Из App Store пропало приложение «Учёт Онлайн» с функциями «Сбербанк Онлайна» Статьи редакции
Оно продержалось в магазине меньше недели.
- О том, что приложение больше нельзя скачать в App Store, сообщил «Сбер».
- «Если вы успели установить и зарегистрироваться в “Учёт Онлайн” на iPhone, старую версию приложения “Сбербанк Онлайн” можно удалить», — добавили в банке.
- Тем, кто не успел загрузить приложение, компания напомнила, что установить его можно в офисах «Сбера». Банк предупредил, что старые версии приложения для iOS «скоро перестанут работать», но не уточнил детали.
- «Учёт Онлайн» с функциями «Сбербанк Онлайна» появилось в App Store 31 января 2024 года.
- «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022-го, после чего App Store удалил мобильное приложение банка. Периодически в магазине появлялись копии «Сбербанк Онлайн», но их удаляли.
989 показов
1K открытий
Взять и заблочить ту приложуху, что у всех работала на IOS=СБОЛ, будучи уверенным, что клиенты скачают новую и ее в эп-сторе традиционно не выпилят.
Ну как же это наивно.
Оставив всех своих клиентов без клиент-банкинга 02/02/2024.
А сколько они не доберут профита на комиссиях и прочем за это время от страждущих клиентов банка. Приложение старое заработало 3/02/2024.
Всплывающий баннер о скачке нового продолжает всплывать при открытии СБОЛа.
в чем проблема зайти с десктопа?
Вы будете удивлены, но в десктопе нет функционала, который есть в приложении.
Хотя, по логике, в десктоп должен быть полноценней. Но, нет.
Да, припоминаю, я сам сталкивался с таким. Для подключения СБП пришлось установить мобильное приложение.
Ну это уже действительно косяк банка.
с чего бы? там кратно меньше людей сидит как правило.
В чем проблема сходить в банк?
ну как бе речь про онлайн-банкинг
Меня вчера СБЕР оставил без денег) вы мой случай описали, хотел написать статью, но не стал. Сегодня с удивлением обнаружил, что старое приложение заработало
Хм...только что открыла и не, у меня не работает
Убрали баннера и на сбол и на прошлых версиях приложения. Не кипишуйте
Медаль всем жалобщикам, и банку варенья✊
И сало с шоколадом
Ну удалили и удалили. В чём проблема скачать файл приложения с сайта, а не через магазин, и установить? Или хотите сказать, на телефонах за $800+ так сделать нельзя?
Есть мнение, что телефон за 800+ ценится как раз тем, что не помойка приложений - что в апп плей своём модерация, что в в возможности скачать и установить.
Кому надо иметь возможность скачать, тот уже сделал свой выбор.
В апп стор настолько мощная модерация и поддержка, что у них до сих пор нет 30% популярных приложений на айпад, и ещё 20 запускаются с рамками по бокам.
В то время как в мусорном маркете любое приложение запускается на любом экране в полный размер. Именно поэтому я свой говно ад и продал.
Это вопрос к разработчикам, а не к стору. В App Store для айпадов нужно выкладывать адаптированную версию. Раз ее нет, значит разрабы не сделали.
Да там столько же мусора сколько и в гугл плей.
При чем тут модерация, братан?))
В гугл плей тоже как бы модерация есть. А во вторых как бы пользователю решать, что ему ставить на свой телефон, а что нет.
а еще кармашком сзади, куда карточку можно положить, чтобы платить. И многими другими достижениями. Такого действительно ни у кого нет, инновация. Главное лишь себя убедить.
А удалили и удалили - вот и доставляет эта новость в контексте борьбы с неизбежным. Когда крупнейший банк страны так изьеживается. Битва титанов так сказатб
Подумываю перейти на новый S24. Есть тут те, кто перешел и доволен?)
Нет
На S23 всё гуд.
Тоже на НГ подарили пятнашку. Раньше всегда с iOS был, до определённых событий, но тут вернулся обратно на S23. Пятнашка пошла на авито.
Айфон 12 возьми и не парься
Ну удалили и удалили 😃
Класс. Новое приложение не скачал, в старое не зайти. Нахожусь в другой стране и возможности зайти в веб-версию нет. А на сбере лежат деньги
почему при наличии смартфона нет возможности зайти в веб версию? по каким-то личным соображениям что ли? это конечно чуть менее удобно, но зайти можно всегда
Вроде сбер любит ип адреса по географии проверять.
ну пока все работает, а если захочет так ограничивать, то и приложение тоже ограничит
Ну разве что сбер поймает за🤬б и при входе в вебверсию (особенно если новое устройство/локация) локнет счет/карту, а когда им дозвонишься (из-за границы), скажут что-то вроде "разблокировка при личном визите в офис"
приложение при таком раскладе тоже никак не поможет
С собой нет физической карты и в данные момент нет доступа к номеру телефона на который зарегистрирован сбер😄
так а приложение тут как поможет? ты же в него не войдешь без доступа к номеру
Старое работает, просыпайся
Не благодарите, я донес
Ты допес!
А что случилось?
Почему удалили? Неужели кто то догадался?
Цикл. Новость на виси о появлении -> жалоба в стор -> новость о пропаже на виси.
Да-да, ведь других сайтов в Интернете больше нет, только виси, и все жалобщики только тут сидят.
Нет, не все, с ТЖ тут, осталось дождаться остальных с дтф.
А ведь жили как люди.
Недолго фраер танцевал.
Нормально. Скачал. Стало поинтереснее. И интерфейс получше
За последний год в целом да, получшело (-: