«СберМобайл» заключил партнёрство с «Мегафоном» — это позволит ему стать федеральным оператором Статьи редакции
Он уже работает на сетях Tele2 и доступен в 69 регионах.
- Виртуальный оператор «СберМобайл» заключил соглашение о технологическом партнёрстве с «Мегафоном». Оно подразумевает усиление зоны покрытия, расширение возможностей международного роуминга и внедрение цифровых решений для обычных и корпоративных пользователей.
- Это позволит «СберМобайлу» получить статус федерального оператора, рассказали «Коммерсанту» в компании. В частности, он начнёт работать на сетях «Мегафона» в 15 регионах Северного Кавказа, Поволжья и Дальнего Востока. Сроки и финансовые условия соглашения компании не раскрывают.
- Кроме того, абоненты «СберМобайл» также получат «более выгодные условия международного роуминга» — благодаря сети «Мегафона», которая охватывает 584 оператора в более чем 200 «странах и территориях». Вместе компании планируют развивать услуги для корпоративных клиентов «СберМобайла».
- «СберМобайл» запустился в сентябре 2018 года на сети Tele2. «Мегафон» станет для него вторым опорным оператором. В компании не раскрыли размер своей абонентской базы, в 2019 году в «СберМобайле» говорили, что она составляла 500 тысяч человек, отмечает «Ъ». По данным на сайте компании, сейчас оператор доступен в 69 регионах.
- Аналогичное сотрудничество действует между МТС и «Тинькофф Мобайл». По его условиям, оператор предоставил «Тинькофф» инфраструктуру для работы в 17 регионах России.
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Липовый ОпСоС станет федеральным липовым ОпСоСом.
Когда уже они начнут плодить уже свой второй эшелон?
Типа ПятёрочкаМобайл и ТелеМагнит.
Все уже готово
Твою ж так, а я ведь шутил... Но здесь не до шуток явно.
А не надо было им идеи подкидывать!
Сорян, недосмотр (-:
Блин зачем этих воров пускать везде 🤦♂️ Сбербанк, чтоб вас всех пересажали поскорее.
Примите таблетки...
Еду послезавтра в Амстердам, там и приму.
И правда в воровскую контору превратились. Чего только стоит почитать отзывы о мегамаркете
Вы всегда доверяете отзывам? Вам же даже ничего плохого можно не сделать, но плохим будешь, так?
Они своровали у меня деньги. Готов отвечать за свои слова.
Это же просто mvno? Т.е. присоединенный оператор. Почему новость так неграмотно написана?
сберVC
Единственный мобайл который я использую это Тинькофф:
600 минут разговоров бесплатно
доступ к банку и тж без оплаты интернета.
дополнительный номер
Чисто е-симка бонусом стоит
К сберу тоже присматривался, прикола не понял