«Яндекс Аренда» добавила возможность оставлять отзывы на арендодателя, квартиру, дом и район Статьи редакции
С лета 2023 года оценивать арендаторов могут собственники жилья.
- Возможность оставить отзыв доступна только проверенным пользователям — реальным жильцам квартир, рассказали в сервисе. В будущем они также смогут отредактировать свой отзыв при съезде.
- Арендаторы могут оценить состояние ремонта и мебели в квартире, рассказать о взаимодействии с собственником и соседями. В отзыве также можно поделиться мнением об общем состоянии дома, благоустройстве района, инфраструктуре и транспортной доступности.
- Все отзывы будут проходить модерацию, а специалисты «Яндекс Аренды» при необходимости проверят их на соответствие действительности, в том числе с помощью фотографий. Оценки появятся в карточке квартиры при её повторной публикации для поиска жильцов.
- Функцию тестировали в течение 2023 года. За это время отзывы оставили более 2,5 тысяч арендаторов. Средняя оценка квартир и собственников составила 4,7 из 5 баллов.
- В августе 2023 года «Яндекс Аренда» разрешила владельцам квартир оставлять отзывы на долгосрочных арендаторов. Для последних также ввели особые бейджи — например, «Эксперт по чистоте» или «Съезд без долгов».
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Надо было еще город и страну добавить.
А может на арендатора тогда тоже отзывы оставлять??
С лета 2023 года оценивать арендаторов могут собственники жилья. Прямо в статье это есть
теперь батл будет кто кого "лучше" оценит
Перечитайте статью пожалуйста, там есть ответ на ваш вопрос
Отзыв.
Арендодатель — красавчик, квартира — огонь, дом — полуразрушен, район — фавелы под Иваново. В целом — не рекомендую.
А че толку, этой площадкой никто не пользуется) циан и авито - главные. А Янедвига- помойка
Не скажи. С тех пор, как авито заблочило возможность пообщаться с арендодателем до съёма жилья, ребята очень сильно просели по удобству
+ Все арендодатели в обязательном порядке дублируют свои объявления на все возможные площадки, а все адекватные арендаторы по возможности ищут на всех платформах
Ооо, это круто, давно пора было!
Я когда отели выбираю, всегда смотрю на отзывы, на мой взгляд это самое важное
так что хорошо что добавили, проще выбрать будет
Вы догадываетесь что в этих отзывах мнооого платных?
Люди устроены так, что если всё норм, редко кто напишет позитивный отзыв. А вот если что "не так", вероятность отзыва почти максимальна.
Поэтому ценность отзывов об отеле не велика.
На жильцов надеюсь также можно оставить?
Ты плохой арендодатель, нет, ты плохой арендатор
Пример: "Сука, гнида, деньги с меня брал каждый месяц"
вопрос как только решаться будут вопросы с неадекватными отзывами, неадекваты есть с обоих сторон
А зачем их решать?)
В реале все эти отзывы вообще бесполезны в подобных взаимоотношениях. Разве что про скрытые дефекты квартиры в виде соседей, бухающих страшно раз в неделю что стены дрожат всю ночь и т.п. Остальное адекватный человек доверит оценивать только себе.
Это по опыту съёма 20 лет собственному и родственников.. За эти годы чего только не насмотрелся, в том числе заявы в полицию о краже миллионов, упаковка собственницы квартиры в психушку и т.д. ))) А зумеры все хотят чтобы им на блюдечке кто-то выложил и чтобы удалённо снять))) Реальность бывает жестока, самое нормальное просто общаться на берегу и понимать человека с другой стороны взаимоотношений
А че на арендатора нет? Давайте всем равные условия :)
"квартира" = арендодатель, наверное.
В любом случае это ещё плюс один сервис, это удобно, так что нужно пользоваться этим.
Когда уже Яндекс развитием поиска займётся, а не поиском доходных непрофильных ниш?
яндекс уже не тот, они сотрудничают с оккупационной властью тесно
Да пофиг с кем он сотрудничает. Когда он уже поиском займется, а не лезет в каждый утюг со своими Вертикалями.
Что то новенькое
В Канаде есть сервис, в котором все арендодатели оставляют отзывы об арендаторе + условия договора и жильё которое он арендовал.
Не дай Бог пропустить оплату на несколько дней, об этом непременно появится запись и вероятность получить в аренду другое жильё, более высокого класса и ближе к работе стремительно полетит в тартарары.
Но.
У самих арендаторов доступа к этому сервису - нет. Узнать что там о тебе написано невозможно. Лишь по косвенным признакам можно понять что у тебя с профилем.
Почему Яндекс до сих пор этого не сделал, не понимаю. Ничего сложного.
Ну вообще люди могут быть с двух сторон в этом процессе, по идее ничего нет сложного получить доступ в такой сервис.
У меня друг есть кто больше 20 лет живёт в арендованном сам имея квартиру стоимостью под лям не рублей.
Прям вижу как поехавшие овуляшки начнут строчить гневные отзывы при съезде если их чтото не устроит.
У знакомых одна клоунесса недавно заявила что не будет оплачивать треть от аренды, ибо в январе с 1 по 10 число она уезжала из города и НЕ ЖИЛА в квартире, поэтому платить эту часть не будет! И ведь потом такие овуляшки при съезде обязательно чтото придумают и напишу что бы нагадить владельцам квартиры, которые где то не пошли им на встречу.
вы все купились на слово Отзыв и забыли что тетя Соня из налоговой потом сверит кто платит налог с дохода , а кто нет и вычислит всех неплательщиков
Ну норм, я например когда квартиру выбирал, приходилось самому инфу искать про тот же район, например, а тут будет сразу вся информация от человека, который там реально жил