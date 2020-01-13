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Лиана Липанова
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Российский стартап по доставке фермерских продуктов для бизнеса Foodza с инвестициями Mail.Ru Group прекратил работу Материал редакции

Компания «не нашла устойчивую бизнес-модель», заявил один из основателей.

3 комментария
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Российский стартап по доставке фермерских продуктов в магазины и рестораны Foodza с инвестициями Mail.Ru Group прекратил работу. Об этом пишет Rusbase со ссылкой на сооснователя стартапа Владимира Холязникова.

Foodza развивала логистический сервис, который связывал небольшие фермерские хозяйства с клиентами из малого и среднего бизнеса. Холязников заявлял, что продажи через оптовиков и рынки устарели, и компания хочет изменить сложившуюся систему поставок.

Почти за два года с момента запуска стартап «не нашёл устойчивую бизнес-модель, которая могла бы составить значимую конкуренцию существующей дистрибуции через рынки», объяснил Холязников. Он рассказал, что инвесторы отнеслись к закрытию компании с пониманием.

По словам Холязникова, перед закрытием Foodza провела ещё один раунд финансирования, но в итоге отказалась брать деньги у инвесторов из-за слабых результатах компании. Участников раунда и сумму потенциальных инвестиций он не раскрыл.

По состоянию на 13 января 2020 года у сайта Foodza «истёк срок регистрации домена». Холязников уже приступил к работе над новыми проектами в сфере фудтеха и электронной коммерции, пишет издание.

По данным базы «Контур.Фокус», 100% ООО «Фудза Про» принадлежит кипрской Nezelia Ltd. Гендиректором компании указан Павел Власов. Выручка за 2018 год составила 16,7 млн рублей, а убыток — 12,8 млн рублей.

Компанию в начале 2018 года основали Владимир Холязников, Дмитрий Боев и Павел Власов. В октябре 2018 года стартап Foodza привлёк $1 млн. Раунд возглавила Mail.Ru Group.

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3 комментария
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Ivan Zolotko

5

Вся сложность этого бизнеса заключается в том, что с фермерами очень сложно работать стабильно. Сегодня он готов привезти тебе продукт, завтра скажет нет, просто потому что встал не с той ноги. Сегодня у него одна цена, а завтра другая. У тебя на сайте висят позиции товара, а он их уже вывел из ассортимента и никому не сказал. Мясо умеет резать (и имеет для этого необходимое оборудование один из ста), у остальных постоянно осколки костей. Сегодня у сыра один вкус, завтра он добавляет в него по своему вкусу больше соли, перца и чеснока, оставляя при этом тот же сорт... В общем, культуры и опыта ведения бизнеса у 99% из них, нет. Отдельные самородки рынок не делают, плюс ко всему у них все расписано на год в перед (а наращивать объемы способны единицы). 

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Vl Al

Ivan
0

"а наращивать объемы способны единицы"

Если фермер способен наращивать объемы - это не фермер. Это агрохолдинг. Это очередной **раторг. Кушайте, не обляпайтесь. Только не удивляйтесь, что наконец-то ощутили вкус настоящей резины.

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Олег Журавлев

1

бабло уплыло ))

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