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Артур Томилко

Пользователи пожаловались, что Avast прекратила работу своих антивирусов и приложения CCleaner в России Статьи редакции

Лицензии россиянам компания перестала продавать весной 2022 года.

  • Чешская Avast, которая разрабатывает антивирусы Avast, AVG, Avast Mobile Security и Avast Free Antivirus, а также приложение для очистки и оптимизации операционных систем CCleaner, закрыла доступ к своим продуктам из России. Первым о жалобах пользователей сообщил портал comss.ru.
  • При попытке запустить антивирусы Avast на Windows и Android появляется уведомление о том, что сервис «не поддерживается в вашей стране или регионе». В приложении CCleaner сообщается, что оно не работает «в вашем месте пребывания», но ограничение можно обойти с помощью VPN. Воспользоваться CCleaner также не получилось у редактора vc.ru.
  • На сайте службы поддержки Avast говорится, что «в связи с регулированием экспорта из-за недавних событий» компания не может предоставлять услуги российским и белорусским пользователям.
  • Продажу лицензий на свои продукты в России и Беларуси компания прекратила в марте 2022 года.

#новости #avast

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31 комментарий
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 Иван Вознюк

Кто-то покупал лицензии на CCleaner?)

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Вадим Д.

Я знаю два случая покупки лицензии на Winrar, но про покупку клинера не слышал (-:

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Zloy Marketolog

У него бесплатная лицензия для домашнего использования. Теперь она не работает.

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Иван Вознюк

Понял, спасибо

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Ale K

Я, довольно таки популярный продукт

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Депрессивный Опоссум

Ужс. Как же теперь гробить систему без CCleaner...

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Вадим Д.

Ох уж эти пользователи. Ябеды-корябеды.

Невосполнимая утрата: один из самых бестолковых антивирей и совсем бестолковый клинер, которым люди с прямыми руками опасались пользоваться.

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DrRelax

А, так это антивирус? А я думал, что это вирус какой-то. Опасные программы.

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Redmadpanda

Я тот человек, который все это качал с торрента portable и не знал что ее нужно покупать

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Бормотун

Лови пирата

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Redmadpanda
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Андрей Комягин

кто то до сих пор использует эти поделия? серьезно?! от CCleaner гораздо больше вредя чем пользы. Там нарушить консистентность данных можно на раз-два

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tbIkworez

А чем лучше пользоваться? Если что спрашиваю серьезно, у меня CCleaner только и стоял до этого момента..

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Андрей Комягин

в ОС есть нормальное штатное средство очистки - tmp файлы, кэши браузеров и прочее. Вот тут посмотрите https://dzen.ru/a/X_6WAWJb_HMtIj_X

https://sso.passport.yandex.ru/push?uuid=d8ce2e94…
https://sso.passport.yandex.ru/push?uuid=d8ce2e94-4f58-41e4-8208-8d7b29159267&amp;retpath=https%3A…
dzen.ru
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Fred Han

Кто-то покупает антивирусы?

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Олеся

Кто-то ими пользуется?

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Бормотун

Я. Но не скажу зачем.

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Депрессивный Опоссум

Я. Но не скажу зачем.

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Zloy Marketolog

А что случилось?

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Zinaida Sukhanova

Вообще не пользовалась ни разу. Проблемы не заметила)

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Юрий Б.
Пользователи пожаловались
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Georgiy Tibua

видимо русские вообще ни за что не платили)

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Бормотун

Не русские, а россияне. Соблюдайте политкорректность.

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Тимур Гасанов

Можно подумать, что татары платили. Националист хренов.

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Georgiy Tibua

ты кому это?)

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Alex

А вот это уже потеря… была бы, если бы не тот факт, что огромная доля пиратского ПО у них.

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Невероятный Блондин

Андроидовцы в новости про cбер в AppStore:
— Ха-ха, яблочники должны страдать

Анроидовцы в новости про антивирус для винды и андроид:
— 😐

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Dektor

Беда

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Ale K

Пидоры

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Ddd

цклинер забыл когда последний раз использовал, наверно лет 10 назад, а вот аваст жалко

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A V

В 2012м последний раз пользовался этими приложениями

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