«Сбербанк» позволит пользователям переводить друг другу бонусы «Спасибо»
Материал редакции
И запустит новое мобильное приложение «Спасибо Х».
С 1 февраля 2020 года участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут переводить бонусы «Спасибо» по номеру телефона другим клиентам банка.
«Мы запускаем абсолютно новую платформу "Спасибо от Сбербанка", которая объединит в едином интерфейсе наше мобильное приложение, сайт и все порталы программы лояльности. Сервис по переводу бонусов будет доступен в новом мобильном приложении "Спасибо Х" и обновленном сайте», — добавил гендиректор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.
Участники программы лояльности «Сбербанка» делятся на четыре уровня: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо». Переводить и получать бонусы смогут пользователи всех уровней, кроме минимального «Спасибо».
Минимальный сумма перевода составляет один бонус, максимальная — 50 тысяч «Спасибо». За каждый перевод банк будет снимать «комиссию» в зависимости от уровня дарителя: 1:0,8 для уровня «Большое спасибо», 1:0,9 для «Огромное спасибо» и 1:0,95 для «Больше, чем спасибо». То есть отправленные 1000 бонусов превратятся в 800, 900 или 950.
Boris Semenikhin
БургерКингу с Республикой это не понравится
Никита КрайневBoris
А зачем они тогда к этой программе подключены, если им это не выгодно ?
Игорь Рачук
- Вот эти носочки почём?
- Две Больших спасибки
- А эти?
- Эти шерстяные! Четыре Больших спасибки
Ани Симонян
ЛитРесу тоже ☺️
Павел Скиннер
Вот это я понимаю. Хрен ли там Либра и всяческая никому не нужная крипта :)
Sergey Furtaev
Приложение "Спасибо Б.."