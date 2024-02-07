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Евгения Евсеева

«СберМобайл» заключил партнёрство с «Мегафоном» — это позволит ему стать федеральным оператором Статьи редакции

Он уже работает на сетях Tele2 и доступен в 69 регионах.

  • Виртуальный оператор «СберМобайл» заключил соглашение о технологическом партнёрстве с «Мегафоном». Оно подразумевает усиление зоны покрытия, расширение возможностей международного роуминга и внедрение цифровых решений для обычных и корпоративных пользователей.
  • Это позволит «СберМобайлу» получить статус федерального оператора, рассказали «Коммерсанту» в компании. В частности, он начнёт работать на сетях «Мегафона» в 15 регионах Северного Кавказа, Поволжья и Дальнего Востока. Сроки и финансовые условия соглашения компании не раскрывают.
  • Кроме того, абоненты «СберМобайл» также получат «более выгодные условия международного роуминга» — благодаря сети «Мегафона», которая охватывает 584 оператора в более чем 200 «странах и территориях». Вместе компании планируют развивать услуги для корпоративных клиентов «СберМобайла».
  • «СберМобайл» запустился в сентябре 2018 года на сети Tele2. «Мегафон» станет для него вторым опорным оператором. В компании не раскрыли размер своей абонентской базы, в 2019 году в «СберМобайле» говорили, что она составляла 500 тысяч человек, отмечает «Ъ». По данным на сайте компании, сейчас оператор доступен в 69 регионах.
  • Аналогичное сотрудничество действует между МТС и «Тинькофф Мобайл». По его условиям, оператор предоставил «Тинькофф» инфраструктуру для работы в 17 регионах России.

#новости #сбермобайл #мегафон

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Липовый ОпСоС станет федеральным липовым ОпСоСом.
Когда уже они начнут плодить уже свой второй эшелон?
Типа ПятёрочкаМобайл и ТелеМагнит.

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Artur Kuramshin

Все уже готово

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Вадим Д.

Твою ж так, а я ведь шутил... Но здесь не до шуток явно.

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Roman

А не надо было им идеи подкидывать!

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Вадим Д.

Сорян, недосмотр (-:

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Михаил К

Блин зачем этих воров пускать везде 🤦‍♂️ Сбербанк, чтоб вас всех пересажали поскорее.

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Ale K

Примите таблетки...

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Михаил К

Еду послезавтра в Амстердам, там и приму.

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Дмитрий

И правда в воровскую контору превратились. Чего только стоит почитать отзывы о мегамаркете

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Юрий Мусин

Вы всегда доверяете отзывам? Вам же даже ничего плохого можно не сделать, но плохим будешь, так?

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Михаил К

Они своровали у меня деньги. Готов отвечать за свои слова.

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Андрей Комягин

Это же просто mvno? Т.е. присоединенный оператор. Почему новость так неграмотно написана?

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SegaBoy

сберVC

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Михаил Нутрихин

Единственный мобайл который я использую это Тинькофф:
600 минут разговоров бесплатно
доступ к банку и тж без оплаты интернета.
дополнительный номер

Чисто е-симка бонусом стоит

К сберу тоже присматривался, прикола не понял

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