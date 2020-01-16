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Татьяна Боброва
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Mozilla уволила около 70 сотрудников, чтобы продолжить «инвестировать в инновации» Материал редакции

В компании объяснили, что получили меньше выручки от новых продуктов, чем предполагали.

  • 15 января 2020 года Mozilla уволила около 70 сотрудников, узнало TechCrunch. Временный гендиректор компании Митчелл Бейкер объяснила в письме работникам, что Mozilla не получила того уровня выручки от новых продуктов, который ожидала.
  • Руководство компании решило использовать более «консервативный подход» для прогнозирования выручки на 2020 год, а также согласилось с принципом «жить по средствам» и не тратить больше, чем компания сможет заработать в ближайшем будущем, приводит издание выдержку из письма.
  • Также компания решила сохранить инновационный фонд Mozilla для продолжения разработки новых продуктов, говорится в сообщении. Всего Mozilla выделяет на это напраление $43 млн, указывает TechCrunch.
  • В своём блоге Mozilla подтвердила, что должна была сократить персонал, чтобы продолжить инвестировать в инновации. Количество попавших под сокращение людей в компании не уточнили.
  • Последний раз Mozilla объявляла о крупных сокращениях в 2017 году, напоминает издание. Тогда компания закрыла проект Firefox OS и уволила 50 сотрудников, работавших над ним. В 2018 году в Mozilla сообщали, что всего у компании около 1000 сотрудников в штате.
Mozilla lays off 70 as it waits for new products…
Mozilla laid off about 70 employees today, TechCrunch has learned. In an internal memo, Mozilla…
techcrunch.com

#новость #mozilla

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6 комментариев
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Artem Shevchenko

2

Рискну получить минусы или критику но я понятия не имею как они заработывают деньги)

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КоНфЕтА***

Artem
5

вы думаете они, например, Яндекс поисковиком по умолчанию бесплатно ставят?

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Vasilii Panteleev

Artem
2

чё тут понимать? предустановленный поиск и донаты

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Александр Привалов

Vasilii
0

А херли сотрудников увольнять?))) Они ни на рекламный софт, ни на донаты не влияют (не думаю, что все настолько плохо как в 2017м)

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Vasilii Panteleev

Александр
0

я думаю хуже. люди поняли что хромиум опенсорс и что мозиловские сказки про свободу и безопасность это херня

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Alexey Bo

Artem
0

Насколько я понимаю, продают лицензии на их установку в мобильные телефоны, поисковые системы платят за запросы из браузеров, процент с трат в приложениях для браузера и вполне могут подторговывать и обезличенными данными пользователей. Но это не точно)

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