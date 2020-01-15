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Лиана Липанова
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App Annie: россияне за год скачали более 5 млрд приложений Материал редакции

Лидером по количеству скачиваний и проведённому времени стал WhatsApp.

4 комментария
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Россияне в течение 2019 года скачали на 35% больше мобильных приложений, чем в 2016 году — более 5 млрд. Россия стала шестой в мире по количеству загрузок, сообщили vc.ru в исследовательской компании App Annie.

За 2019 год пользователи во всём мире скачали 204 млрд приложений. Это на 46% больше, чем в 2016 году.

Чаще всего в России скачивали мессенджер WhatsApp. Приложение является лидером и по количеству времени, проведённому в нём. На втором месте по числу скачиваний мобильный банк «Сбербанк Онлайн», а на третьем — официальное приложение «ВКонтакте».

Россияне тратили на мобильные приложения 2,5 часа ежедневно, что на 10% больше, чем в 2017 году, отмечают эксперты.

$1,06 млрд
потратили россияне в мобильных приложениях за 2019 год

В 2016 году пользователи из России за год потратили на 155% меньше денег, чем в 2019. Общемировые расходы в приложениях составили $120 млрд.

Мы видим, что бизнесы, делающие ставку на мобайл, добиваются больших успехов и, значит, доходов. Три крупнейших IPO 2019 года совершили компании, для которых мобильная составляющая бизнеса — ключевая. В сумме по итогам года оценка компаний, для которых мобайл -основа бизнеса, достигла $544 млрд.

Пол Барнс
управляющий директор App Annie

Основная часть расходов пользователей во всём мире приходится на мобильные игры — 72% или $86 млрд. App Annie считает, что в 2020 году эта сумма превысит $100 млрд.

В России на 224% за год увеличилась доля приложений в категории «Еда». Также россияне начали проводить в видеосервисе TikTok на 860% больше времени, чем в 2018 году — 55 млн часов.

Среди мобильных игр чаще лидирует ColorBump 3D, на втором месте — Brawl Stars, на третьем — Run Race 3D, но больше всего денег россияне тратили в игре Game of Sultans.

Рейтинг финансовых приложений по числу скачиваний возглавил платёжный сервис Google Pay, на втором месте — «Налоги ФЛ», на третьем — «Тинькофф».

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4 комментария
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Антон Тихомиров

5

Это вы "5 billion app downloads" переводите как "скачали 5 миллиардов приложений"?

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Юрий Белоножкин

Антон
0

Billion это миллиард. Скачивание приложения ведёт к скачке приложения - противоречия не вижу. Ну если только не повторные загрузки.

Другое дело что на Коммерсанте подчеркнули, что затраты на приложение составили 1 млрд долларов. Впечатляет, иной акцент, психологический рубеж.

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Timur

Юрий
1

«5 миллиардов загрузок» vs «5 миллиардов приложений». 

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Юрий Белоножкин

Timur
0

А Как по-вашему было бы правильно? Если загрузка приложения приводят к скачке приложения.

ЗЫ если бы авторы участвовали в обсуждениях своих статей, вот был бы смертельный номер!

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