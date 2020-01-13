Компания «не нашла устойчивую бизнес-модель», заявил один из основателей.

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Российский стартап по доставке фермерских продуктов в магазины и рестораны Foodza с инвестициями Mail.Ru Group прекратил работу. Об этом пишет Rusbase со ссылкой на сооснователя стартапа Владимира Холязникова.

Foodza развивала логистический сервис, который связывал небольшие фермерские хозяйства с клиентами из малого и среднего бизнеса. Холязников заявлял, что продажи через оптовиков и рынки устарели, и компания хочет изменить сложившуюся систему поставок.

Почти за два года с момента запуска стартап «не нашёл устойчивую бизнес-модель, которая могла бы составить значимую конкуренцию существующей дистрибуции через рынки», объяснил Холязников. Он рассказал, что инвесторы отнеслись к закрытию компании с пониманием.

По словам Холязникова, перед закрытием Foodza провела ещё один раунд финансирования, но в итоге отказалась брать деньги у инвесторов из-за слабых результатах компании. Участников раунда и сумму потенциальных инвестиций он не раскрыл.

По состоянию на 13 января 2020 года у сайта Foodza «истёк срок регистрации домена». Холязников уже приступил к работе над новыми проектами в сфере фудтеха и электронной коммерции, пишет издание.

По данным базы «Контур.Фокус», 100% ООО «Фудза Про» принадлежит кипрской Nezelia Ltd. Гендиректором компании указан Павел Власов. Выручка за 2018 год составила 16,7 млн рублей, а убыток — 12,8 млн рублей.