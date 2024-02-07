Компания сначала перестала продавать ПО, потом объявила о закрытии дата-центра, предложив некоторым клиентам переключиться на европейский дата-центр в Амстердаме. Потом компания отключила поддержку on-premise-продуктов. Сейчас объявлено, что перестанут поддерживать клиентов, перенесших решения в европейский дата-центр.