Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Alexander Gornyi
295

Стартапы недели: поиск работы для бывших заключенных, быстрая база данных и другие

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

0 Обсудить
В закладки

На этой неделе в «Стартапе дня» были четыре проекта, одна статья, один короткий ролик и одно объявление.

В статье об IPO пытаюсь разобраться, а куда они собственно делись. 20 лет назад публичных компаний было вдвое больше, чем сейчас, и казалось нормой выйти на биржу через 3‑4 года после успешного запуска стартапа. Сравните это с тем же Airbnb, который до сих пор отлично себя чувствует в статусе частной компании.

О конце эпохи IPO
Аркадий Морейнис перед праздниками обратил внимание общественности на долгосрочный тренд…
startupoftheday.ru

На YouTube в этот раз всего лишь двухминутный ролик, который к тому же снимал не я. Грачик Аджамян рассказывает красивую историю из жизни Y Combinator: за две недели до семизначных инвестиций.

По многочисленным просьбам мы сделали расписание для будущих мероприятий школы инвестиций United Investors, запланировали их аж до мая. Анонс здесь, а само расписание тут.

Ну и, наконец, стартапы.

Aerospike — ещё одна быстрая база данных, сам себя он позиционирует как Redis «для взрослых».

Aerospike - ещё одна быстрая база данных
Db-engines.com считает популярность баз данных. В разных публичных источниках он находит…
startupoftheday.ru

Американский 70 Million Jobs пытается трудоустроить бывших заключенных. В большинстве это хорошие люди, которые хотят работать, но средний работодатель отказывает им по резюме.

70 Million Jobs - трудоустройство для бывших…
В США 2.1 миллиона заключенных – это примерно 0.65% всего населения, включая младенцев и стариков…
startupoftheday.ru

До сих пор популярный в Африке браузер Opera запустил в Нигерии свой суперапп: платёжка, такси, доставка еды и другие сервисы в одном приложении. Весь мир и Chrome должны следить, затаив дыхание.

OPay - экосистема на основе браузера
Интересная история, о которой удивительно мало пишут, происходит в Нигерии и нескольких других…
startupoftheday.ru

Неизвестные мошенники красиво украли у меня несколько тысяч рублей — ну а что, тоже стартап, механика довольно красивая.

Безопасная сделка в Facebook
Перед праздниками я искал в Facebook дизайнера на разовую подработку, постучалось несколько…
startupoftheday.ru

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. С этого выпуска в подборе материала для еженеделек вместе с Эльзой мне помогает Максим Семенов, продакт в стартап-студии Admitad Projects.

DocSend, Prosper и Gobble без новостей, Zimperium и Conversica без новостей растут.

Stanza Living

Stanza Living — индийский коливинг для студентов. Стартап снимает помещение, расставляет мебель и приглашает студентов. В индийских общагах я не был, по российским и даже по московским меркам фотографии выглядят очень прилично.

В комнате живут от одного до трёх человек, кроме кроватей в них помещаются столы и ещё остается пустое пространство. Еда и отдых предполагаются в общих залах. Stanza берет на себя уборку, мелкий ремонт и даже четырехразовое питание — в теории студенты должны только учиться и не тратить время на домашнее хозяйство.

У проекта все супер хорошо, а основатель Anindya Dutta ещё и облек успех в слова: «Мы начали со 100 коек в 2017 году, масштабировали до 2000 коек в 2018 году и собираемся достичь 45 000 коек к концу ноября этого года, покрыв 10 городов». Последние инвестиции привлекались по оценке в $300 млн.

Atrium

Американский Atrium – обычная юридическая компания, которая решила внутри себя запрограммировать AI-автоматизацию, заменить компьютером паралигалов, снизить издержки и выиграть у конкурентов за счет привлекательной цены.

Год назад стартап привлёк $65 млн, летом запустил продукт, а на этой неделе объявил, что идея была плохая. Сейчас он увольняет юристов и хочет превратиться в поставщика софта для бывших конкурентов. Больше за ним не следим, это уже другой бизнес.

OTRO

OTRO запустил платформу для блогов, где основной контент – это видео, а авторы — футболисты первой величины. В отличие от Instagram, большая часть содержимого закрыта подпиской, полный доступ стоит $4 в месяц — но так и сервис для фанатов, теоретически им должно быть не жалко.

На практике оказалось жалко — количество покупок было ничтожно. Летом стартап закрыл эту бизнес-модель, но контракты с футболистами остались, сейчас OTRO пытается монетизировать их новыми способами: опять же, по сути это новый проект.

UrbanClap

Индийский UrbanClap это аналог InDriver для мелких работ. Пользователь в приложении выбирает услугу, кран починить или маникюр сделать, отвечает на пяток уточняющих вопросов «где, когда, насколько всё плохо», немедленно получает цену и сразу же вводит карту.

До момента оплаты интерфейс намекает, что стоимость финальная, остаётся только исполнителя дома ждать. UrbanClap даже коэффициенты повышенного спроса показывает: в девять вечера дороже, чем в семь.

На самом деле, заявка – это не заказ, а повод поговорить. Заинтересованные исполнители через внутренний мессенджер задают уточняющие вопросы и предлагают свои условия, в том числе и цену произвольным образом изменить могут. Число, показанное стартапом — лишь некий ориентир, а не догма. По итогам переписки заказчик выбирает кого-то одного, ну а дальше, собственно, работа.

