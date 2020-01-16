Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Искусственный интеллект автоматически определяет ключевые моменты в ролике, например расположение объектов или текста.
Vimeo запустила бета-версию сервиса Vimeo Create на базе Magisto, который помогает бизнесу создавать короткие видеоролики для соцсетей, сообщает Venture Beat.
В основе новой платформы лежит собственный сервис стоковых видео для монтажа видеороликов Vimeo Stock, запущенный в 2018 году. На нём пользователи могут искать фото и видео по ключевым словам, а также загружать свои ролики.
В видео можно добавить текст, музыку, анимацию и поделиться результатом. Основная задача ИИ состоит в том, чтобы упростить монтаж видео: он автоматически определяет ключевые моменты в ролике, например расположение объектов или текста, а также следит за синхронизацией аудио- и визуального контента, объясняет издание.
В ближайшие несколько месяцев Vimeo планирует запустить мобильную версию Vimeo Create, рассказали в компании. Сейчас сервис доступен для всех, у кого есть аккаунт Vimeo, но сохранять и делиться видеороликами могут только пользователи с тарифами Pro, Business и Premium.
В 2019 году Vimeo купила разработчика инструментов для редактирования роликов Magisto на базе искусственного интеллекта за $200 млн. Пользователи Magisto получили расширенный доступ к инструментам Vimeo. С момента основания Magisto привлёк $22,5 млн от инвесторов, включая российскую Mail.ru Group .
Как создать прорыв в технологиях?
Возьмите творческую задачу или задачу, которая требует большого анализа данных и решите это с помощью ИИ
Обновлено:
А если создать ИИ который будет создавать ИИ?
Это произойдёт лет через 20 и название этому событию: технологическая сингулярность ;)
Блоги компаний
Показать еще