Часть пользователей Spotify заметила в приложении для Android региональные цены для России
Подписка будет стоить 169 рублей в месяц.
Пользователи нашли в приложении стримингового сервиса Spotify для Android региональные цены для России, пишет DTF. Подписка Premium будет стоить 169 рублей в месяц, студенческая подписка — 75 рублей в месяц, а семейная — 269 рублей в месяц. Также предусмотрен бесплатный пробный период на три месяца.
Подписаться на сервис с российского аккаунта пока нельзя, отмечает издание. Официально о дате запуска в России компания не сообщала.
В августе 2019 года источники «Коммерсанта» рассказали, что Spotify планирует выйти на российский рынок в конце года. Один из собеседников издания предположил, что Spotify откладывает запуск из-за конфликта с Warner Music. 14 января 2020 года Variety написало, что Spotify и Warner Music подписали соглашение.
Император Всероссийский
Да опоздали они) BOOM, Apple Music и Яндекс.Музыка делят рынок. Для нового игрока места нет)
Shuhrat CharyevИмператор
С ноги влетит, вот увидишь. Он #1 по стримингу музыки
Антон ФоминИмператор
Что делят? Spotify до сих пор топ 1 мира)
Император ВсероссийскийАнтон
Ну и что?) А Revolut популярен в Европе, Google в мире, Facebook в мире. Я говорю, что на региональном рынке есть сильные игроки, у которых много трафика на этом же рынке и денег.
Антон ФоминИмператор
В этот рейтинг текущих пользователей под другим регионам не включали спотифай, все мои знакомые используют его
Император ВсероссийскийАнтон
Ваши знакомые - это не самая релевантная выборка)
Где Spotify будет рекламироваться, чтобы привлечь аудиторию? В Яндексе и мобайле, который мэйл контролирует? Так они не пропустят их рекламные кампании, прецеденты уже были.
Антон ФоминИмперат…
Достаточно дать рекламу на гик-сайтаха, как vc)
ИмператорАнтон
И будет 5000 юзеров у сервиса в РФ?)
Антон ФоминИмперат…
Вброс?
ИмператорАнтон
Пиарщик Spotify?) Хоть бы аккаунт заранее зарегал и не палился так.
Антон ФоминИмперат…
Адепт!) Люблю этот сервис
Gregory SkidanИмперат…
Ошибаетесь. Spotify знают многие в РФ. В теме на 4PDA >1600 страниц. 24 тысячи участников в любительском сообществе ВК. "Сарафанное радио" через сайты и реклама через те же новости в СМИ дадут неплохой эффект.
KonstantinАнтон
Гик-сайт как VC )))
Рофлите, господин?
Антон ФоминKonstan…
Ну отчасти на этом сайте люди все таки готовы пробовать, что то новое я имею ввиду.
KonstantinАнтон
Ну какой он "гик"? Это я к словам конечно придираюсь если что.
Антон ФоминKonstan…
Заняться не чем?) Достаточно почитать ряд тем. Можно по большинству авторов сказать, что они гики
KonstantinАнтон
По меньшенству. По большинству - что долбаебы.
Андрей КараульщиковИмператор
как будет работать в России Spotify, я от всех отпишусь, перейду только на Spotify
Дмитрий ЗиновАндрей
А я посмотрю сначала, может ко входу Спотифая к нам на рынок Яндекс предложит что-то конкурентоспособное
Антон ФоминДмитрий
На самом деле у яндекса по цене-предложению нет равных на рынке. яплюс очень сильное предложение с кучей сервисов за копейки, если ими всеми пользоваться одновременно)
Mika Rasulov
Почему его многие ждут? Чем он лучше ЭплМузик, ЯМузик?
Антон ФоминMika
Возьмите тестовый период. Поймете
Андрей ГуртовойАнтон
Может не правильную я статью выбрал для критики НО.
Я брал семейную подписку, и после полугода использования не особо понял зачем она мне нужна.
1. Образно говоря, в техно они подмешивают шуру_каретного
2. Если ищу что-то конкретное то нахожу альбомы внутри которых не все треки, иногда они в вперемешку. А часто альбомов просто нет.
3. Под каждым исполнителем пишут рекомендации. И как правило там не релевантные варианты.
