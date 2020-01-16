«Сбербанк» и группа ПИК запустили первый в России сервис по онлайн-оплате квартир банковскими картами
Материал редакции
Но только при 100%-ной оплате недвижимости.
«Сбербанк» первым в России запустил сервис по онлайн-оплате жилой недвижимости, кладовых и машиномест с помощью банковских карт. Партнёром проекта стал один из крупнейших российских застройщиков, группа ПИК, пишет РБК со ссылкой на обе компании.
С конца декабря 2019 года с помощью онлайн-оплаты проведено 12 сделок, уточнили в ПИК. Безналичная оплата картой любого банка возможна только при 100%-ной оплате квартиры. Покупатель должен забронировать жильё на сайте застройщика, заполнить личные данные, а затем оплатить покупку в личном кабинете.
Комиссий по онлайн-операциям для клиентов нет, уточнили в «Сбербанке». Сколько будет ПИК платить банку за услугу, стороны не раскрыли. До этого при полной оплате квартиры у ПИК сделку можно было совершить только с помощью аккредитива — перевода денег на счёт, доступ к которому продавец получает после регистрации сделки.
В «Сбербанке» рассказали, что несколько крупнейших девелоперов-клиентов банка также готовятся к запуску таких проектов. К реализации подобных сделок готов ВТБ, прорабатывать вопрос о привлечении застройщиков к эквайрингу начали в «Русском стандарте», сообщили в компаниях. Предлагать специальные условия по эквайрингу в этом сегменте планирует и «Альфа-банк».
В 2016 году «Сбербанк» уже запускал пилот подобного сервиса, но тогда никто из застройщиков этим функционалом в полной мере не воспользовался, уточнили в банке. Одна из причин — высокие комиссии, которые должны платить продавцы за приём карт, пишет РБК. На рынке недвижимости они достигали 1,5–2% от стоимости квартиры, но в 2019 году платёжные системы снизили размер тарифа до 0,8%, но не более 10 тысяч рублей, указывает издание.
Алексей Штейн
купил квартиру, получил бонусы спасибо, сходил в БК покушать
Mikhail ShamovАлексей
Да там даже на Теремок хватит)
⛄️ Игорь
Покупал через сберовский домклик у ПИКа квартиру. Это, конечно, прогресс, но все равно абсолютно непрозрачно и все равно не особо удобно. На домклике вообще никаких данных про сделку не осталось, хотя квартира ещё строится, такой уровень :)
Где-то, кстати, дома лежит приватный ключ сертификата (https), который в ПИКе распечатали на бумажку и дали мне в руки. Секьюрность.
Anton Kozlov⛄️
Что не так с секьюрностью ключа на оффлайн носителе?
⛄️ ИгорьAnton
Вряд ли я смогу им воспользоваться, даже если захочу. Но даже если вдруг - мне кажется что не за чем, потому что это фикция (это мои домыслы, конечно)
Andrei KiladzeAnton
Как вы им воспользуетесь? Ну, кроме подтирания и растопки костра/печи.
Антон Гранд
Можно будет ApplePay купить квартиру?
Yulay MambetovАнтон
С Apple card
Alexey Vlasov
Круто!
Nick Sidorov
Кто ж столько денег на карточке хранит...
⛄️ ИгорьNick
Карта - это же просто бридж до счета, почему нет
Nick Sidorov⛄️
Хотя да, учитывая, что сейчас полно карт с процентом на остаток, можно и вправду хранить
Andrey KulakovNick
То ли дело под матрасом - вот где надёжность и удобство 😸
Andrei KiladzeAndrey
Ждём оплату матрасами и подушками)