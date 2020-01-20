Российская версия сервиса для совместной разработки может появиться к 2021 году.
- Минэкономики предложило за 2,1 млрд рублей создать российский аналог сервиса GitHub — хранилища проектов с открытым кодом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект «Искусственный интеллект», который министерство разрабатывает вместе со «Сбербанком». Проект пока не одобрен правительством.
- В ведомстве подтвердили актуальность идеи, отметив, что это одно из «ключевых мероприятий для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ». По данным газеты, власти хотят создать аналог сервиса из-за риска отключения России от зарубежных хранилищ кода «из-за репутационных и санкционных рисков».
- В российский аналог GitHub предлагается копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников, указывает издание. Согласно проекту, сервис может появиться к 2021 году, а к 2024 году таких репозиториев должно стать пять.
- Опрошенные газетой эксперты отмечают, что аналог GitHub может быть востребован только при создании сообщества вокруг платформы. Однако на российском аналоге не соберешь большие сообщества, он будет «напоминать ситуацию, когда накрыли и украсили стол, а гости не пришли», считают эксперты.
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Dennis Gooddeni
Пусть сначала аналог пармезана придумают нормальный))
Sakari Sauso
все говорят АК!
Богдан Червоный
А как поднять бабла?
Sergey Vasiliev
Как же они за....
Andrew Solovov
Ну осталось аналог порнхаба запилить и суверенный можно запускать
Антон Склянов
Одни, ***, АНАЛОГИ... Ну как бы первые четыре буквы указывают правильное направление.