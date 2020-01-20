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Татьяна Боброва
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Владелец «Северстали» и ИТ-инвестор Алексей Мордашов задумался о создании экосистемы «в духе Amazon» из своих активов Материал редакции

Миллиардер в том числе владеет долями в «Ленте» и туроператоре TUI, а также онлайн-ритейлером «Утконос».

17 комментариев
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Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов задумался о создании экосистемы на основе своих активов из разных сфер бизнеса. Об этом он рассказал в беседе с Bloomberg.

Мы сделали несколько инвестиций, связанных с тем, что нужно людям: образованием, медициной, путешествиями и ритейлом. Мы думаем о создании экосистемы на основе этих активов — в духе Amazon. Каждую из этих областей ждут большие изменения.

Алексей Мордашов
основной владелец «Северстали»

По данным на 15 января 2020 года, почти половину состояния миллиардера составляют проекты вне основного бизнеса — металлургии, отмечает агентство. Мордашов добавил, что планирует продолжить инвестировать в потребительский сектор, чтобы в итоге создать для своих активов единый онлайн-маркетплейс.

Среди активов Мордашова:

  • В 2019 году «Севергрупп» купила около 80% акций российского ритейлера «Лента», который при сделке был оценён в $1,75 млрд.
  • Онлайн-ритейлер «Утконос».
  • Семье Мордашова принадлежит 25% туроператора TUI. По оценке Bloomberg, этот пакет оценивается в $1,7 млрд. По словам бизнесмена, планов увеличить долю у него нет. Он добавил, что TUI может заняться строительством отелей.
  • В 2017 году «Севергрупп» приобрела 98% «АВА-Петер», которая развивает сеть клиник «Скандинавия».
  • В 2017 году компания также выкупила 40% образовательного проекта «Нетология».
  • В июле 2018 года структура «Севергрупп» купила 97,5% биржи для фрилансеров FL.ru.
  • В апреле 2019 года «Севергрупп» стала владельцем российского проекта GetLean, который развивает курсы здорового питания.
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17 комментариев
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Денис Демидов

7

Раньше все делали маркетплейсы, а теперь экосистемы!

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Yuriy Mikaelyan

Денис
5

кто-то первый очень скоро создаст экосистему маркетплейсов

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Andre Macareno

Yuriy
3

Первым может что-то создать только Олег Тиньков

Ответить

Pavel Ivanov

Andre
1

Олег, ты как всегда в своём духе и под чужим ником :-)

Ответить

Pavel Ivanov

Yuriy
0

Скорее будет экосистема экосистем. То есть такой мета-проект, который способствует развитию экосистем и их объединению.

Ответить

Sergei Timofeyev

Yuriy
0

Для создания экосистем

Ответить

Родион Галанев

Yuriy
0

FL.ru: "Ищу исполнителя, надо написать маркетплейс экосистем"

Ответить

Саша Резник

6

Прочитал «Владелец Сверстали». Подумал такое крутое название для ИТ конторы придумали)

Ответить

Артем Караваджио

Саша
0

😁💥💥💥💥💥

Ответить

Владислав Владимирович

0

Кто-нибудь может объяснить, что значит экосистема "в духе Amazon", применительно к перечисленным активам?

Ответить

Саша Резник

Владислав
3

1. Бреемся налысо

2. Рисуем остаток совы

Ответить

Юрий Белоножкин

Владислав
2

Да никто. Возможна экосистема «в духе Магнита» с перечисленным. Редакция нам акцентировала специально для разогрева пуканов. Ну и чтобы каждый мог почувствовать себя умнее владельца Северстали «хах, не смеши, куда тебе до нас, фронтменов цифровой трансформации»

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Артем Караваджио

Владислав
0

держать крепко потребителей за яйца, видимо

Ответить

Антон Дулов

1

ох уж эти книжки

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Артём Маркин

0

В сеть утек новый логотип экосистемы Северстали

Ответить

Антон Гранд

0

Определение Экосистемы - уже настолько заюзано, что даже Ашот во дворе создаёт экосистему - тут же шашлыки, а в соседнем помещение парикмахерская, а в соседнем пивнушка. И не поспоришь тут, ведь все бизнесы его и здание 2-ух этажное его.

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Максим Толмачев

0

да скупают медиаактивы... малацы! ))

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