Пользователи пожаловались, что Avast прекратила работу своих антивирусов и приложения CCleaner в России Статьи редакции
Лицензии россиянам компания перестала продавать весной 2022 года.
- Чешская Avast, которая разрабатывает антивирусы Avast, AVG, Avast Mobile Security и Avast Free Antivirus, а также приложение для очистки и оптимизации операционных систем CCleaner, закрыла доступ к своим продуктам из России. Первым о жалобах пользователей сообщил портал comss.ru.
- При попытке запустить антивирусы Avast на Windows и Android появляется уведомление о том, что сервис «не поддерживается в вашей стране или регионе». В приложении CCleaner сообщается, что оно не работает «в вашем месте пребывания», но ограничение можно обойти с помощью VPN. Воспользоваться CCleaner также не получилось у редактора vc.ru.
- На сайте службы поддержки Avast говорится, что «в связи с регулированием экспорта из-за недавних событий» компания не может предоставлять услуги российским и белорусским пользователям.
- Продажу лицензий на свои продукты в России и Беларуси компания прекратила в марте 2022 года.
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Кто-то покупал лицензии на CCleaner?)
Я знаю два случая покупки лицензии на Winrar, но про покупку клинера не слышал (-:
У него бесплатная лицензия для домашнего использования. Теперь она не работает.
Понял, спасибо
Я, довольно таки популярный продукт
Ужс. Как же теперь гробить систему без CCleaner...
Ох уж эти пользователи. Ябеды-корябеды.
Невосполнимая утрата: один из самых бестолковых антивирей и совсем бестолковый клинер, которым люди с прямыми руками опасались пользоваться.
А, так это антивирус? А я думал, что это вирус какой-то. Опасные программы.
Я тот человек, который все это качал с торрента portable и не знал что ее нужно покупать
Лови пирата
кто то до сих пор использует эти поделия? серьезно?! от CCleaner гораздо больше вредя чем пользы. Там нарушить консистентность данных можно на раз-два
А чем лучше пользоваться? Если что спрашиваю серьезно, у меня CCleaner только и стоял до этого момента..
в ОС есть нормальное штатное средство очистки - tmp файлы, кэши браузеров и прочее. Вот тут посмотрите https://dzen.ru/a/X_6WAWJb_HMtIj_X
Кто-то покупает антивирусы?
Кто-то ими пользуется?
Я. Но не скажу зачем.
Я. Но не скажу зачем.
А что случилось?
Вообще не пользовалась ни разу. Проблемы не заметила)
видимо русские вообще ни за что не платили)
Не русские, а россияне. Соблюдайте политкорректность.
Можно подумать, что татары платили. Националист хренов.
ты кому это?)
А вот это уже потеря… была бы, если бы не тот факт, что огромная доля пиратского ПО у них.
Андроидовцы в новости про cбер в AppStore:
— Ха-ха, яблочники должны страдать
Анроидовцы в новости про антивирус для винды и андроид:
— 😐
Беда
Пидоры
цклинер забыл когда последний раз использовал, наверно лет 10 назад, а вот аваст жалко
В 2012м последний раз пользовался этими приложениями