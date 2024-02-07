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Евгения Евсеева

Разработчик ПО SAP предупредил оставшихся клиентов в России, что с 20 марта 2024 года закроет доступ к облачным услугам Статьи редакции

Это последний этап ухода из страны, говорят в российской компании, которую учредили бывшие сотрудники SAP.

  • Об этом говорится в письме клиентам от российской «дочки» SAP, «САП СНГ» — та получила соответствующее уведомление от материнской компании в связи «с необходимостью выполнения обязательных для неё ограничений», пишет РБК.
  • SAP просит до 20 марта 2024 года выгрузить данные из облака, чтобы избежать их потери. Также компания выразила готовность «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги» со всеми оставшимися клиентами в России.
  • Гендиректор «Лаб СП» Павел Деверилин сообщил РБК, что знаком с текстом письма. «Лаб СП» — это компания, которую в декабре 2022 года учредили бывшие сотрудники российского офиса SAP. Она занимается поддержкой продуктов SAP и разрабатывает собственное ПО.
  • По словам Деверилина, это «последний этап ухода SAP c рынка». Он отметил, что клиенты, которые потеряли поддержку SAP, но продолжили работать на системах компании, «за прошедший год полностью адаптировались к ситуации и не испытывают каких-либо проблем».

Компания сначала перестала продавать ПО, потом объявила о закрытии дата-центра, предложив некоторым клиентам переключиться на европейский дата-центр в Амстердаме. Потом компания отключила поддержку on-premise-продуктов. Сейчас объявлено, что перестанут поддерживать клиентов, перенесших решения в европейский дата-центр.

Павел Деверилин, глава «Лаб СП»
  • SAP объявила об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов в апреле 2022 года. Среди её клиентов были «Сбербанк», «Газпром» и другие компании.
  • В июле финансовый директор компании Лука Мучич рассказал, что SAP завершит уход из России и Беларуси до конца 2022-го. Тогда же разработчик оценил влияние этого решения в €350 млн — это сумма, на которую уменьшится годовая операционная прибыль SAP.
  • В сентябре «Ъ» сообщил, что компания начала искать партнёра для продажи техники из своих дата-центров в России. В октябре Reuters узнал, что SAP отложит уход из России — компания пока не нашла покупателя на активы в стране.
  • В сентябре 2023-го разработчик уведомил оставшихся партнёров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России после 31 декабря 2023 года. В силе оставалось только использование облачных сервисов.

#новости #sap

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22 комментария
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 Иван Вознюк

А что-то случилось?

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Владимир Степану
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Denis Bystruev
А что-то случилось?

Скорее, не случилось.

Два года на что-то надеялись, но ничего не произошло.

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Вадим Д.

Сбер и газмяс уже переехали на «божественные» решения 1С?

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true iBegginer
«божественные» решения 1С?

А мессенджер Компасс можно отнести к "божественным" решениям?

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Пружинный ревербератор

Ну это же другое, понимать надо!

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Андрей Комягин

я вам открою маленький секрет. SAP - это не для работы!) его не для этого внедряют

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Ale K

Там есть и другие божественные решения, например Галактика ЕРП

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Разработка Телеграм-ботов

SAP - это не про эффективный бизнес, это про распил бабла.

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Алексей Орлов

Кто это?

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Пружинный ревербератор

Вам это не нужно, товарищ, проходите на завод гайки крутить, не толпитесь

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Дима Коренев

Да-да, проходим, я тоже тороплюсь

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Колян

Нам ваш САП и задаром не нужон, у нас есть православная 1С

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Александр П

Газпрому это не мешает до сих пор в нём работать

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Андрей Комягин

работать? в САП? смешно...

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Ale K

У них большинство бизнес процессов на Сапе построено, плюс у многих дочек она

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Timur e la squadra

есть такое понятие on-premise. Почти все корпорации держат софт на своих серверах и очень не любят облака, в том числе и из-за таких ситуаций.

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Clean Dirty

Пофиг

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true iBegginer
10 января 2024 года Министерство юстиции США объявило о том, что немецкий разработчик программного обеспечения SAP заплатит более $220 млн для урегулирования обвинений во взяточничестве. Речь идет о подкупе правительственных чиновников в Южной Африке и Индонезии.
SAP дает взятки чиновникам наличными в чемоданах. В конце февраля 2019 года стало известно об очередном коррупционном скандале, в центре которого оказалась SAP. Немецкий производитель корпоративного программного обеспечения подозревается американскими властями в «ненадлежащем поведении» в Кении и Танзании, а именно в подкупе чиновников.
В конце декабря 2015 года стало известно о том, что бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли (Ricardo Martinelli) участвовал в коррупционных схемах, позволивших SAP побеждать в госзакупках на миллионы долларов.

А у нас все святые?

Ну, хотя бы, взятки внутри страны останутся :)

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Kiss1nger

па плану, на пользу, толька выграли.

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Александр Н. (Nemaleks)

Помучились бывало я и коллеги с этой SAP в одной из транспортных госкорпораций. Сейчас привыкли, приработались, но осадок остался...

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Марсель Г.

После таких новостей печально и подумать, что будет происходить с бизнес процессами...

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19 комментариев
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