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Татьяна Боброва
1398

Часть пользователей Spotify заметила в приложении для Android региональные цены для России

Подписка будет стоить 169 рублей в месяц.

  • Пользователи нашли в приложении стримингового сервиса Spotify для Android региональные цены для России, пишет DTF. Подписка Premium будет стоить 169 рублей в месяц, студенческая подписка — 75 рублей в месяц, а семейная — 269 рублей в месяц. Также предусмотрен бесплатный пробный период на три месяца.
  • Подписаться на сервис с российского аккаунта пока нельзя, отмечает издание. Официально о дате запуска в России компания не сообщала.
  • В августе 2019 года источники «Коммерсанта» рассказали, что Spotify планирует выйти на российский рынок в конце года. Один из собеседников издания предположил, что Spotify откладывает запуск из-за конфликта с Warner Music. 14 января 2020 года Variety написало, что Spotify и Warner Music подписали соглашение.
DTF
В приложении Spotify для Android появились…
Стандартная подписка будет стоить 169 рублей в месяц.
dtf.ru

#spotify

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Например, пользователь может попросить воспроизвести музыку в Spotify или узнать погоду.
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54 комментария
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Император Всероссийский

–8

Да опоздали они) BOOM, Apple Music и Яндекс.Музыка делят рынок. Для нового игрока места нет)

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Shuhrat Charyev

Император
12

С ноги влетит, вот увидишь. Он #1 по стримингу музыки

Ответить

Антон Фомин

Император
3

Что делят? Spotify до сих пор топ 1 мира)

Ответить

Император Всероссийский

Антон
1

Ну и что?) А Revolut популярен в Европе, Google в мире, Facebook в мире. Я говорю, что на региональном рынке есть сильные игроки, у которых много трафика на этом же рынке и денег.

Ответить

Антон Фомин

Император
0

В этот рейтинг текущих пользователей под другим регионам не включали спотифай, все мои знакомые используют его

Ответить

Император Всероссийский

Антон
1

Ваши знакомые - это не самая релевантная выборка)

Где Spotify будет рекламироваться, чтобы привлечь аудиторию? В Яндексе и мобайле, который мэйл контролирует? Так они не пропустят их рекламные кампании, прецеденты уже были.

Ответить

Антон Фомин

Императ…
0

Достаточно дать рекламу на гик-сайтаха, как vc)

Ответить

Император

Антон
1

И будет 5000 юзеров у сервиса в РФ?)

Ответить

Антон Фомин

Императ…
0

Вброс?

Ответить

Император

Антон
1

Пиарщик Spotify?) Хоть бы аккаунт заранее зарегал и не палился так.

Ответить

Антон Фомин

Императ…
0

Адепт!) Люблю этот сервис

Ответить

Gregory Skidan

Императ…
0

Ошибаетесь. Spotify знают многие в РФ. В теме на 4PDA >1600 страниц. 24 тысячи участников в любительском сообществе ВК. "Сарафанное радио" через сайты и реклама через те же новости в СМИ дадут неплохой эффект.

Ответить

Konstantin

Антон
1

Гик-сайт как VC )))

Рофлите, господин?

Ответить

Антон Фомин

Konstan…
0

Ну отчасти на этом сайте люди все таки готовы пробовать, что то новое я имею ввиду.

Ответить

Konstantin

Антон
0

Ну какой он "гик"? Это я к словам конечно придираюсь если что.

Ответить

Антон Фомин

Konstan…
0

Заняться не чем?) Достаточно почитать ряд тем. Можно по большинству авторов сказать, что они гики

Ответить

Konstantin

Антон
2

По меньшенству. По большинству - что долбаебы.

Ответить

Андрей Караульщиков

Император
1

как будет работать в России Spotify, я от всех отпишусь, перейду только на Spotify

Ответить

Дмитрий Зинов

Андрей
0

А я посмотрю сначала, может ко входу Спотифая к нам на рынок Яндекс предложит что-то конкурентоспособное

Ответить

Антон Фомин

Дмитрий
2

На самом деле у яндекса по цене-предложению нет равных на рынке. яплюс очень сильное предложение с кучей сервисов за копейки, если ими всеми пользоваться одновременно)

Ответить

Mika Rasulov

1

Почему его многие ждут? Чем он лучше ЭплМузик, ЯМузик?

Ответить

Антон Фомин

Mika
4

Возьмите тестовый период. Поймете

Ответить

Андрей Гуртовой

Антон
0

Может не правильную я статью выбрал для критики НО.

Я брал семейную подписку, и после полугода использования не особо понял зачем она мне нужна.

1. Образно говоря, в техно они подмешивают шуру_каретного
2. Если ищу что-то конкретное то нахожу альбомы внутри которых не все треки, иногда они в вперемешку. А часто альбомов просто нет.
3. Под каждым исполнителем пишут рекомендации. И как правило там не релевантные варианты.
4. Главная страница сервиса изобилует тайлами Ваш микс #1 #2 #3... Но мне не хочется слушать именно то что я лайкнул, я хочу на основе лайкнутого находить новые композиции .. Но это не просто т.к. Смотрите пункт 1.

