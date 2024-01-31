В App Store появилось приложение «Учёт Онлайн» с функциями «Сбербанк Онлайна» Статьи редакции
«Сбер» предупредил, что скоро старые версии для iOS перестанут работать.
- «Сбер» рассказал о новом приложении в своём Telegram-канале. Ссылка на него также есть в Stories в предыдущих версиях сервиса.
- По описанию в App Store, «Учёт Онлайн» — приложение для учёта долгов. После скачивания сервис просит ввести номер карты или логин. Внутри отображаются все данные по финансовым продуктам «Сбера».
- Банк предупредил, что старые версии приложения для iOS «скоро перестанут работать», но не уточнил детали.
- «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022-го, после чего App Store удалил мобильное приложение банка. Впервые копия «Сбербанк Онлайн» появилась в магазине Apple в середине августа того же года. Копии приложений удаляли, но выходили новые, последний раз — в августе 2023-го.
- С конца 2022 года «Сбер» устанавливает мобильное приложение на iOS-устройства в своих отделениях.
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Пора открывать музей «История креатива на примере попыток Сбера».
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Спс, написал в саппорт эпла
Ты не Коля, ты Мыкола. Мразота
молодец, возьми с полки пирожок
так колян или все же микола?
X-мэны, тревога, общий сбор!
эй, удали новость, а то почистят сейчас с аппстора.
А использовать нормальный банк не пробовал?
Эх, хорошо нам - андроидоводам, такие проблемы мы не знаем.
Согласен, я еще купил сяоми с 256 гб памяти за 17 к, вот не нарадуюсь
сейчас удалят со стора.
БейСБОЛ продолжается.
яблоеды должны страдать.
Интересно, насколько быстро его удалят в этот раз? 😆
Тяжело , у меня уже три сбера на телефоне будет 🤣 Да я тот самый у которого есть и Сбербанк и сбол и еще уже учет онлайн 🤣
Хитрожепость наше все
Поставил, спс
А как же ВКСтор? Зачем бездуховный Аппстор?
в яблоке нет рустора
Хорошо что в СберСторе всегда можно скачать на яблоко актуальную приложуху без всяких эплсторов
До блокировки осталось три, два, один...
Они хотя бы какие-то новые версии выпускали, а то на Android уже много нового функционала...