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Лиана Липанова
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«Сбербанк» позволит пользователям переводить друг другу бонусы «Спасибо» Материал редакции

И запустит новое мобильное приложение «Спасибо Х».

  • С 1 февраля 2020 года участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут переводить бонусы «Спасибо» по номеру телефона другим клиентам банка.
  • «Мы запускаем абсолютно новую платформу "Спасибо от Сбербанка", которая объединит в едином интерфейсе наше мобильное приложение, сайт и все порталы программы лояльности. Сервис по переводу бонусов будет доступен в новом мобильном приложении "Спасибо Х" и обновленном сайте», — добавил гендиректор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.
  • Участники программы лояльности «Сбербанка» делятся на четыре уровня: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо». Переводить и получать бонусы смогут пользователи всех уровней, кроме минимального «Спасибо».
  • Минимальный сумма перевода составляет один бонус, максимальная — 50 тысяч «Спасибо». За каждый перевод банк будет снимать «комиссию» в зависимости от уровня дарителя: 1:0,8 для уровня «Большое спасибо», 1:0,9 для «Огромное спасибо» и 1:0,95 для «Больше, чем спасибо». То есть отправленные 1000 бонусов превратятся в 800, 900 или 950.
Сбербанк разрешит клиентам дарить бонусы…
Кто и на каких условиях с 1 февраля сможет переводить друзьям и знакомым непотраченное…
www.vedomosti.ru

#новость #сбербанк

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6 комментариев
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Boris Semenikhin

3

БургерКингу с Республикой это не понравится

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Никита Крайнев

Boris
0

А зачем они тогда к этой программе подключены, если им это не выгодно ?

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Игорь Рачук

2

- Вот эти носочки почём?

- Две Больших спасибки
- А эти?
- Эти шерстяные! Четыре Больших спасибки

Ответить

Ани Симонян

0

ЛитРесу тоже ☺️

Ответить

Павел Скиннер

0

Вот это я понимаю. Хрен ли там Либра и всяческая никому не нужная крипта :)

 

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Sergey Furtaev

0

Приложение "Спасибо Б.."

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