что остальные отрасли экономики начнут лучше использовать технологии и расти ещё быстрее, считает Цукерберг.

Facebook нацелен на поддержку малого бизнеса: платформа уже помогает более чем 140 миллионам предприятий работать с клиентами, пишет глава компании. В новом десятилетии компания будет создавать коммерческие и платёжные инструменты, предоставляющие малому бизнесу доступ к тем же технологиям, что и у крупных предприятий, рассказал Цукерберг.

Если мы сможем сделать так, чтобы любой желающий мог продавать товары через витрину магазина на Instagram, отправлять сообщения и поддерживать своих клиентов через Messenger, или отправлять деньги домой в другую страну мгновенно и по низкой цене через WhatsApp — это будет иметь большое значение для создания возможностей по всему миру.

В конце концов, сильную и стабильную экономику создают люди, преуспевающие в целом. Лучший способ добиться этого — сделать так, чтобы малый бизнес мог превратиться в технологическую компанию.

Марк Цукерберг
глава Facebook

Новая технологическая платформа

Цукерберг считает, что смартфон останется основным устройством на протяжении большей части десятилетия, но в какой-то момент появятся прорывные очки дополненной реальности, которые «заново определят наши отношения с технологиями».

Виртуальная реальность — это ощущение присутствия. Следующая технологическая платформа поможет нам быть ближе друг к другу. Несмотря на то, что некоторые из ранних устройств кажутся неуклюжими, я думаю, что это будут самые человечные и социальные технологические платформы, которые кто-либо создавал.

Способность «присутствовать» где угодно поможет решить некоторые из самых больших социальных проблем нашего времени — высокая стоимость жилья из-за переездов в большие города и неравенство возможностей по географическому положению.

Марк Цукерберг
глава Facebook

Новые формы управления

«Одним из главных вопросов следующего десятилетия заключается в следующем: как управлять новыми крупными цифровыми сообществами, созданными с помощью интернета?», — пишет Цукерберг. Большим сообществам наподобие Facebook постоянно приходится искать компромиссы: между возможностью самовыражения и безопасностью, законом и приватностью, созданием открытых систем и сокрытии данных, говорит глава компании.

По мнению Цукерберга, на этот вопрос нет правильного ответа. Он считает, что во многих случаях надо ориентироваться на мнение общества. Решением проблемы могут стать новые инструменты саморегулирования для сообществ, отметил глава Facebook.

#новость #цукерберг

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6 комментариев
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Александр Мовчан

2

быстрей бы, виртуальную реальность сделали, надоело по самолетам и бегать, хочу сразу. За 1 минуту, как загружаются современные игры. 

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Удаленные ассистенты Смартфилд

1

Цукерберг такой милаха! Через всю статью ощущаю безмерную любовь к человеку❤️

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Pavel Voronkov

1

"миллениалы займут больше руководящих должностей"

Ещё бы, они же стареют!

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Антон Гранд

0

Великий человек

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Sergey Dostovalov

0

Он же вроде сам миллениал, не?

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Денис Тимофеев

0

Огонь статья. Уверен, в следующем десятилетии все будут носить линзы с виртуальной реальностью, либо очки, как google glass, только куда лучше

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