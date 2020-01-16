Mozilla уволила около 70 сотрудников, чтобы сохранить деньги на «инвестиции в инновации»
Материал редакции
В компании объяснили, что получили меньше выручки от новых продуктов, чем предполагали.
15 января 2020 года Mozilla уволила около 70 сотрудников, узнало TechCrunch. Временный гендиректор компании Митчелл Бейкер объяснила в письме работникам, что Mozilla не получила того уровня выручки от новых продуктов, который ожидала.
Руководство компании решило использовать более «консервативный подход» для прогнозирования выручки на 2020 год, а также согласилось с принципом «жить по средствам» и не тратить больше, чем компания сможет заработать в ближайшем будущем, приводит издание выдержку из письма.
Также компания решила сохранить инновационный фонд Mozilla для продолжения разработки новых продуктов, говорится в сообщении. Всего Mozilla выделяет на это напраление $43 млн, указывает TechCrunch.
В своём блоге Mozilla подтвердила, что должна была сократить персонал, чтобы продолжить инвестировать в инновации. Количество попавших под сокращение людей в компании не уточнили.
В течение последних месяцев Mozilla тестировала несколько новых продуктов, большая часть из которых будет работать по подписке, пишет TechCrunch. Например, в июле 2019 года компания представила подписку на новостные сайты без рекламы в Firefox. Компания пытается развивать сервисы, чтобы меньше зависеть от дохода, получаемого от партнёрств с поисковиками, указывает издание.
Последний раз Mozilla объявляла о крупных сокращениях в 2017 году, напоминает издание. Тогда компания закрыла проект Firefox OS и уволила 50 сотрудников, работавших над ним. В 2018 году в Mozilla сообщали, что всего у компании около 1000 сотрудников в штате.
Artem Shevchenko
Рискну получить минусы или критику но я понятия не имею как они заработывают деньги)
КоНфЕтА***Artem
вы думаете они, например, Яндекс поисковиком по умолчанию бесплатно ставят?
Vasilii PanteleevArtem
чё тут понимать? предустановленный поиск и донаты
Александр ПриваловVasilii
А херли сотрудников увольнять?))) Они ни на рекламный софт, ни на донаты не влияют (не думаю, что все настолько плохо как в 2017м)
Vasilii PanteleevАлександр
я думаю хуже. люди поняли что хромиум это такой же опенсорс и что мозиловские сказки про свободу и безопасность это херня
evilnwVasilii
хромиум это песочница гугла. Ты можешь смотреть на код, но если у тебя есть предложение, то оно не попадёт в основную ветку. У гугла монополия на добавления фич.
Vasiliievilnw
- опенсорс?
- опернсорс
- а вы не так его развиваете как надо
это не конкуренция, а троллинг. и мозилла как раз этим и занимается.
Andrey TokarevVasilii
95% поиск, остальное - всякие пожертвования.
https://fourweekmba.com/how-does-mozilla-make-money/
Alexey BoArtem
Насколько я понимаю, продают лицензии на их установку в мобильные телефоны, поисковые системы платят за запросы из браузеров, процент с трат в приложениях для браузера и вполне могут подторговывать и обезличенными данными пользователей. Но это не точно)
Вася ПражкинArtem
Today, the majority of Mozilla Corporation revenue is generated from global browser search partnerships, including the deal negotiated with Google in 2017 following Mozilla’s termination of its search agreement with Yahoo/Oath (which was the subject of litigation the parties resolved in 2019.)
In CY 2018, Mozilla Corporation generated $435.702 million from royalties, subscriptions and advertising revenue compared to $542 million in CY 2017.
Francis R. WilkeуArtem
при этом mozilla corporation принадлежит Mozilla Foundation, который частично финансируется гуглом насколько я знаю
Убийца Гугла
Mozilla всё-равно вломит Гуглу. Там есть поисковое поле и полезные кнопки на тулбаре. И Гугл гвоздями не прибит, как в Хромом. И блокировщик рекламы в мобильном браузере у Mozilla тоже есть.
Александр АнтиповУбийца
Mozilla вломит гуглу? Не смешно шутите. Тут даже и пошутить не получится. Это по каким таким параметрам гугл может пошатнутся?
evilnwАлександр
Хотя бы по наличию дополнений в мобильном браузере и возможностью установить блокировщик рекламы. Странно наблюдать, как люди используют блокировщик рекламы в на стационарном ПК, но продолжают кушать рекламные баннеры с лопаты мобильного chrome.
Александр Приваловevilnw
В мобильной Опере блокировщику сто лет в обед, в мобильном хроме тоже встроенный есть, и чо? (Сам пользуюсь ublock + ghostery в мобильном firefox, как бэ грех жаловаться, но настройки и все связанное с их установкой - лютая дичь)
StanislavАлександр
Непонятно, чем Firefox не вламливает хрому уже сейчас? На любом современном железе они работают плюс минус одинаково быстро. Но по безопасности использования уделывает его в разы.
Nikita PasechnikУбийца
Судя по нику, вы первый кто поможет мозиле "вламливать" гуглу :D
Антон Тихомиров
Перешел на FF (точнее вернулся - раньше использовал Mozilla) 2 года назад, привыкание после Хрома заняло неделю. Это был последний бастион, теперь у меня Гугла нет вобще нигде.