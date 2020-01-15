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Лидером по количеству скачиваний и проведённому времени стал WhatsApp.
Россияне в течение 2019 года скачали на 35% больше мобильных приложений, чем в 2016 году — более 5 млрд. Россия стала шестой в мире по количеству загрузок, сообщили vc.ru в исследовательской компании App Annie.
За 2019 год пользователи во всём мире скачали 204 млрд приложений. Это на 46% больше, чем в 2016 году.
Чаще всего в России скачивали мессенджер WhatsApp. Приложение является лидером и по количеству времени, проведённому в нём. На втором месте по числу скачиваний мобильный банк «Сбербанк Онлайн», а на третьем — официальное приложение «ВКонтакте».
Россияне тратили на мобильные приложения 2,5 часа ежедневно, что на 10% больше, чем в 2017 году, отмечают эксперты.
В 2016 году пользователи из России за год потратили на 155% меньше денег, чем в 2019. Общемировые расходы в приложениях составили $120 млрд.
Основная часть расходов пользователей во всём мире приходится на мобильные игры — 72% или $86 млрд. App Annie считает, что в 2020 году эта сумма превысит $100 млрд.
В России на 224% за год увеличилась доля приложений в категории «Еда». Также россияне начали проводить в видеосервисе TikTok на 860% больше времени, чем в 2018 году — 55 млн часов.
Среди мобильных игр чаще лидирует ColorBump 3D, на втором месте — Brawl Stars, на третьем — Run Race 3D, но больше всего денег россияне тратили в игре Game of Sultans.
Рейтинг финансовых приложений по числу скачиваний возглавил платёжный сервис Google Pay, на втором месте — «Налоги ФЛ», на третьем — «Тинькофф».
Это вы "5 billion app downloads" переводите как "скачали 5 миллиардов приложений"?
Billion это миллиард. Скачивание приложения ведёт к скачке приложения - противоречия не вижу. Ну если только не повторные загрузки.
Другое дело что на Коммерсанте подчеркнули, что затраты на приложение составили 1 млрд долларов. Впечатляет, иной акцент, психологический рубеж.
А Как по-вашему было бы правильно? Если загрузка приложения приводят к скачке приложения.
ЗЫ если бы авторы участвовали в обсуждениях своих статей, вот был бы смертельный номер!
Одно и то же приложение скачали миллион раз - не то же самое, что скачали миллион приложений. Белоножкин, ты нас удивляешь
Поссорился с подругой/женой, удалил WhatsApp, через день скачал +1
Начальник вставил пистонов, удалил WhatsApp, через день скачал +1
Сменил/перепрошил телефон скачал WhatsApp +1
Уже +3 скачивания.
И так по кругу, в год может много набежать.
Да это всё не важно. Обычный пользователь скачивает приложение один раз в год. Ну максимум пару раз.
Лучше бы эти деньги на помощь нуждающимся отдали. Нужно ограничить покупку приложений и контента, чтобы деньги не уходили зарубеж и вообще из кармана граждан не тратились на виртуальные нематериальные продукты. И вообще торговать должны через единого гос оператора, который большую часть стоимости перенаправляло бы в бюджет, а не капиталистам. Должен быть госмаркет приложений или просто сквозная интеграция платежей через гостнтерфейс, деньги складируются в таком госбанке приложений и уже оттуда распределяются разработчикам. Безусловно развитие айти важно, но ещё более важно развитие социалки. Получается что 1 млрд долларов это почти 10 процентов нового соцпакета. То есть изъятие этих средств из трат на приложения смогло бы улучшить обеспечение соцнужд. Особенно это справедливо для платежей в пользу зарубежных приложений.
Изъятие дворцов у госмаркета покроет все возможные соцнужды, а вы за приложения там какие-то волнуетесь
Кто нибудь может подсказать, каким образом считается такая статистика по всем людям?
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