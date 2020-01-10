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Сервисы
Татьяна Боброва
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Amazon перед праздниками заявила о небезопасности сервиса со скидками Honey, который купила PayPal за $4 млрд Материал редакции

В чём заключаются проблемы сервиса и почему об этом объявили именно перед Рождеством, в компании не объяснили.

7 комментариев
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За несколько дней перед Рождеством Amazon разослала своим пользователям предупреждение о небезопасности расширения для поиска скидок и купонов Honey, которое те использовали на сайте ритейлера. Первым на это обратил внимание редактор Politico Райан Хатчинс (Ryan Hutchins) в конце декабря 2019 года, но СМИ об этом написали в январе 2020 года.

Ryan Hutchins @ryanhutchins
Amazon is telling shoppers that the browser extension Honey — it gives you coupon codes and other ways to save — is malware.

Paypal bought Honey in November for $4 billion. That’s one extensive piece of Malware. https://t.co/Di6I8RAX2X

Компания утверждала, что Honey отслеживает покупки пользователей, собирает данные об истории заказов и избранных товарах. Amazon рекомендовала пользователям удалить расширение в ближайшее время.

Honey, работающее в том числе с Google Chrome, Firefox и Safari, позволяет находить в интернете купоны на скидки и автоматически применять их к заказам. Также расширение отслеживает цены на отдельные товары.

В ноябре 2019 года о покупке Honey за $4 млрд договорился платёжный сервис PayPal. Среди партнёров Honey — около 30 тысяч интернет-ритейлеров, а ежемесячная аудитория сервиса достигает 17 млн пользователей, говорили тогда в компании.

У Amazon есть похожий сервис Amazon Assistant, который помогает отслеживать цены и сравнивать товары от разных продавцов, отмечает The Verge. Издание также указывает, что Amazon и PayPal конкурируют в области онлайн-платежей, а Honey зарабатывает на проценте с продаж, совершаемых с помощью купонов.

«Наша цель — предупредить клиентов о расширениях, которые собирают личные данные о покупках без разрешения пользователей», — заявил представитель Amazon в беседе с The Verge. Почему компания решила, что Honey представляет угрозу для безопасности пользователей, он не ответил.

Издание отмечает, что технически Honey действительно может отслеживать некоторые пользовательские действия, но это могут делать многие расширения для браузеров. В политике конфиденциальности сервиса сказано, что Honey не продаёт личные данные пользователей.

#новость #amazon #honey

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7 комментариев
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Alike Elim-Khadzhi

6

Ужас, Honey, наверно, собирает данные пользователей и использует их в своих корыстных целях. Хорошо, что у нас есть Amazon, который нас об этом предупредил

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Truba Shatal

2

Расширение для браузера за 4 млрд $.

Я в ахуе.

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Paul Denisevich

Truba
0

Это то же самое, что и WhatsApp за $19 млрд. Купили не расширение для браузера, а аудиторию и данные.

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Eugene Gultyaev

0

А это вообще нормально так откровенно сливать конкурирующий сервис? Типа Амазон такие белые и пушистые, проявляют заботку.

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Mike Kosulin

Eugene
0

Это же не реклама. Тем более, у самого Амазона тоже есть условия использования.

Ответить

Name Surname

Mike
0

Тем более, у самого Амазона тоже есть условия использования.

Они, стало быть, запрещают использование расширений?

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Mike Kosulin

0

А в России есть Яндекс.Советник. Расширение тоже ужасное, а вот виджеты для сайтов ок.

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