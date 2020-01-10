Исследование: Netflix, Disney+ и другие потеряли $9,1 млрд в 2019 году из-за пользователей, которые делились паролями
Материал редакции
Но пока многие стриминговые сервисы не сильно беспокоятся об этом, отмечает Hollywood Reporter.
Стриминговые сервисы потеряли около $9,1 млрд в 2019 году, поскольку их пользователи передавали пароли от своих аккаунтов третьим лицам. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на данные исследовательской компании Parks Associates. К 2024 году потери компаний могут вырасти до $12,5 млрд, ожидают эксперты.
Netflix, Hulu, Disney+ и другие сервисы борются с передачей и перепродажей паролей между пользователями, но не сильно беспокоятся о такой практике, отмечает издание. Однако на фоне роста конкуренции и стоимости контента компаниям, вероятно, придётся заняться этой проблемой, считает Axios.
Eugene Gultyaev
Какие хитрецы, паролями они делятся.
Аслан КушховEugene
Никогда такого не было и вот опять.
Anton Ivanov
Пока надо подсадить пользователей на контент, создать привычку. Пусть даже таким путем, это их устраивает.
Yuri G
А как такое считается? Любой вход из "необычного места" считается за -$месячная цена подписки? Какая гарантия, что без шейринга пароля второй бы обязательно купил бы?
Андрей. Задоркин.
Еще на eBay продают аккаунты, а в случае блокировки дают новые
Думаю и Netflix об этом знает.
Рушан Натфуллин
Netflix явно не дураки, пока они просто изучают и анализируют спрос. Спрос по клиентам, кому нужна подписка, и спрос по контенту, что лучше и больше смотрится. Какой материал нужно делать больше. Без халявщиков, они не будут видеть реальность спроса.
Tema Borisenko
Человеческую природу не победить. И это круто.