Если Индия — значит, летит. В этом году у проекта были новые раунды, запуск новых городов, выход в Австралию и обещание продолжения международной экспансии.

Последняя оценка — больше $900 млн. Несколько не вписывается в позитивную картину сокращение доступных категорий услуг: раньше в UrbanClap было почти всё, а теперь только красота и дом. Раньше там можно было хоть бухгалтерию заказать.

Aihuishou

Китайский Aihuishou — Сarprice для смартфонов. В крупнейших городах за телефоном приедет курьер, в остальных частях страны продавец отправляет его по почте.

Когда смартфон окажется у Аihuishou, они его объективно проверят и оценят, и с профессиональным описанием поставят на онлайн-аукцион среди перекупщиков, цену победителя аукциона за вычетом своей комиссии предложат продавцу.

Если всё устраивает — сделка состоялась. Если нет — пусть забирает технику назад.

В этом году Aihuishou нашел своего стратега — JD. Сделка была сложной, JD внёс в совместное предприятие свою дочернюю компанию и гарантию трафика за миноритарную долю. Стартап оценили в $2,5 млрд, но с учётом сложности сделки не факт, что числу можно доверять.

Optoro

Американский Optoro — организатор и автоматизатор цепочки возвратов товаров от конечного клиента до производителя. Стартап тоже нашел свое стратега — получил инвестиции от IKEA и получил его в клиенты.

Byju’s

Byju’s — помощь в подготовке школьникам в Индии, видеоуроки, вебинары, тесты. Писать о функционале коротко бессмысленно, а длинно - не влезает в формат, смотрите оригинальный пост.

Индия — значит летит! У стартапа рост по всем показателям, уже в этом году он успел привлечь новые $200 млн долларов по оценке в $8 млрд.

Nobroker

Nobroker — индийский классифайд недвижимости, который воюет с агентами и хочет, чтобы все сделки проходили без посредников.

Не буду в третий раз писать про успехи всей страны, но и у этой компании всё хорошо. За год стартап привлек три раунда, общая сумма — больше $100 млн долларов. Для сравнения, первый обзор три года назад я писал по поводу сделки в $20 млн.

Все материалы из рубрики «Стартап дня» можно оперативно читать в Telegram, Facebook, ВК или на моём сайте.

#стартапдня #годспустя

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
Сервисы
Подписан
Отписаться
Super App: новый подход к созданию полноценного пользовательского опыта
Платформенная бизнес-модель стремительно захватывает цифровую экономику. Перевод Heads and Hands статьи "Introducing Super App: A New Approach to All-in-One Experience".
2
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Alexander Gornyi", "author_type": "self", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0434\u043d\u044f","\u0433\u043e\u0434\u0441\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 101945, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sun, 19 Jan 2020 19:50:54 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 101945, "author_id": 121721, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/101945\/get","add":"\/comments\/101945\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/101945"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: облачная кухня из Петербурга, история Tesla и разбор трудных ситуаций на собеседованиях
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
Орта
Подписан
Отписаться
Управление коммуникационным процессом: прогнозирование и оценка результатов
Для подготовки материала использован учебник «Связи с общественностью», авторами которого выступили эксперты КГ «Орта»,…
0
TUI
Подписан
Отписаться
Когда говоришь: «Не думай о слоне»
Мы с интересом наблюдали за ходом рекламной кампании нашей акции Раннего бронирования, в которой решили порвать шаблон …
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Georgy Borisov
за день
а мне больше слоники нравились. сразу было ясно что мне пиздец
Как писать текст: на примере стикеров в московском метро
Vasilii Panteleev
за неделю
Для американца 150 баксов много - потому что он з/п в часах считает. А для России 150 баксов копейки - потому что один раз живём, у гроба карманов нет, всех денек не заработаешь, не в деньгах счастье, не имей сто…
Как получилось, что AirPods генерирует столько же выручки, сколько Uber
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Nick Sidorov

Илон Маск запланировал…

Иван Эртель

«Додо пицца» купила мобильное…

Лев Щенин

«Додо пицца» купила мобильное…

Илья Фирсов

Илон Маск запланировал…

Максим Бескровный

«Додо пицца» купила мобильное…

Nick Sidorov

«Додо пицца» купила мобильное…

Илья Фирсов

«Додо пицца» купила мобильное…

Лев Щенин

«Додо пицца» купила мобильное…

Serj Koss

Илон Маск запланировал…

Илья Фирсов

«Додо пицца» купила мобильное…

AeternaMens

PetyPot — автоматический…

Иван Эртель

«Додо пицца» купила мобильное…

Илья Фирсов

«Додо пицца» купила мобильное…

Serj Koss

Илон Маск запланировал…

Чак Шульдинер

Дуров рассказал прокурору SEC о…

Илья Фирсов

«Додо пицца» купила мобильное…

Bulat Ziganshin

Дуров рассказал прокурору SEC о…

Serj Koss

Илон Маск запланировал…

Иван Эртель

«Додо пицца» купила мобильное…

Nesterov Igor

«Додо пицца» купила мобильное…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }