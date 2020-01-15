Лидером по количеству скачиваний и проведённому времени стал WhatsApp.

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Россияне в течение 2019 года скачали на 35% больше мобильных приложений, чем в 2016 году — более 5 млрд. Россия стала шестой в мире по количеству загрузок, сообщили vc.ru в исследовательской компании App Annie.

За 2019 год пользователи во всём мире скачали 204 млрд приложений. Это на 46% больше, чем в 2016 году.

Чаще всего в России скачивали мессенджер WhatsApp. Приложение является лидером и по количеству времени, проведённому в нём. На втором месте по числу скачиваний мобильный банк «Сбербанк Онлайн», а на третьем — официальное приложение «ВКонтакте».

Россияне тратили на мобильные приложения 2,5 часа ежедневно, что на 10% больше, чем в 2017 году, отмечают эксперты.

$1,06 млрд потратили россияне в мобильных приложениях за 2019 год

В 2016 году пользователи из России за год потратили на 155% меньше денег, чем в 2019. Общемировые расходы в приложениях составили $120 млрд.

Мы видим, что бизнесы, делающие ставку на мобайл, добиваются больших успехов и, значит, доходов. Три крупнейших IPO 2019 года совершили компании, для которых мобильная составляющая бизнеса — ключевая. В сумме по итогам года оценка компаний, для которых мобайл -основа бизнеса, достигла $544 млрд. Пол Барнс управляющий директор App Annie

Основная часть расходов пользователей во всём мире приходится на мобильные игры — 72% или $86 млрд. App Annie считает, что в 2020 году эта сумма превысит $100 млрд.

В России на 224% за год увеличилась доля приложений в категории «Еда». Также россияне начали проводить в видеосервисе TikTok на 860% больше времени, чем в 2018 году — 55 млн часов.

Среди мобильных игр чаще лидирует ColorBump 3D, на втором месте — Brawl Stars, на третьем — Run Race 3D, но больше всего денег россияне тратили в игре Game of Sultans.