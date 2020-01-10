В чём заключаются проблемы сервиса и почему об этом объявили именно перед Рождеством, в компании не объяснили.

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За несколько дней перед Рождеством Amazon разослала своим пользователям предупреждение о небезопасности расширения для поиска скидок и купонов Honey, которое те использовали на сайте ритейлера. Первым на это обратил внимание редактор Politico Райан Хатчинс (Ryan Hutchins) в конце декабря 2019 года, но СМИ об этом написали в январе 2020 года.

Ryan Hutchins @ryanhutchins



Paypal bought Honey in November for $4 billion. That’s one extensive piece of Malware. Amazon is telling shoppers that the browser extension Honey — it gives you coupon codes and other ways to save — is malware.Paypal bought Honey in November for $4 billion. That’s one extensive piece of Malware. https://t.co/Di6I8RAX2X

Компания утверждала, что Honey отслеживает покупки пользователей, собирает данные об истории заказов и избранных товарах. Amazon рекомендовала пользователям удалить расширение в ближайшее время.

Honey, работающее в том числе с Google Chrome, Firefox и Safari, позволяет находить в интернете купоны на скидки и автоматически применять их к заказам. Также расширение отслеживает цены на отдельные товары.

В ноябре 2019 года о покупке Honey за $4 млрд договорился платёжный сервис PayPal. Среди партнёров Honey — около 30 тысяч интернет-ритейлеров, а ежемесячная аудитория сервиса достигает 17 млн пользователей, говорили тогда в компании.

У Amazon есть похожий сервис Amazon Assistant, который помогает отслеживать цены и сравнивать товары от разных продавцов, отмечает The Verge. Издание также указывает, что Amazon и PayPal конкурируют в области онлайн-платежей, а Honey зарабатывает на проценте с продаж, совершаемых с помощью купонов.

«Наша цель — предупредить клиентов о расширениях, которые собирают личные данные о покупках без разрешения пользователей», — заявил представитель Amazon в беседе с The Verge. Почему компания решила, что Honey представляет угрозу для безопасности пользователей, он не ответил.