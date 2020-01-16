Искусственный интеллект автоматически определяет ключевые моменты в ролике, например расположение объектов или текста.

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Vimeo запустила бета-версию сервиса Vimeo Create на базе Magisto, который помогает бизнесу создавать короткие видеоролики для соцсетей, сообщает Venture Beat.

В основе новой платформы лежит собственный сервис стоковых видео для монтажа видеороликов Vimeo Stock, запущенный в 2018 году. На нём пользователи могут искать фото и видео по ключевым словам, а также загружать свои ролики.

В видео можно добавить текст, музыку, анимацию и поделиться результатом. Основная задача ИИ состоит в том, чтобы упростить монтаж видео: он автоматически определяет ключевые моменты в ролике, например расположение объектов или текста, а также следит за синхронизацией аудио- и визуального контента, объясняет издание.

В ближайшие несколько месяцев Vimeo планирует запустить мобильную версию Vimeo Create, рассказали в компании. Сейчас сервис доступен для всех, у кого есть аккаунт Vimeo, но сохранять и делиться видеороликами могут только пользователи с тарифами Pro, Business и Premium.