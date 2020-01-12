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Alexander Gornyi
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Стартапы дня год спустя: возрождение Kreditech, ребрендинг Zibby и продажа JetSmarter

Обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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В настоящий ритм «Стартап дня» вернется только со следующей недели, сейчас нового контента было мало.

В статье об Y Combinator разбираюсь в стоимости обучения в нем — нет, для многих она совсем не ноль, как пишут в промоматериалах. И это — прямое доказательство величия YC, сотни тысяч долларов за «туфту» бы никто не платил.

Очередной ролик на YouTube-канале — о льготах для IT-предпринимателей в России, что они дают и как ими пользоваться.

Зато можно вспомнить проекты из выпусков предыдущих лет.

Amino Apps без новостей. Earn.com купили больше года назад, Meitu уже точно не стартап, больше за ними не следим.

Zibby – потребительское кредитование на кассе с возможностью возврата товара. Пользователь покупает диван в обычном магазине, оплачивает «через Zibby», магазин получает обычную цену за счет стартапа сразу, а клиент платит Zibby помесячно процент выше обычного. Но если он передумал – возвращает покупку и больше ничего не должен.

В 2019 году стартап привлек 3.8 миллиона долларов инвестиций – очень мало на фоне старых раундов, причем инвестор нарастил долю до 42% (старая неизвестна). Доказательств нет, но выглядит как очень сильный downround. Вторая новость – проект зачем-то переименовывается, скоро он будет называться Katapult.

Hopper – мониторинг дешевых авиабилетов и отелей. Пользователь вводит нужные ему даты и направление, Умные Алгоритмы стартапа следят за ценами и присылают уведомление в тот самый день, когда пора покупать.

Стартап активно растет, выходит на новые рынки, покупает маленькие компании, хвастается удвоением выручки за полгода. Сейчас на главной странице сайта Hopper пишет о 30 миллионах клиентов, но, кажется, подразумевает общее число оформленных заказов, а не индивидуальных пользователей.

JetSmarter – несколько разных моделей "дешевых" полетов на бизнес-джетах в одном мобильном приложении.

Стартап продался частичному конкуренту – VistaJet. Сумма сделки не раскрывается, но когда-то JetSmarter называл себя единорогом, а сейчас миллиарда долларов явно не было.

Kreditech – немецкая онлайн МФО для стран второго сорта, включая Россию.

В 2018 стартап почти умер, но в 2019 возродился: привлек раунд в 22 миллиона долларов, заявил о сокращении убытков и пообещал скорый выход в прибыль. В англоязычных пресс-релизах Kreditech говорит о смене бизнес-модели с классических “денег до зарплаты” на более длинные кредиты, но в России по-прежнему выдает 15 тысяч на месяц под 1% в день.

Houseparty – мобильное приложение "вечеринок" через видео-звонки, к которым могли подключаться друзья каждого из участников, возможно незнакомые с организатором.

Три года назад они были на пике, когда приложение поймало виральный рост и росло. Увы, сказка быстро закончилась. Загрузки упали, подниматься не собираются, новая модель видеочатов мир не перевернула.

В 2019 стартап продался Epic Games, сумма неизвестна, главный результат сделки – встраивание технологии в Fortnite.

Стартапы дня год спустя: закат смартфонов от…
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#стартапдня #годспустя

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