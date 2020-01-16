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Сервисы
Татьяна Боброва
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«Сбербанк» и группа ПИК запустили первый в России сервис по онлайн-оплате квартир банковскими картами Материал редакции

Но только при 100%-ной оплате недвижимости.

  • «Сбербанк» первым в России запустил сервис по онлайн-оплате жилой недвижимости, кладовых и машиномест с помощью банковских карт. Партнёром проекта стал один из крупнейших российских застройщиков, группа ПИК, пишет РБК со ссылкой на обе компании.
  • С конца декабря 2019 года с помощью онлайн-оплаты проведено 12 сделок, уточнили в ПИК. Безналичная оплата картой любого банка возможна только при 100%-ной оплате квартиры. Покупатель должен забронировать жильё на сайте застройщика, заполнить личные данные, а затем оплатить покупку в личном кабинете.
  • Комиссий по онлайн-операциям для клиентов нет, уточнили в «Сбербанке». Сколько будет ПИК платить банку за услугу, стороны не раскрыли. До этого при полной оплате квартиры у ПИК сделку можно было совершить только с помощью аккредитива — перевода денег на счёт, доступ к которому продавец получает после регистрации сделки.
  • В «Сбербанке» рассказали, что несколько крупнейших девелоперов-клиентов банка также готовятся к запуску таких проектов. К реализации подобных сделок готов ВТБ, прорабатывать вопрос о привлечении застройщиков к эквайрингу начали в «Русском стандарте», сообщили в компаниях. Предлагать специальные условия по эквайрингу в этом сегменте планирует и «Альфа-банк».
  • В 2016 году «Сбербанк» уже запускал пилот подобного сервиса, но тогда никто из застройщиков этим функционалом в полной мере не воспользовался, уточнили в банке. Одна из причин — высокие комиссии, которые должны платить продавцы за приём карт, пишет РБК. На рынке недвижимости они достигали 1,5–2% от стоимости квартиры, но в 2019 году платёжные системы снизили размер тарифа до 0,8%, но не более 10 тысяч рублей, указывает издание.
В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате…
Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис по онлайн-оплате квартир по банковским картам. Это стало…
www.rbc.ru

#новость #сбербанк #пик

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14 комментариев
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Алексей Штейн

11

купил квартиру, получил бонусы спасибо, сходил в БК покушать

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Mikhail Shamov

Алексей
0

Да там даже на Теремок хватит)

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⛄️ Игорь

4

Покупал через сберовский домклик у ПИКа квартиру. Это, конечно, прогресс, но все равно абсолютно непрозрачно и все равно не особо удобно. На домклике вообще никаких данных про сделку не осталось, хотя квартира ещё строится, такой уровень :)

Где-то, кстати, дома лежит приватный ключ сертификата (https), который в ПИКе распечатали на бумажку и дали мне в руки. Секьюрность.

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Anton Kozlov

⛄️
1

Что не так с секьюрностью ключа на оффлайн носителе?

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⛄️ Игорь

Anton
1

Вряд ли я смогу им воспользоваться, даже если захочу. Но даже если вдруг - мне кажется что не за чем, потому что это фикция (это мои домыслы, конечно)

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Andrei Kiladze

Anton
0

Как вы им воспользуетесь? Ну, кроме подтирания и растопки костра/печи.

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Антон Гранд

2

Можно будет ApplePay купить квартиру?

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Yulay Mambetov

Антон
0

С Apple card 

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Alexey Vlasov

2

Круто!

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Nick Sidorov

0

Кто ж столько денег на карточке хранит... 

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⛄️ Игорь

Nick
5

Карта - это же просто бридж до счета, почему нет

Ответить

Nick Sidorov

⛄️
0

Хотя да, учитывая, что сейчас полно карт с процентом на остаток, можно и вправду хранить

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Andrey Kulakov

Nick
1

То ли дело под матрасом - вот где надёжность и удобство 😸

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Andrei Kiladze

Andrey
1

Ждём оплату матрасами и подушками)

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