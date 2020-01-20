Они предполагают, что так Opera компенсирует низкую прибыль основного бизнеса.

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Разработчик браузера Opera запустил четыре приложения на Android для выдачи микрозаймов в Индии, Кении и Нигерии (CashBean, OKash, OPay и OPesa), сообщает Engadget со ссылкой на исследование Hindenburg Research.

Условия выдачи кредитов в самих приложениях недостоверные: например, в них говорится, что максимальная процентная ставка составляет 33% годовых. Но фактически ставки поднимались до 438% (в OPesa), утверждает издание.

Кроме того, приложения предлагают кредиты на срок от 91 до 365 дней, но реальная продолжительность срока погашения составляет в среднем 15 дней, максимально — 29 дней (OKash). Если заёмщик просрочил платёж на один день, проценты могут вырасти до 876%, пишет издание.

Также приложения получают доступ к контактам заёмщиков, чтобы звонить и писать его семье и друзьям в случае задержки выплат.

В октябре 2019 года Google запретила размещать в своём магазине «ложные и небезопасные» приложения для микрозаймов. В частности, приложения, которые предлагают кредиты с годовой ставкой выше 36% и сроком погашения менее 60 дней.

Исследователи предполагают, что так Opera компенсирует низкую прибыль основного бизнеса. В отчётности Opera выручка от микрозаймов описана в сегменте «Финтех» — в 2018 году он не приносил денег, а в третьем квартале дал компании 42% от всей выручки, пишут авторы.