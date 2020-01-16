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Сервисы
Лиана Липанова
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Vimeo запустила корпоративный сервис на основе ИИ для создания роликов для соцсетей Материал редакции

Искусственный интеллект автоматически определяет ключевые моменты в ролике, например расположение объектов или текста.

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Vimeo запустила бета-версию сервиса Vimeo Create на базе Magisto, который помогает бизнесу создавать короткие видеоролики для соцсетей, сообщает Venture Beat.

В основе новой платформы лежит собственный сервис стоковых видео для монтажа видеороликов Vimeo Stock, запущенный в 2018 году. На нём пользователи могут искать фото и видео по ключевым словам, а также загружать свои ролики.

В видео можно добавить текст, музыку, анимацию и поделиться результатом. Основная задача ИИ состоит в том, чтобы упростить монтаж видео: он автоматически определяет ключевые моменты в ролике, например расположение объектов или текста, а также следит за синхронизацией аудио- и визуального контента, объясняет издание.

В ближайшие несколько месяцев Vimeo планирует запустить мобильную версию Vimeo Create, рассказали в компании. Сейчас сервис доступен для всех, у кого есть аккаунт Vimeo, но сохранять и делиться видеороликами могут только пользователи с тарифами Pro, Business и Premium.

В 2019 году Vimeo купила разработчика инструментов для редактирования роликов Magisto на базе искусственного интеллекта за $200 млн. Пользователи Magisto получили расширенный доступ к инструментам Vimeo. С момента основания Magisto привлёк $22,5 млн от инвесторов, включая российскую Mail.ru Group .

#новость #vimeo

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2 комментария
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Денис Тимофеев

1

Как создать прорыв в технологиях?

Возьмите творческую задачу или задачу, которая требует большого анализа данных и решите это с помощью ИИ

Обновлено:
А если создать ИИ который будет создавать ИИ?

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Ромка Кашицын

Денис
1

Это произойдёт лет через 20 и название этому событию: технологическая сингулярность ;) 

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