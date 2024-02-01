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Сервисы
Маша Цепелева

Google представила сервис ImageFX для генерации ИИ-изображений на основе новейшей модели компании Imagen 2 Статьи редакции

Сервис бесплатный, но пока доступ через лист ожидания.

  • Чтобы воспользоваться ImageFX, надо ввести на сайте адрес электронной почты Google, он попадёт в список ожидания.
  • Все созданные через сервис картинки помечены водяным знаком SynthID, он невидим для человеческого глаза, но заметен для проверки в поисковике Google или браузере Chrome. Его нельзя обрезать или стереть.
  • Google утверждает, что ограничил генерацию жестоких, оскорбительных и откровенных картинок. Также у сервиса есть встроенный фильтр на создание изображений известных людей.
Здесь и далее примеры изображений, сгенерированных ImageFX, Google
  • Google представила обновлённую модель для генерации изображений Image 2 в декабре 2023 года. Она может создавать более фотореалистичные картинки, лучше справляется с генерацией лиц, рук, точнее понимает запросы пользователя, утверждает компания.

#новости #google #ai

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19 комментариев
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 Вася Пражкин
Google утверждает, что ограничил генерацию жестоких, оскорбительных и откровенных картинок.
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Виталий Гульчеев

Сколько уже этих сервисов генерящих картинки🤦‍♂️

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Алеоп

Плохо?

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Виталий Гульчеев

Не мне судить. Просто их много.

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illusive man

все хрень с цензурой

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Тоже хочу

пока лохи ведутся, а Путин баблос выделяет Грефу

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Алеоп

Фига приплел

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Тоже хочу

жиза
https://vc.ru/tribuna/1009612-mihalkov-razoblachil-ii-ot-sber

Михалков разоблачил ИИ от Сбер — Трибуна на vc.ru
Никита Михалков наглядно показал, как разрабатываются цифровые сервисы в Сбер, в частности…
vc.ru
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Алеоп

Так где Сбер, а где Гугел

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Manga TV

Imagen2 кстати хрень

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Вася Пражкин

Аргументы есть или поверить на слово?

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DyE

https://youtu.be/NHLnjWTEZps

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Zloy Marketolog

шляпа какая-то)

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Тоже хочу

нереальная хрень

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Доктор Шкутко

Кароче дорвейщики и сеошники этот сервис использовать не будут

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Владислав

Почему?

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Maxim Sergeevich

Вероятно, имелось ввиду, что авторский контент имеет вес выше сгенерированного (при условии, что и то и то релевантно запросу, естественно). Тоже встречал такие размышлизмы, но пока это лишь домыслы или гипотезы, как я понял.

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Тоже хочу

WOW, новаторы!

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debil
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16 комментариев
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