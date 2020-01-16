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Обновленный Edge станет браузером по умолчанию в Windows 10.
Microsoft выпустила первую стабильную версию браузера Edge на базе платформы Chromium с открытым исходным кодом, сообщил vc.ru представитель компании. Его можно бесплатно скачать с официального сайта Microsoft.
Edge совместим с операционными системами Windows, начиная с Windows 7, а также с macOS, iOS и Android, и поддерживает 90 языков, включая русский.
В новых компьютерах на Windows 10 браузером по умолчанию будет Edge. Также система автоматически установит новый браузер во время обновления Windows 10.
Пользователь сможет активировать в новом браузере функцию предотвращения отслеживания действий сторонними сервисами. Кроме того, в Edge можно индивидуально настраивать дизайн, содержание новой вкладки и показ новостей.
Также браузер поддерживает потоковое 4К-видео и службу управления корпоративными удостоверениями Azure Active Directory, которая защищает пользователей от 99,9% кибератак, объясняет представитель компании.
В Edge встроен режим Internet Explorer, он позволит работать с сайтами, которым для совместимости необходим обработчик Trident MSHTML. Браузер поддерживает и Chrome-расширения.
Microsoft представила Edge в 2015 году как часть Windows 10. В декабре 2018 года компания объявила о выпуске версии для macOS и переходе браузера на платформу Chromium, после чего он станет доступен также для Windows 7 и Windows 8. Бета-версия Microsoft Edge была выпущена в апреле 2019 года.
фронтенд сегодня бухает )
с горя всегда можно, сегодня за то что горя стало чуть меньше. ну как стало, станет когда-нибудь, потом, может быть... нет.
Интересно, кто- нибудь пользуется браузерами от майкрософт?
На своём опыте встречал таких людей только среди тех, кто просто не знает ничего о компьютерах (престарелые и/или ленивые).
Кто-то из собравшихся пользуется?
Пользуются многие, особенно бюджетники. Ну и иногда все те, кто как-то связаны с ними. Я, например, пользуюсь IE, т.к. sberbank-ast до сих пор не может наладить подписание документов в Chrome.
Я пользуюсь Chromium-версией Edge с первой беты для разработчиков — очень нравится. Быстрый, потребляет меньше памяти, чем Chrome, расширения с него же поддерживает, синхронизируется по всем устройствам. Хотя всё равно пока на iOS в основном пользуюсь Safari, жду синхронизации открытых вкладок с десктопом.
Старым Edge не пользовался — он как был кривой в 2015 году в релизе Windows 10, так и не допилили. Хотя его тач-версия была довольно приятной, по крайней мере, для Windows-планшетов
Странно, что "представитель компании" сообщил об этом только спустя день после релиза
Вот уж не знаю почему, но какие бы изменения не вносили разработчики, но пользоваться этим браузером всегда неудобно.
Уже пользовались новой версий? И в чем конкретно было неудобство?
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