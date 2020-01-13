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Татьяна Боброва
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Mozilla запустила бета-версию голосового управления в браузере Firefox Материал редакции

Например, пользователь может попросить воспроизвести музыку в Spotify или узнать погоду.

  • Mozilla запустила бета-версию голосового управления в браузере Firefox — Firefox Voice. Для подключения пользователи должны установить расширение и иметь хотя бы один микрофон. Пока функция доступна для ПК и ноутбуков.
  • С помощью голосового управления пользователи могут отправлять поисковые запросы, переходить на сайты, воспроизводить музыку и видео, управлять воспроизведением мультимедиа и выполнять другие задачи, пишет Ghacks.net. Пока функция поддерживает только английский язык.
  • Firefox Voice — не первая попытка компании использовать голосовое управление в Firefox, отмечает издание. В 2017 году Mozilla запустила эксперимент Voice Fill.
Ghacks.net
Firefox Voice Beta starts - gHacks Tech News
Firefox Voice is a new experiment by Mozilla that has just been launched as a beta. The experiment…
www.ghacks.net

#новость #mozilla #firefox

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3 комментария
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Убийца Гугла

0

А где в статье ссылка на само расширение? А не на Github.

Search results for "Firefox Voice" – Add-ons for…
Search results for "Firefox Voice" – Add-ons for Firefox (en-US)
addons.mozilla.org
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Татьяна Боброва

Убийца
0

Спасибо, добавила

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lakoros

0

Яндекс с алисой умеет останавливать видео в браузере?

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