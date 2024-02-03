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Таня Боброва

Из App Store пропало приложение «Учёт Онлайн» с функциями «Сбербанк Онлайна» Статьи редакции

Оно продержалось в магазине меньше недели.

  • О том, что приложение больше нельзя скачать в App Store, сообщил «Сбер».
  • «Если вы успели установить и зарегистрироваться в “Учёт Онлайн” на iPhone, старую версию приложения “Сбербанк Онлайн” можно удалить», — добавили в банке.
  • Тем, кто не успел загрузить приложение, компания напомнила, что установить его можно в офисах «Сбера». Банк предупредил, что старые версии приложения для iOS «скоро перестанут работать», но не уточнил детали.
  • «Учёт Онлайн» с функциями «Сбербанк Онлайна» появилось в App Store 31 января 2024 года.
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022-го, после чего App Store удалил мобильное приложение банка. Периодически в магазине появлялись копии «Сбербанк Онлайн», но их удаляли.

#новости #сбер

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 Андрей петров

Взять и заблочить ту приложуху, что у всех работала на IOS=СБОЛ, будучи уверенным, что клиенты скачают новую и ее в эп-сторе традиционно не выпилят.
Ну как же это наивно.
Оставив всех своих клиентов без клиент-банкинга 02/02/2024.
А сколько они не доберут профита на комиссиях и прочем за это время от страждущих клиентов банка. Приложение старое заработало 3/02/2024.
Всплывающий баннер о скачке нового продолжает всплывать при открытии СБОЛа.

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Leo Uvarov

в чем проблема зайти с десктопа?

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Молодой горошек

Вы будете удивлены, но в десктопе нет функционала, который есть в приложении.

Хотя, по логике, в десктоп должен быть полноценней. Но, нет.

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Leo Uvarov

Да, припоминаю, я сам сталкивался с таким. Для подключения СБП пришлось установить мобильное приложение.
Ну это уже действительно косяк банка.

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Dmitrii Alekseevich

с чего бы? там кратно меньше людей сидит как правило.

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Борис Интеграторов

В чем проблема сходить в банк?

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Leo Uvarov

ну как бе речь про онлайн-банкинг

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Влад Решетов

Меня вчера СБЕР оставил без денег) вы мой случай описали, хотел написать статью, но не стал. Сегодня с удивлением обнаружил, что старое приложение заработало

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Нелли

Хм...только что открыла и не, у меня не работает

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Борис Интеграторов

Убрали баннера и на сбол и на прошлых версиях приложения. Не кипишуйте

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Barone Rosso

Медаль всем жалобщикам, и банку варенья✊

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Вася Пражкин

И сало с шоколадом

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Gorbun iz Notr Dama

Ну удалили и удалили. В чём проблема скачать файл приложения с сайта, а не через магазин, и установить? Или хотите сказать, на телефонах за $800+ так сделать нельзя?

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Юрий Б.

Есть мнение, что телефон за 800+ ценится как раз тем, что не помойка приложений - что в апп плей своём модерация, что в в возможности скачать и установить.

Кому надо иметь возможность скачать, тот уже сделал свой выбор.

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Ракс

В апп стор настолько мощная модерация и поддержка, что у них до сих пор нет 30% популярных приложений на айпад, и ещё 20 запускаются с рамками по бокам.

В то время как в мусорном маркете любое приложение запускается на любом экране в полный размер. Именно поэтому я свой говно ад и продал.

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Zloy Sniper

Это вопрос к разработчикам, а не к стору. В App Store для айпадов нужно выкладывать адаптированную версию. Раз ее нет, значит разрабы не сделали.

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Станислав

Да там столько же мусора сколько и в гугл плей.

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Борис Интеграторов

При чем тут модерация, братан?))

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Станислав

В гугл плей тоже как бы модерация есть. А во вторых как бы пользователю решать, что ему ставить на свой телефон, а что нет.

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Dmitrii Alekseevich

а еще кармашком сзади, куда карточку можно положить, чтобы платить. И многими другими достижениями. Такого действительно ни у кого нет, инновация. Главное лишь себя убедить.

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Юрий Б.

А удалили и удалили - вот и доставляет эта новость в контексте борьбы с неизбежным. Когда крупнейший банк страны так изьеживается. Битва титанов так сказатб

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Андрей Любчиков

Подумываю перейти на новый S24. Есть тут те, кто перешел и доволен?)

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Aleks B

Нет

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Игорь R

На S23 всё гуд.
Тоже на НГ подарили пятнашку. Раньше всегда с iOS был, до определённых событий, но тут вернулся обратно на S23. Пятнашка пошла на авито.

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Борис Интеграторов

Айфон 12 возьми и не парься

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Denis Sidorenko

Ну удалили и удалили 😃

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Иван Фёдоров

Класс. Новое приложение не скачал, в старое не зайти. Нахожусь в другой стране и возможности зайти в веб-версию нет. А на сбере лежат деньги

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Дмитрий Зима

почему при наличии смартфона нет возможности зайти в веб версию? по каким-то личным соображениям что ли? это конечно чуть менее удобно, но зайти можно всегда

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Станислав

Вроде сбер любит ип адреса по географии проверять.

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Дмитрий Зима

ну пока все работает, а если захочет так ограничивать, то и приложение тоже ограничит

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Aina Timo / wdroid.net

Ну разве что сбер поймает за🤬б и при входе в вебверсию (особенно если новое устройство/локация) локнет счет/карту, а когда им дозвонишься (из-за границы), скажут что-то вроде "разблокировка при личном визите в офис"

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Дмитрий Зима

приложение при таком раскладе тоже никак не поможет

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Иван Фёдоров

С собой нет физической карты и в данные момент нет доступа к номеру телефона на который зарегистрирован сбер😄

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Дмитрий Зима

так а приложение тут как поможет? ты же в него не войдешь без доступа к номеру

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А10

Старое работает, просыпайся

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Колян

Не благодарите, я донес

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Борис Интеграторов

Ты допес!

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Thom322

А что случилось?
Почему удалили? Неужели кто то догадался?

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Maxim Fox

Цикл. Новость на виси о появлении -> жалоба в стор -> новость о пропаже на виси.

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Santiago

Да-да, ведь других сайтов в Интернете больше нет, только виси, и все жалобщики только тут сидят.

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Maxim Fox

Нет, не все, с ТЖ тут, осталось дождаться остальных с дтф.

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Kiss1nger

А ведь жили как люди.

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Вадим Д.

Недолго фраер танцевал.

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Борис Интеграторов

Нормально. Скачал. Стало поинтереснее. И интерфейс получше

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Вадим Д.

За последний год в целом да, получшело (-:

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