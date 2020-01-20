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Лиана Липанова
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Исследователи обвинили Opera в выдаче микрозаймов под 438% годовых в обход правил Google Материал редакции

Они предполагают, что так Opera компенсирует низкую прибыль основного бизнеса.

11 комментариев
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Разработчик браузера Opera запустил четыре приложения на Android для выдачи микрозаймов в Индии, Кении и Нигерии (CashBean, OKash, OPay и OPesa), сообщает Engadget со ссылкой на исследование Hindenburg Research.

Условия выдачи кредитов в самих приложениях недостоверные: например, в них говорится, что максимальная процентная ставка составляет 33% годовых. Но фактически ставки поднимались до 438% (в OPesa), утверждает издание.

Кроме того, приложения предлагают кредиты на срок от 91 до 365 дней, но реальная продолжительность срока погашения составляет в среднем 15 дней, максимально — 29 дней (OKash). Если заёмщик просрочил платёж на один день, проценты могут вырасти до 876%, пишет издание.

Также приложения получают доступ к контактам заёмщиков, чтобы звонить и писать его семье и друзьям в случае задержки выплат.

В октябре 2019 года Google запретила размещать в своём магазине «ложные и небезопасные» приложения для микрозаймов. В частности, приложения, которые предлагают кредиты с годовой ставкой выше 36% и сроком погашения менее 60 дней.

Исследователи предполагают, что так Opera компенсирует низкую прибыль основного бизнеса. В отчётности Opera выручка от микрозаймов описана в сегменте «Финтех» — в 2018 году он не приносил денег, а в третьем квартале дал компании 42% от всей выручки, пишут авторы.

На момент написания заметки Google и Opera не ответили на запросы издания. Если исследователи правы, то Google удалит приложения из Play Store, а репутация Opera будет разрушена, утверждает издание.

#новость #googleplay #opera

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11 комментариев
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Никита Викторов

7

Очень жаль людей существующих в картонных коробках и трущобах на гроши в помойках, а если все так как говорится - то опера это вообще пиздец... Я правильно понял, что Opera это который браузер?

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ЯжПрограммист

Никита
1

Да, там в первом самом абзаце уточняется "Разработчик браузера Opera" :)

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Василий Востриков

ЯжПрограммист
3

Опера была продана китайцам пару лет назад. От старой оперы там только бренд. Даже браузер не оригинальный, а поделка на хроме.

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Sergey Gostev

2

Только с самых бедных можно драть три шкуры. Когда нет выхода согласишься на любое

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Юрий Кацарский

–7

Ага, вам подавай халявы. Халявная разработка браузера, а почему бы и нет?

Компания зарабатывает как может. Тут ещё прилки надо поставить, чтобы понять как там обстоят дела. Если они обманывают гугл, чтобы разместиться в гугл плей это одно, Есди конечный пользователь не может узнать о реальном положении вещей это другое 

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Ватная Корзиночка

Юрий
6

в Нигерии человек не умеет читать небось, не то что посчитать проценты, ему дают микрокредит на еду, а потом забирают все - дом, орудия труда (тук-тук, макашницу, лодку и т.п.). Это нормальный бизнес? Там у взрослых интеллект уровня пятиклассника в лучшем случае, давайте тогда разрешим микрокредиты в школах у нас, а в качестве залога сделаем, например, долю в жилье, купленно
м родителями.

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Николай Демидов

–3

предлагают кредиты с годовой ставкой выше 36% и сроком погашения менее 60 дней

Я правильно понимаю, что Гугл может удалить приложения Сбера, ВТБ, тинькова и тп? За их кредитки?

И останется только альфа с их уникальными 100 днями, но сравнимым процентом?

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Тимур Наумович

Николай
3

Они не являются микрозаймами.

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Masha Kovalyova

Николай
1

Нет, кредитные карты явно исключены из этих правил

Ответить

Родион Галанев

1

Они просто строят экосистему по типу Amazon

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Ватная Корзиночка

0

Мне знакомый, живущий в Мьянме, предлагал инвестировать в подобное говно, но спасибо, потом после такого не отмоешься(

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