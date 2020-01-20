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Сервисы
Татьяна Боброва
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Минэкономики предложило создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей Материал редакции

Российская версия сервиса для совместной разработки может появиться к 2021 году.

  • Минэкономики предложило за 2,1 млрд рублей создать российский аналог сервиса GitHub — хранилища проектов с открытым кодом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект «Искусственный интеллект», который министерство разрабатывает вместе со «Сбербанком». Проект пока не одобрен правительством.
  • В ведомстве подтвердили актуальность идеи, отметив, что это одно из «ключевых мероприятий для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ». По данным газеты, власти хотят создать аналог сервиса из-за риска отключения России от зарубежных хранилищ кода «из-за репутационных и санкционных рисков».
  • В российский аналог GitHub предлагается копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников, указывает издание. Согласно проекту, сервис может появиться к 2021 году, а к 2024 году таких репозиториев должно стать пять.
  • Опрошенные газетой эксперты отмечают, что аналог GitHub может быть востребован только при создании сообщества вокруг платформы. Однако на российском аналоге не соберешь большие сообщества, он будет «напоминать ситуацию, когда накрыли и украсили стол, а гости не пришли», считают эксперты.

#новость #github

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6 комментариев
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Dennis Gooddeni

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Пусть сначала аналог пармезана придумают нормальный))

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Sakari Sauso

0

все говорят АК!

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Богдан Червоный

0

А как поднять бабла?

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Sergey Vasiliev

0

Как же они за....

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Andrew Solovov

0

Ну осталось аналог порнхаба запилить и суверенный можно запускать 

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Антон Склянов

0

Одни, ***, АНАЛОГИ... Ну как бы первые четыре буквы указывают правильное направление. 

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