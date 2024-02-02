Google отключила в поиске функцию просмотра кешированных версий страниц Статьи редакции
Она пригождалась в ситуациях, когда сайт не грузится — но сейчас таких проблем меньше, отмечают в компании.
- Внимание на пропажу кешированных версий сайтов в поиске Google ещё в декабре 2023 года обратил Барри Шварц, основатель сайта Search Engine Roundtable, посвящённого поисковым системам. В феврале 2024-го представитель поиска Google Дэнни Салливан подтвердил, что функцию убрали.
- По словам Салливана, это «одна из старейших функций Google» — она нужна была «для ситуаций, когда сайт недоступен». Сейчас такое происходит реже, поэтому от неё решили отказаться.
- Пока работает оператор кеша: копию страницы можно получить, если ввести в поиск выражение вида «cache:domain.com» — например, «cache:vc.ru». Но и эта функция исчезнет «в ближайшем будущем», пишет The Verge.
- Взамен Google могла бы добавить в поиск ссылки на архивные версии страниц в сервисе The Wayback Machine от организации Internet Archive, предположил Салливан, но добавил, что это только его личное пожелание — «подобные решения принимают на уровне руководства».
- Кешированные страницы в Google — один из популярных способов посмотреть удалённые или архивные версии сайтов. Среди других — The Wayback Machine или Archive.today. Сохранить кеш можно, нажав на три точки возле сайта в выдаче, а затем выбрать «Сохранённая версия». Подобная функция есть и в поиске «Яндекса».
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В мире: Сейчас такое происходит реже
В России: 6 из 10 сайтов в поиске недоступны ))
Я когда из России последний раз чето гуглил, в духе "кондиционер течет что делать" - там и то первые 4 ссылки заблокированы, приходилось как раз этой функцией кеша пользоваться. Ору
Наверняка РКН заставил.
Представь вой на болотах, если бы это была новость про Яндекс :D
Ты из этих?
Интересно, эта функция была такой ресурсозатратной?
Ну просто представь если ты в какой-то момент перестанешь обнулять айфон потому что у тебя накопилось 50% хранилища чем-то «другим» которое невозможно удалить иначе. Вот так теперь и у гугл. Кайф
у меня уже давно отключили. Было очень удобно, особенно кагда кто-то удалял какую-то информацию
Ойей, сколько раз она меня выручала... Скорее всего, ее исчезновение связано с политикой и/или бизнесом. Не исключено, что даже конкретно с приближающимися выборами в США. Слишком многим эта функция невыгодна. Т.е. практически никому.