Обновленный Edge станет браузером по умолчанию в Windows 10.

В закладки

Microsoft выпустила первую стабильную версию браузера Edge на базе платформы Chromium с открытым исходным кодом, сообщил vc.ru представитель компании. Его можно бесплатно скачать с официального сайта Microsoft.

Edge совместим с операционными системами Windows, начиная с Windows 7, а также с macOS, iOS и Android, и поддерживает 90 языков, включая русский.

Microsoft

В новых компьютерах на Windows 10 браузером по умолчанию будет Edge. Также система автоматически установит новый браузер во время обновления Windows 10.

Пользователь сможет активировать в новом браузере функцию предотвращения отслеживания действий сторонними сервисами. Кроме того, в Edge можно индивидуально настраивать дизайн, содержание новой вкладки и показ новостей.

Также браузер поддерживает потоковое 4К-видео и службу управления корпоративными удостоверениями Azure Active Directory, которая защищает пользователей от 99,9% кибератак, объясняет представитель компании.

В Edge встроен режим Internet Explorer, он позволит работать с сайтами, которым для совместимости необходим обработчик Trident MSHTML. Браузер поддерживает и Chrome-расширения.