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Миллиардер в том числе владеет долями в «Ленте» и туроператоре TUI, а также онлайн-ритейлером «Утконос».
Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов задумался о создании экосистемы на основе своих активов из разных сфер бизнеса. Об этом он рассказал в беседе с Bloomberg.
По данным на 15 января 2020 года, почти половину состояния миллиардера составляют проекты вне основного бизнеса — металлургии, отмечает агентство. Мордашов добавил, что планирует продолжить инвестировать в потребительский сектор, чтобы в итоге создать для своих активов единый онлайн-маркетплейс.
Среди активов Мордашова:
Раньше все делали маркетплейсы, а теперь экосистемы!
кто-то первый очень скоро создаст экосистему маркетплейсов
Первым может что-то создать только Олег Тиньков
Скорее будет экосистема экосистем. То есть такой мета-проект, который способствует развитию экосистем и их объединению.
Прочитал «Владелец Сверстали». Подумал такое крутое название для ИТ конторы придумали)
Кто-нибудь может объяснить, что значит экосистема "в духе Amazon", применительно к перечисленным активам?
Да никто. Возможна экосистема «в духе Магнита» с перечисленным. Редакция нам акцентировала специально для разогрева пуканов. Ну и чтобы каждый мог почувствовать себя умнее владельца Северстали «хах, не смеши, куда тебе до нас, фронтменов цифровой трансформации»
Определение Экосистемы - уже настолько заюзано, что даже Ашот во дворе создаёт экосистему - тут же шашлыки, а в соседнем помещение парикмахерская, а в соседнем пивнушка. И не поспоришь тут, ведь все бизнесы его и здание 2-ух этажное его.
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