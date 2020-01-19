Стартапы недели: поиск работы для бывших заключенных, быстрая база данных и другие

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в «Стартапе дня» были четыре проекта, одна статья, один короткий ролик и одно объявление.

В статье об IPO пытаюсь разобраться, а куда они собственно делись. 20 лет назад публичных компаний было вдвое больше, чем сейчас, и казалось нормой выйти на биржу через 3‑4 года после успешного запуска стартапа. Сравните это с тем же Airbnb, который до сих пор отлично себя чувствует в статусе частной компании.

На YouTube в этот раз всего лишь двухминутный ролик, который к тому же снимал не я. Грачик Аджамян рассказывает красивую историю из жизни Y Combinator: за две недели до семизначных инвестиций.

По многочисленным просьбам мы сделали расписание для будущих мероприятий школы инвестиций United Investors, запланировали их аж до мая. Анонс здесь, а само расписание тут.

Ну и, наконец, стартапы.

Aerospike — ещё одна быстрая база данных, сам себя он позиционирует как Redis «для взрослых».

Американский 70 Million Jobs пытается трудоустроить бывших заключенных. В большинстве это хорошие люди, которые хотят работать, но средний работодатель отказывает им по резюме.

До сих пор популярный в Африке браузер Opera запустил в Нигерии свой суперапп: платёжка, такси, доставка еды и другие сервисы в одном приложении. Весь мир и Chrome должны следить, затаив дыхание.

Неизвестные мошенники красиво украли у меня несколько тысяч рублей — ну а что, тоже стартап, механика довольно красивая.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. С этого выпуска в подборе материала для еженеделек вместе с Эльзой мне помогает Максим Семенов, продакт в стартап-студии Admitad Projects.

DocSend, Prosper и Gobble без новостей, Zimperium и Conversica без новостей растут.

Stanza Living — индийский коливинг для студентов. Стартап снимает помещение, расставляет мебель и приглашает студентов. В индийских общагах я не был, по российским и даже по московским меркам фотографии выглядят очень прилично.

В комнате живут от одного до трёх человек, кроме кроватей в них помещаются столы и ещё остается пустое пространство. Еда и отдых предполагаются в общих залах. Stanza берет на себя уборку, мелкий ремонт и даже четырехразовое питание — в теории студенты должны только учиться и не тратить время на домашнее хозяйство.

У проекта все супер хорошо, а основатель Anindya Dutta ещё и облек успех в слова: «Мы начали со 100 коек в 2017 году, масштабировали до 2000 коек в 2018 году и собираемся достичь 45 000 коек к концу ноября этого года, покрыв 10 городов». Последние инвестиции привлекались по оценке в $300 млн.

Американский Atrium – обычная юридическая компания, которая решила внутри себя запрограммировать AI-автоматизацию, заменить компьютером паралигалов, снизить издержки и выиграть у конкурентов за счет привлекательной цены.

Год назад стартап привлёк $65 млн, летом запустил продукт, а на этой неделе объявил, что идея была плохая. Сейчас он увольняет юристов и хочет превратиться в поставщика софта для бывших конкурентов. Больше за ним не следим, это уже другой бизнес.

OTRO запустил платформу для блогов, где основной контент – это видео, а авторы — футболисты первой величины. В отличие от Instagram, большая часть содержимого закрыта подпиской, полный доступ стоит $4 в месяц — но так и сервис для фанатов, теоретически им должно быть не жалко.

На практике оказалось жалко — количество покупок было ничтожно. Летом стартап закрыл эту бизнес-модель, но контракты с футболистами остались, сейчас OTRO пытается монетизировать их новыми способами: опять же, по сути это новый проект.

Индийский UrbanClap это аналог InDriver для мелких работ. Пользователь в приложении выбирает услугу, кран починить или маникюр сделать, отвечает на пяток уточняющих вопросов «где, когда, насколько всё плохо», немедленно получает цену и сразу же вводит карту.

До момента оплаты интерфейс намекает, что стоимость финальная, остаётся только исполнителя дома ждать. UrbanClap даже коэффициенты повышенного спроса показывает: в девять вечера дороже, чем в семь.

На самом деле, заявка – это не заказ, а повод поговорить. Заинтересованные исполнители через внутренний мессенджер задают уточняющие вопросы и предлагают свои условия, в том числе и цену произвольным образом изменить могут. Число, показанное стартапом — лишь некий ориентир, а не догма. По итогам переписки заказчик выбирает кого-то одного, ну а дальше, собственно, работа.

Если Индия — значит, летит. В этом году у проекта были новые раунды, запуск новых городов, выход в Австралию и обещание продолжения международной экспансии.

Последняя оценка — больше $900 млн. Несколько не вписывается в позитивную картину сокращение доступных категорий услуг: раньше в UrbanClap было почти всё, а теперь только красота и дом. Раньше там можно было хоть бухгалтерию заказать.

Китайский Aihuishou — Сarprice для смартфонов. В крупнейших городах за телефоном приедет курьер, в остальных частях страны продавец отправляет его по почте.

Когда смартфон окажется у Аihuishou, они его объективно проверят и оценят, и с профессиональным описанием поставят на онлайн-аукцион среди перекупщиков, цену победителя аукциона за вычетом своей комиссии предложат продавцу.

Если всё устраивает — сделка состоялась. Если нет — пусть забирает технику назад.

В этом году Aihuishou нашел своего стратега — JD. Сделка была сложной, JD внёс в совместное предприятие свою дочернюю компанию и гарантию трафика за миноритарную долю. Стартап оценили в $2,5 млрд, но с учётом сложности сделки не факт, что числу можно доверять.

Американский Optoro — организатор и автоматизатор цепочки возвратов товаров от конечного клиента до производителя. Стартап тоже нашел свое стратега — получил инвестиции от IKEA и получил его в клиенты.

Byju’s — помощь в подготовке школьникам в Индии, видеоуроки, вебинары, тесты. Писать о функционале коротко бессмысленно, а длинно - не влезает в формат, смотрите оригинальный пост.

Индия — значит летит! У стартапа рост по всем показателям, уже в этом году он успел привлечь новые $200 млн долларов по оценке в $8 млрд.

Nobroker — индийский классифайд недвижимости, который воюет с агентами и хочет, чтобы все сделки проходили без посредников.

Не буду в третий раз писать про успехи всей страны, но и у этой компании всё хорошо. За год стартап привлек три раунда, общая сумма — больше $100 млн долларов. Для сравнения, первый обзор три года назад я писал по поводу сделки в $20 млн.

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