Сейчас использую ютуб-мюзик, и похоже мне это лучше подходит.

Ответить

Антон Фомин

Андрей
2

Адаптация алгоритмов идет порядок месяца. Если не все треки то у вас включен был NoExplit.

Ответить

Maxim Morgaev

Mika
0

Apple Music и остальные рядом со Spotify не стояли по юзабилити и организации контента. Его надо попробовать, чтобы понять. Это примерно как попробовать поработать в Windows после многих лет работы в MacOs.

Ответить

Антон Фомин

Maxim
8

Странное сравнение)

Ответить

Александр Головченко

Maxim
2

Так это downgrade получается...

Ответить

Steve Evets

Maxim
2

оооо... Ну давайте еще битву Айфонщиков и Андроидофилов в этой ветке устроим... 

Ответить

Антон Фомин

Steve
0

зачем) спотифай и там и там есть) XDDDDD

Ответить

Vladimir (k)Hodakov

Maxim
1

Каталина хуже висты, если что :)

Ответить

Антон Фомин

Vladimir
0

Мак обнови) и периферию) ну вырезали х32 пофиг ваще

Ответить

Vladimir (k)Hodakov

Антон
1

Не в 32 битах дело, а в стабильности работы. 

И куда, блин, обновлять с 2018 года?

Ответить

Антон Фомин

Vladimir
1

Со стабильностью тоже нет проблем. Все отлично работает, ни разу ничего не вылетало. Идеально. Или кто то пользуется торрент программами со старым ядром от TNT?)))))

Ответить

Dmitry Ds

Vladimir
0

А в чем проблемы у Каталины? (у меня проблема есть только потому, что диск не родной.. каждое утро с рестарта, но это было и на предыдущих версиях и пока победить не получилось)

Ответить

Антон Фомин

Dmitry
0

Систему устанавливали с Бутлоддера?

Ответить

Dmitry Ds

Антон
0

Да, через Wi-Fi

p/s Надеюсь правильно понял вопрос)

Ответить

Шамбалийский Версталлах

Mika
1

Волшебными алгоритмами рекомендаций. Через пару дней непрерывного использования сервис показал мне волшебство: в рекомендациях автоматом появились почти все треки, которые мне нравились, включая давно забытые + куча новых в моем муз вкусе. + функция "радио" по треку крутецкая штука.

Ответить

Антон Фомин

Шамбалийский
1

Мне функция "Дни недели" нравиться, каждый день новое настроение )

Ответить

Steve Evets

Mika
0

я, например, даже не стремлюсь узнать, чем он лучше WinAmp'a )) 

Всё своё есть в mp3, а хорошего на рынке современной музыки появляется чуть более, чем ничего в последние годы((

Ответить

Антон Фомин

Steve
0

На комп музыку надо еще скачать. Лень уже торрентами пользоваться)

Ответить

Steve Evets

Антон
0

Да я ж говорю - всё хорошее скачано давно. 

/ А что недавно - то г..но, сорри за каламбур /

Ответить

Антон Фомин

2

Скоро! Жду с нетерпением 

Ответить

Vladimir (k)Hodakov

1

Ну, авось, такими темпами через полгода запустится.

Ответить

Andrew Alexeyev

1

Уже несколько лет пользуюсь только Spotify. И знаете, что мне больше всего нравится? Что когда я вернулся в Россию, то перестал слышать рекламу в бесплатной версии. Ее вообще нет. Так как сервис официально не работает в России, то рекламного гео таргетинга тут пока нет.
Как только возвращаешься в Европу, то сразу начинается один рекламный спот за другим. Только из-за этого и приходится активировать подписку.

Ответить

gleb kuzmich

–3
Ответить

Вадим Скворцов

gleb
1

Фейк же

Ответить

gleb kuzmich

Вадим
–2

ДА ЛАДНО?!

Ответить

Николай Шелопугин

0

Интересно будет попробовать. Хотя BOOM сейчас полностью устраивает)

Ответить

Alexander Nikitin

Николай
1

в буме качество - залитые пользователями эмпэтришки

Ответить

⛄️ Игорь

Николай
0

Бумер

Ответить

⛄️ Игорь

0
Ответить

Люц Шнайдер

0

Не понимаю эту шумиху гиков вокруг спотифи. Она мне чем-то напоминает их же желание совершать поездки через болт. У меня, например, есть подписка на Плюс, куда входит Яндекс.Музыка. Собственно уверен, что спотифи не предложит условия лучше.

Ответить

Александр Эрик

0

Очень нравятся рекомендации в Spotify, гораздо лучше остальных сервисов.

Ответить

Андрей Гуртовой

Александр
0

А какую музыку вы слушаете?

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