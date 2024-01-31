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Маша Цепелева

В App Store появилось приложение «Учёт Онлайн» с функциями «Сбербанк Онлайна» Статьи редакции

«Сбер» предупредил, что скоро старые версии для iOS перестанут работать.

  • «Сбер» рассказал о новом приложении в своём Telegram-канале. Ссылка на него также есть в Stories в предыдущих версиях сервиса.
  • По описанию в App Store, «Учёт Онлайн» — приложение для учёта долгов. После скачивания сервис просит ввести номер карты или логин. Внутри отображаются все данные по финансовым продуктам «Сбера».
  • Банк предупредил, что старые версии приложения для iOS «скоро перестанут работать», но не уточнил детали.
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022-го, после чего App Store удалил мобильное приложение банка. Впервые копия «Сбербанк Онлайн» появилась в магазине Apple в середине августа того же года. Копии приложений удаляли, но выходили новые, последний раз — в августе 2023-го.
  • С конца 2022 года «Сбер» устанавливает мобильное приложение на iOS-устройства в своих отделениях.
Скриншот приложения «Учёт Онлайн» и Stories со ссылкой на скачивание из предыдущей версии сервиса

#новости #сбер

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56 комментариев
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 Вадим Д.

Пора открывать музей «История креатива на примере попыток Сбера».

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S.Capusta

4. 3. 2. 1.. Delete

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Колян

Спс, написал в саппорт эпла

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Депрессивный Опоссум
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4 комментария
Олег Михайлов

Ты не Коля, ты Мыкола. Мразота

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1 комментарий
Кузя

молодец, возьми с полки пирожок

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Tony Carson

так колян или все же микола?

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6 комментариев
MisterX

X-мэны, тревога, общий сбор!

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eugeny.dev

эй, удали новость, а то почистят сейчас с аппстора.

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Дмитрий Шмаков

А использовать нормальный банк не пробовал?

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17 комментариев
Андрей Мельник

Эх, хорошо нам - андроидоводам, такие проблемы мы не знаем.

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Марсель

Согласен, я еще купил сяоми с 256 гб памяти за 17 к, вот не нарадуюсь

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1 комментарий
eugeny.dev

сейчас удалят со стора.

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Слегка Придурковатый

БейСБОЛ продолжается.

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Leo Uvarov

яблоеды должны страдать.

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debil
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Киса Лариса

Интересно, насколько быстро его удалят в этот раз? 😆

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Павел Кузнецов

Тяжело , у меня уже три сбера на телефоне будет 🤣 Да я тот самый у которого есть и Сбербанк и сбол и еще уже учет онлайн 🤣

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Илья Дёмин
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голубцы по акции

Хитрожепость наше все

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Илья Дёмин
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Barone Rosso

Поставил, спс

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Невкусно и грустно

А как же ВКСтор? Зачем бездуховный Аппстор?

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Кузя

в яблоке нет рустора

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Иван Беляев

Хорошо что в СберСторе всегда можно скачать на яблоко актуальную приложуху без всяких эплсторов

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Доктор Шкутко

До блокировки осталось три, два, один...

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Предприниматель & Инвестор

Они хотя бы какие-то новые версии выпускали, а то на Android уже много нового функционала...

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53 комментария
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