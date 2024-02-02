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Евгения Евсеева

Google отключила в поиске функцию просмотра кешированных версий страниц Статьи редакции

Она пригождалась в ситуациях, когда сайт не грузится — но сейчас таких проблем меньше, отмечают в компании.

  • Внимание на пропажу кешированных версий сайтов в поиске Google ещё в декабре 2023 года обратил Барри Шварц, основатель сайта Search Engine Roundtable, посвящённого поисковым системам. В феврале 2024-го представитель поиска Google Дэнни Салливан подтвердил, что функцию убрали.
  • По словам Салливана, это «одна из старейших функций Google» — она нужна была «для ситуаций, когда сайт недоступен». Сейчас такое происходит реже, поэтому от неё решили отказаться.
  • Пока работает оператор кеша: копию страницы можно получить, если ввести в поиск выражение вида «cache:domain.com» — например, «cache:vc.ru». Но и эта функция исчезнет «в ближайшем будущем», пишет The Verge.
  • Взамен Google могла бы добавить в поиск ссылки на архивные версии страниц в сервисе The Wayback Machine от организации Internet Archive, предположил Салливан, но добавил, что это только его личное пожелание — «подобные решения принимают на уровне руководства».
  • Кешированные страницы в Google — один из популярных способов посмотреть удалённые или архивные версии сайтов. Среди других — The Wayback Machine или Archive.today. Сохранить кеш можно, нажав на три точки возле сайта в выдаче, а затем выбрать «Сохранённая версия». Подобная функция есть и в поиске «Яндекса».

#новости #google

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8 комментариев
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 Zloy Marketolog

В мире: Сейчас такое происходит реже
В России: 6 из 10 сайтов в поиске недоступны ))

Я когда из России последний раз чето гуглил, в духе "кондиционер течет что делать" - там и то первые 4 ссылки заблокированы, приходилось как раз этой функцией кеша пользоваться. Ору

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Вадим Д.

Наверняка РКН заставил.

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LB

Представь вой на болотах, если бы это была новость про Яндекс :D

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Борис Интеграторов

Ты из этих?

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Кочегар Бакланов

Интересно, эта функция была такой ресурсозатратной?

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Onetwo Threefour

Ну просто представь если ты в какой-то момент перестанешь обнулять айфон потому что у тебя накопилось 50% хранилища чем-то «другим» которое невозможно удалить иначе. Вот так теперь и у гугл. Кайф

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Тоже хочу

у меня уже давно отключили. Было очень удобно, особенно кагда кто-то удалял какую-то информацию

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Anti Anti

Ойей, сколько раз она меня выручала... Скорее всего, ее исчезновение связано с политикой и/или бизнесом. Не исключено, что даже конкретно с приближающимися выборами в США. Слишком многим эта функция невыгодна. Т.е. практически никому.

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