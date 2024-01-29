Разработчик браузера Arc выпустил новое приложение для iOS с функциями ИИ Статьи редакции
У компании уже есть клиент для iPhone, но в будущем она планирует объединить оба сервиса.
- Приложение Arc Search от The Browser Company доступно в App Store, в том числе в России. Оно использует модели OpenAI для поиска информации и генерации ответов, пишет TechCrunch.
- Например, если ввести поисковый запрос и выбрать функцию «Посмотреть за меня», браузер создаст персональную веб-страницу, на которой будет текстовый ответ ИИ, изображения или видео по теме и ссылки на источники.
- Arc Search также позволяет использовать стандартные поисковые сервисы Google, DuckDuckGo и другие. В приложение встроен блокировщик рекламы и режим для чтения. Однако сервис пока не позволяет сохранять закладки и не поддерживает синхронизацию с клиентами для macOS и Windows.
- В марте 2023 года компания уже выпускала приложение Arc Browser для iOS. Оно представляет собой дополнение к десктопной версии, в котором можно просматривать и сохранять сайты, но нет менеджера вкладок. По словам главы The Browser Company Джоша Миллера, в будущем оба iOS-приложения объединят на базе Arc Search.
- Первый релиз браузера Arc состоялся в апреле 2022 года. The Verge называло его «долгожданной заменой Google Chrome», а TechCrunch — конкурентом последнего. В июле 2023 года компания открыла доступ к браузеру всем пользователям macOS, до этого нужно было записываться в лист ожидания. В декабре представили бета-версию для Windows.
- Arc работает на движке Chromium. Для удобства сортировки вкладки в приложении располагаются в левой вертикальной панели. Их можно переименовывать, закреплять, помечать как «избранные» и добавлять в папки.Также можно создавать разные «пространства»: например, для работы, учёбы или развлечений.
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Полезные штуки они делают
Штука то полезная, но на сколько я понимаю еще достаточно сыроватая, поэтому толка от нее большого не будет, так как функционал ограничен
Всё это есть в крутом Edge
Он всё еще жив?!
Arc хороший браузер. Еще и функции ИИ теперь на IOS, вообще круто
согласен с вами, я раньше вообще не знал о нем на самом деле, так где то прочитал случайно и начал им пользоваться + вот еще сделали тему с ИИ на айфонах вообще молодцы