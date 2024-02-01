Google представила сервис ImageFX для генерации ИИ-изображений на основе новейшей модели компании Imagen 2 Статьи редакции
Сервис бесплатный, но пока доступ через лист ожидания.
- Чтобы воспользоваться ImageFX, надо ввести на сайте адрес электронной почты Google, он попадёт в список ожидания.
- Все созданные через сервис картинки помечены водяным знаком SynthID, он невидим для человеческого глаза, но заметен для проверки в поисковике Google или браузере Chrome. Его нельзя обрезать или стереть.
- Google утверждает, что ограничил генерацию жестоких, оскорбительных и откровенных картинок. Также у сервиса есть встроенный фильтр на создание изображений известных людей.
- Google представила обновлённую модель для генерации изображений Image 2 в декабре 2023 года. Она может создавать более фотореалистичные картинки, лучше справляется с генерацией лиц, рук, точнее понимает запросы пользователя, утверждает компания.
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Сколько уже этих сервисов генерящих картинки🤦♂️
Плохо?
Не мне судить. Просто их много.
все хрень с цензурой
пока лохи ведутся, а Путин баблос выделяет Грефу
Фига приплел
жиза
https://vc.ru/tribuna/1009612-mihalkov-razoblachil-ii-ot-sber
Так где Сбер, а где Гугел
Imagen2 кстати хрень
Аргументы есть или поверить на слово?
https://youtu.be/NHLnjWTEZps
шляпа какая-то)
нереальная хрень
Кароче дорвейщики и сеошники этот сервис использовать не будут
Почему?
Вероятно, имелось ввиду, что авторский контент имеет вес выше сгенерированного (при условии, что и то и то релевантно запросу, естественно). Тоже встречал такие размышлизмы, но пока это лишь домыслы или гипотезы, как я понял.
WOW, новаторы!