4. Главная страница сервиса изобилует тайлами Ваш микс #1 #2 #3... Но мне не хочется слушать именно то что я лайкнул, я хочу на основе лайкнутого находить новые композиции .. Но это не просто т.к. Смотрите пункт 1.
Сейчас использую ютуб-мюзик, и похоже мне это лучше подходит.
Антон ФоминАндрей
Адаптация алгоритмов идет порядок месяца. Если не все треки то у вас включен был NoExplit.
Maxim MorgaevMika
Apple Music и остальные рядом со Spotify не стояли по юзабилити и организации контента. Его надо попробовать, чтобы понять. Это примерно как попробовать поработать в Windows после многих лет работы в MacOs.
Антон ФоминMaxim
Странное сравнение)
Александр ГоловченкоMaxim
Так это downgrade получается...
Steve EvetsMaxim
оооо... Ну давайте еще битву Айфонщиков и Андроидофилов в этой ветке устроим...
Антон ФоминSteve
зачем) спотифай и там и там есть) XDDDDD
Vladimir (k)HodakovMaxim
Каталина хуже висты, если что :)
Антон ФоминVladimir
Мак обнови) и периферию) ну вырезали х32 пофиг ваще
Vladimir (k)HodakovАнтон
Не в 32 битах дело, а в стабильности работы.
И куда, блин, обновлять с 2018 года?
Антон ФоминVladimir
Со стабильностью тоже нет проблем. Все отлично работает, ни разу ничего не вылетало. Идеально. Или кто то пользуется торрент программами со старым ядром от TNT?)))))
Dmitry DsVladimir
А в чем проблемы у Каталины? (у меня проблема есть только потому, что диск не родной.. каждое утро с рестарта, но это было и на предыдущих версиях и пока победить не получилось)
Антон ФоминDmitry
Систему устанавливали с Бутлоддера?
Dmitry DsАнтон
Да, через Wi-Fi
p/s Надеюсь правильно понял вопрос)
Шамбалийский ВерсталлахMika
Волшебными алгоритмами рекомендаций. Через пару дней непрерывного использования сервис показал мне волшебство: в рекомендациях автоматом появились почти все треки, которые мне нравились, включая давно забытые + куча новых в моем муз вкусе. + функция "радио" по треку крутецкая штука.
Антон ФоминШамбалийский
Мне функция "Дни недели" нравиться, каждый день новое настроение )
Steve EvetsMika
я, например, даже не стремлюсь узнать, чем он лучше WinAmp'a ))
Всё своё есть в mp3, а хорошего на рынке современной музыки появляется чуть более, чем ничего в последние годы((
Антон ФоминSteve
На комп музыку надо еще скачать. Лень уже торрентами пользоваться)
Steve EvetsАнтон
Да я ж говорю - всё хорошее скачано давно.
/ А что недавно - то г..но, сорри за каламбур /
Антон Фомин
Скоро! Жду с нетерпением
Vladimir (k)Hodakov
Ну, авось, такими темпами через полгода запустится.
Andrew Alexeyev
Уже несколько лет пользуюсь только Spotify. И знаете, что мне больше всего нравится? Что когда я вернулся в Россию, то перестал слышать рекламу в бесплатной версии. Ее вообще нет. Так как сервис официально не работает в России, то рекламного гео таргетинга тут пока нет.
Как только возвращаешься в Европу, то сразу начинается один рекламный спот за другим. Только из-за этого и приходится активировать подписку.
gleb kuzmich
Вадим Скворцовgleb
Фейк же
gleb kuzmichВадим
ДА ЛАДНО?!
Николай Шелопугин
Интересно будет попробовать. Хотя BOOM сейчас полностью устраивает)
Alexander NikitinНиколай
в буме качество - залитые пользователями эмпэтришки
⛄️ ИгорьНиколай
Бумер
⛄️ Игорь
Люц Шнайдер
Не понимаю эту шумиху гиков вокруг спотифи. Она мне чем-то напоминает их же желание совершать поездки через болт. У меня, например, есть подписка на Плюс, куда входит Яндекс.Музыка. Собственно уверен, что спотифи не предложит условия лучше.
Александр Эрик
Очень нравятся рекомендации в Spotify, гораздо лучше остальных сервисов.
Андрей ГуртовойАлександр
А какую музыку вы слушаете?