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Артур Томилко

Google переименовала чат-бота Bard в Gemini и запустила подписку с доступом к ИИ-модели Gemini Ultra за $20 в месяц Статьи редакции

А ещё представила отдельное приложение Gemini для Android.

  • О переименовании Bard в Gemini компания рассказала в своём блоге. Чат-бот по-прежнему будет работать на базе модели Gemini Pro, а его функции не изменятся.
  • Для Android выпустили отдельное приложение Gemini. Его можно установить в качестве «умного» помощника по умолчанию, заменив Google Assistant, отмечает The Verge. Пользователям iOS функции ИИ будут доступны в стандартном приложении Google.
  • Для доступа к своей самой большой ИИ-модели Gemini Ultra компания добавила новый уровень подписки Google One — AI Premium. Он в том числе позволит использовать ИИ в «Документах», «Таблицах», «Календаре» и других офисных сервисах, а также включает дополнительно 2 ТБ памяти в хранилище.
  • Google представила семейство ИИ-моделей Gemini в декабре 2023 года. Младшую версию — Gemini Pro — добавили в чат-бота Bard. Версию Gemini Nano внедрили в смартфоны Google Pixel 8, а также Samsung Galaxy S24.
  • До этого подписки на свои сервисы ИИ запустили OpenAI и Microsoft. Обе стоят $20 в месяц.

#новости #google

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14 комментариев
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 Nikita Selyanin

Почему сразу не выпускать для Андройд или им нравится так играться, что не новость, так только для OIS, через пару недель уже и бедняки андройдники подтягиваются!

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Crowner

ОС АндроИд

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Владимир Покуц

Объективно потому что андроид не очень

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Лысый

потому, что инженеры гугла сами пользуются айфонами

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Manga TV

Держите. Сделано ей самой.

Photo Realistic
Gemini Advanced

https://mangatv.shop/api/video/o_peki9QUYYL0-6fVGEI9.mp4

https://mangatv.shop/story/photo-realistic-gemini-advanced

https://mangatv.shop/api/video/o_peki9QUYYL0-6fVG…
https://mangatv.shop/api/video/o_peki9QUYYL0-6fVGEI9.mp4
mangatv.shop
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Копчик
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Сергей Демянчук

Использовал всегда только Chat GPT. Нужно будет попробовать и этот ИИ, с учетом того что он будет доступен во всех сервисах, думаю должно быть норм

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Борис

Вот и они теперь шарят в знаках зодиака

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Artemy

Я подключил. Не знаю, зачем. Там триалка на 2 месяца.

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Лысый

Visa/MC просят для подключения триала?

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Krem-brulee

Пользуясь Google Bard пришел к выводу что он очень хорош

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Тоже хочу

Бард офигенский, а вот Gemini - ужасен

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Никита Сергеев

Напомните сколько у нее токенов?

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Тоже хочу

Пользуюсь you.com бесплатно, а Google за это деньги хочет брать?

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