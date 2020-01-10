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Татьяна Боброва
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Исследование: Netflix, Disney+ и другие потеряли $9,1 млрд в 2019 году из-за пользователей, которые делились паролями Материал редакции

Но пока многие стриминговые сервисы не сильно беспокоятся об этом, отмечает Hollywood Reporter.

  • Стриминговые сервисы потеряли около $9,1 млрд в 2019 году, поскольку их пользователи передавали пароли от своих аккаунтов третьим лицам. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на данные исследовательской компании Parks Associates. К 2024 году потери компаний могут вырасти до $12,5 млрд, ожидают эксперты.
  • Netflix, Hulu, Disney+ и другие сервисы борются с передачей и перепродажей паролей между пользователями, но не сильно беспокоятся о такой практике, отмечает издание. Однако на фоне роста конкуренции и стоимости контента компаниям, вероятно, придётся заняться этой проблемой, считает Axios.
Streaming Services Reckon With Password-Sharing…
In 2019, companies lost about $9.1 billion to password piracy and sharing.
www.hollywoodreporter.com

#новость #стриминговыесервисы #netflix #исследование

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7 комментариев
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Eugene Gultyaev

2

Какие хитрецы, паролями они делятся.

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Аслан Кушхов

Eugene
2

Никогда такого не было и вот опять.

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Anton Ivanov

1

Пока надо подсадить пользователей на контент, создать привычку. Пусть даже таким путем, это их устраивает.

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Yuri G

1

А как такое считается? Любой вход из "необычного места" считается за -$месячная цена подписки? Какая гарантия, что без шейринга пароля второй бы обязательно купил бы? 

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Андрей. Задоркин.

0

Еще на eBay продают аккаунты, а в случае блокировки дают новые

Думаю и Netflix об  этом знает.

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Рушан Натфуллин

0

Netflix явно не дураки, пока они просто изучают и анализируют спрос. Спрос по клиентам, кому нужна подписка, и спрос по контенту, что лучше и больше смотрится. Какой материал нужно делать больше. Без халявщиков, они не будут видеть реальность спроса.

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Tema Borisenko

0

Человеческую природу не победить. И это круто.

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