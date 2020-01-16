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Лиана Липанова
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Microsoft выпустила браузер Edge на базе Chromium для Windows и macOS Материал редакции

Обновленный Edge станет браузером по умолчанию в Windows 10.

11 комментариев
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Microsoft выпустила первую стабильную версию браузера Edge на базе платформы Chromium с открытым исходным кодом, сообщил vc.ru представитель компании. Его можно бесплатно скачать с официального сайта Microsoft.

Edge совместим с операционными системами Windows, начиная с Windows 7, а также с macOS, iOS и Android, и поддерживает 90 языков, включая русский.

Microsoft

В новых компьютерах на Windows 10 браузером по умолчанию будет Edge. Также система автоматически установит новый браузер во время обновления Windows 10.

Пользователь сможет активировать в новом браузере функцию предотвращения отслеживания действий сторонними сервисами. Кроме того, в Edge можно индивидуально настраивать дизайн, содержание новой вкладки и показ новостей.

Также браузер поддерживает потоковое 4К-видео и службу управления корпоративными удостоверениями Azure Active Directory, которая защищает пользователей от 99,9% кибератак, объясняет представитель компании.

В Edge встроен режим Internet Explorer, он позволит работать с сайтами, которым для совместимости необходим обработчик Trident MSHTML. Браузер поддерживает и Chrome-расширения.

Microsoft представила Edge в 2015 году как часть Windows 10. В декабре 2018 года компания объявила о выпуске версии для macOS и переходе браузера на платформу Chromium, после чего он станет доступен также для Windows 7 и Windows 8. Бета-версия Microsoft Edge была выпущена в апреле 2019 года.

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Конспект статьи редактора The Verge Тома Уоррена.
vc.ru

#новость #microsoft #windows #edge

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11 комментариев
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Олег Журавлев

6

фронтенд сегодня бухает )

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B. B.

Олег
0

с горя)

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ЯжПрограммист

B.
1

с горя всегда можно, сегодня за то что горя стало чуть меньше. ну как стало, станет когда-нибудь, потом, может быть... нет.

Ответить

Алексей Викуленков

1

Интересно, кто- нибудь пользуется браузерами от майкрософт?
На своём опыте встречал таких людей только среди тех, кто просто не знает ничего о компьютерах (престарелые и/или ленивые).
Кто-то из собравшихся пользуется?

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Sergey Nikitin

Алексей
1

Пользуются многие, особенно бюджетники. Ну и иногда все те, кто как-то связаны с ними. Я, например, пользуюсь IE, т.к. sberbank-ast до сих пор не может наладить подписание документов в Chrome.

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Евгений Делюкин

Алексей
0

Я пользуюсь Chromium-версией Edge с первой беты для разработчиков — очень нравится. Быстрый, потребляет меньше памяти, чем Chrome, расширения с него же поддерживает, синхронизируется по всем устройствам. Хотя всё равно пока на iOS в основном пользуюсь Safari, жду синхронизации открытых вкладок с десктопом.

Старым Edge не пользовался — он как был кривой в 2015 году в релизе Windows 10, так и не допилили. Хотя его тач-версия была довольно приятной, по крайней мере, для Windows-планшетов 

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Сослан Сакшин

0

На первый взгляд выглядит годно

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Sht_Anton

0

"Браузер поддерживает и Chrome-расширения"

Хорошо

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Илья Пономарев

0

Странно, что "представитель компании" сообщил об этом только спустя день после релиза

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Вероника Мензорова

0

Вот уж не знаю почему, но какие бы изменения не вносили разработчики, но пользоваться этим браузером всегда неудобно.

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Sergey Nikitin

Вероника
0

Уже пользовались новой версий? И в чем конкретно было неудобство?

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