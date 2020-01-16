Mozilla уволила около 70 сотрудников, чтобы продолжить «инвестировать в инновации»
Материал редакции
В компании объяснили, что получили меньше выручки от новых продуктов, чем предполагали.
15 января 2020 года Mozilla уволила около 70 сотрудников, узнало TechCrunch. Временный гендиректор компании Митчелл Бейкер объяснила в письме работникам, что Mozilla не получила того уровня выручки от новых продуктов, который ожидала.
Руководство компании решило использовать более «консервативный подход» для прогнозирования выручки на 2020 год, а также согласилось с принципом «жить по средствам» и не тратить больше, чем компания сможет заработать в ближайшем будущем, приводит издание выдержку из письма.
Также компания решила сохранить инновационный фонд Mozilla для продолжения разработки новых продуктов, говорится в сообщении. Всего Mozilla выделяет на это напраление $43 млн, указывает TechCrunch.
В своём блоге Mozilla подтвердила, что должна была сократить персонал, чтобы продолжить инвестировать в инновации. Количество попавших под сокращение людей в компании не уточнили.
Последний раз Mozilla объявляла о крупных сокращениях в 2017 году, напоминает издание. Тогда компания закрыла проект Firefox OS и уволила 50 сотрудников, работавших над ним. В 2018 году в Mozilla сообщали, что всего у компании около 1000 сотрудников в штате.
Artem Shevchenko
Рискну получить минусы или критику но я понятия не имею как они заработывают деньги)
КоНфЕтА***Artem
вы думаете они, например, Яндекс поисковиком по умолчанию бесплатно ставят?
Vasilii PanteleevArtem
чё тут понимать? предустановленный поиск и донаты
Александр ПриваловVasilii
А херли сотрудников увольнять?))) Они ни на рекламный софт, ни на донаты не влияют (не думаю, что все настолько плохо как в 2017м)
Vasilii PanteleevАлександр
я думаю хуже. люди поняли что хромиум опенсорс и что мозиловские сказки про свободу и безопасность это херня
Alexey BoArtem
Насколько я понимаю, продают лицензии на их установку в мобильные телефоны, поисковые системы платят за запросы из браузеров, процент с трат в приложениях для браузера и вполне могут подторговывать и обезличенными данными пользователей. Но это не точно)