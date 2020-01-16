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Татьяна Боброва
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Mozilla уволила около 70 сотрудников, чтобы сохранить деньги на «инвестиции в инновации» Материал редакции

В компании объяснили, что получили меньше выручки от новых продуктов, чем предполагали.

  • 15 января 2020 года Mozilla уволила около 70 сотрудников, узнало TechCrunch. Временный гендиректор компании Митчелл Бейкер объяснила в письме работникам, что Mozilla не получила того уровня выручки от новых продуктов, который ожидала.
  • Руководство компании решило использовать более «консервативный подход» для прогнозирования выручки на 2020 год, а также согласилось с принципом «жить по средствам» и не тратить больше, чем компания сможет заработать в ближайшем будущем, приводит издание выдержку из письма.
  • Также компания решила сохранить инновационный фонд Mozilla для продолжения разработки новых продуктов, говорится в сообщении. Всего Mozilla выделяет на это напраление $43 млн, указывает TechCrunch.
  • В своём блоге Mozilla подтвердила, что должна была сократить персонал, чтобы продолжить инвестировать в инновации. Количество попавших под сокращение людей в компании не уточнили.
  • В течение последних месяцев Mozilla тестировала несколько новых продуктов, большая часть из которых будет работать по подписке, пишет TechCrunch. Например, в июле 2019 года компания представила подписку на новостные сайты без рекламы в Firefox. Компания пытается развивать сервисы, чтобы меньше зависеть от дохода, получаемого от партнёрств с поисковиками, указывает издание.
  • Последний раз Mozilla объявляла о крупных сокращениях в 2017 году, напоминает издание. Тогда компания закрыла проект Firefox OS и уволила 50 сотрудников, работавших над ним. В 2018 году в Mozilla сообщали, что всего у компании около 1000 сотрудников в штате.
Mozilla lays off 70 as it waits for new products…
Mozilla laid off about 70 employees today, TechCrunch has learned. In an internal memo, Mozilla…
techcrunch.com

#новость #mozilla

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18 комментариев
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Artem Shevchenko

10

Рискну получить минусы или критику но я понятия не имею как они заработывают деньги)

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КоНфЕтА***

Artem
14

вы думаете они, например, Яндекс поисковиком по умолчанию бесплатно ставят?

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Vasilii Panteleev

Artem
9

чё тут понимать? предустановленный поиск и донаты

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Александр Привалов

Vasilii
1

А херли сотрудников увольнять?))) Они ни на рекламный софт, ни на донаты не влияют (не думаю, что все настолько плохо как в 2017м)

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Vasilii Panteleev

Александр
–6

я думаю хуже. люди поняли что хромиум это такой же опенсорс и что мозиловские сказки про свободу и безопасность это херня

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evilnw

Vasilii
1

хромиум это песочница гугла. Ты можешь смотреть на код, но если у тебя есть предложение, то оно не попадёт в основную ветку. У гугла монополия на добавления фич.

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Vasilii

evilnw
0

- опенсорс?

- опернсорс
- а вы не так его развиваете как надо

это не конкуренция, а троллинг. и мозилла как раз этим и занимается.

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Andrey Tokarev

Vasilii
0

95% поиск, остальное - всякие пожертвования.

https://fourweekmba.com/how-does-mozilla-make-money/

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Alexey Bo

Artem
1

Насколько я понимаю, продают лицензии на их установку в мобильные телефоны, поисковые системы платят за запросы из браузеров, процент с трат в приложениях для браузера и вполне могут подторговывать и обезличенными данными пользователей. Но это не точно)

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Вася Пражкин

Artem
1

Today, the majority of Mozilla Corporation revenue is generated from global browser search partnerships, including the deal negotiated with Google in 2017 following Mozilla’s termination of its search agreement with Yahoo/Oath (which was the subject of litigation the parties resolved in 2019.) 
 

 In CY 2018, Mozilla Corporation generated $435.702 million from royalties, subscriptions and advertising revenue compared to $542 million in CY 2017. 

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Francis R. Wilkeу

Artem
0

при этом mozilla corporation принадлежит Mozilla Foundation, который частично финансируется гуглом насколько я знаю

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Убийца Гугла

2

Mozilla всё-равно вломит Гуглу. Там есть поисковое поле и полезные кнопки на тулбаре. И Гугл гвоздями не прибит, как в Хромом. И блокировщик рекламы в мобильном браузере у Mozilla тоже есть.

User Profile for 50 Amber's Toolbar Buttons…
The profile of , Firefox extension author. Find other extensions by , including average ratings…
addons.mozilla.org
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Александр Антипов

Убийца
–1

Mozilla вломит гуглу? Не смешно шутите. Тут даже и пошутить не получится. Это по каким таким параметрам гугл может пошатнутся?

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evilnw

Александр
3

Хотя бы по наличию дополнений в мобильном браузере и возможностью установить блокировщик рекламы. Странно наблюдать, как люди используют блокировщик рекламы в на стационарном ПК, но продолжают кушать рекламные баннеры с лопаты мобильного chrome.

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Александр Привалов

evilnw
0

В мобильной Опере блокировщику сто лет в обед, в мобильном хроме тоже встроенный есть, и чо? (Сам пользуюсь ublock + ghostery в мобильном firefox, как бэ грех жаловаться, но настройки и все связанное с их установкой - лютая дичь)

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Stanislav

Александр
3

Непонятно, чем Firefox не вламливает хрому уже сейчас? На любом современном железе они работают плюс минус одинаково быстро. Но по безопасности использования уделывает его в разы.

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Nikita Pasechnik

Убийца
0

Судя по нику, вы первый кто поможет мозиле "вламливать" гуглу :D

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Антон Тихомиров

2

Перешел на FF (точнее вернулся - раньше использовал Mozilla) 2 года назад, привыкание после Хрома заняло неделю. Это был последний бастион, теперь у меня Гугла нет вобще нигде.

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