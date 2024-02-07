Разработчик ПО SAP предупредил оставшихся клиентов в России, что с 20 марта 2024 года закроет доступ к облачным услугам Статьи редакции
Это последний этап ухода из страны, говорят в российской компании, которую учредили бывшие сотрудники SAP.
- Об этом говорится в письме клиентам от российской «дочки» SAP, «САП СНГ» — та получила соответствующее уведомление от материнской компании в связи «с необходимостью выполнения обязательных для неё ограничений», пишет РБК.
- SAP просит до 20 марта 2024 года выгрузить данные из облака, чтобы избежать их потери. Также компания выразила готовность «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги» со всеми оставшимися клиентами в России.
- Гендиректор «Лаб СП» Павел Деверилин сообщил РБК, что знаком с текстом письма. «Лаб СП» — это компания, которую в декабре 2022 года учредили бывшие сотрудники российского офиса SAP. Она занимается поддержкой продуктов SAP и разрабатывает собственное ПО.
- По словам Деверилина, это «последний этап ухода SAP c рынка». Он отметил, что клиенты, которые потеряли поддержку SAP, но продолжили работать на системах компании, «за прошедший год полностью адаптировались к ситуации и не испытывают каких-либо проблем».
- SAP объявила об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов в апреле 2022 года. Среди её клиентов были «Сбербанк», «Газпром» и другие компании.
- В июле финансовый директор компании Лука Мучич рассказал, что SAP завершит уход из России и Беларуси до конца 2022-го. Тогда же разработчик оценил влияние этого решения в €350 млн — это сумма, на которую уменьшится годовая операционная прибыль SAP.
- В сентябре «Ъ» сообщил, что компания начала искать партнёра для продажи техники из своих дата-центров в России. В октябре Reuters узнал, что SAP отложит уход из России — компания пока не нашла покупателя на активы в стране.
- В сентябре 2023-го разработчик уведомил оставшихся партнёров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России после 31 декабря 2023 года. В силе оставалось только использование облачных сервисов.
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А что-то случилось?
Скорее, не случилось.
Два года на что-то надеялись, но ничего не произошло.
Сбер и газмяс уже переехали на «божественные» решения 1С?
А мессенджер Компасс можно отнести к "божественным" решениям?
Ну это же другое, понимать надо!
я вам открою маленький секрет. SAP - это не для работы!) его не для этого внедряют
Там есть и другие божественные решения, например Галактика ЕРП
SAP - это не про эффективный бизнес, это про распил бабла.
Кто это?
Вам это не нужно, товарищ, проходите на завод гайки крутить, не толпитесь
Да-да, проходим, я тоже тороплюсь
Нам ваш САП и задаром не нужон, у нас есть православная 1С
Газпрому это не мешает до сих пор в нём работать
работать? в САП? смешно...
У них большинство бизнес процессов на Сапе построено, плюс у многих дочек она
есть такое понятие on-premise. Почти все корпорации держат софт на своих серверах и очень не любят облака, в том числе и из-за таких ситуаций.
Пофиг
SAP дает взятки чиновникам наличными в чемоданах. В конце февраля 2019 года стало известно об очередном коррупционном скандале, в центре которого оказалась SAP. Немецкий производитель корпоративного программного обеспечения подозревается американскими властями в «ненадлежащем поведении» в Кении и Танзании, а именно в подкупе чиновников.
В конце декабря 2015 года стало известно о том, что бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли (Ricardo Martinelli) участвовал в коррупционных схемах, позволивших SAP побеждать в госзакупках на миллионы долларов.
А у нас все святые?
Ну, хотя бы, взятки внутри страны останутся :)
па плану, на пользу, толька выграли.
Помучились бывало я и коллеги с этой SAP в одной из транспортных госкорпораций. Сейчас привыкли, приработались, но осадок остался...
После таких новостей печально и подумать, что будет происходить с бизнес процессами...