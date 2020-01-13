Mozilla запустила бета-версию голосового управления в браузере Firefox
Материал редакции
Например, пользователь может попросить воспроизвести музыку в Spotify или узнать погоду.
Mozilla запустила бета-версию голосового управления в браузере Firefox — Firefox Voice. Для подключения пользователи должны установить расширение и иметь хотя бы один микрофон. Пока функция доступна для ПК и ноутбуков.
С помощью голосового управления пользователи могут отправлять поисковые запросы, переходить на сайты, воспроизводить музыку и видео, управлять воспроизведением мультимедиа и выполнять другие задачи, пишет Ghacks.net. Пока функция поддерживает только английский язык.
Firefox Voice — не первая попытка компании использовать голосовое управление в Firefox, отмечает издание. В 2017 году Mozilla запустила эксперимент Voice Fill.
Убийца Гугла
А где в статье ссылка на само расширение? А не на Github.
Татьяна БоброваУбийца
Спасибо, добавила
lakoros
Яндекс с алисой умеет останавливать видео в браузере?