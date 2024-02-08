Google переименовала чат-бота Bard в Gemini и запустила подписку с доступом к ИИ-модели Gemini Ultra за $20 в месяц Статьи редакции
А ещё представила отдельное приложение Gemini для Android.
- О переименовании Bard в Gemini компания рассказала в своём блоге. Чат-бот по-прежнему будет работать на базе модели Gemini Pro, а его функции не изменятся.
- Для Android выпустили отдельное приложение Gemini. Его можно установить в качестве «умного» помощника по умолчанию, заменив Google Assistant, отмечает The Verge. Пользователям iOS функции ИИ будут доступны в стандартном приложении Google.
- Для доступа к своей самой большой ИИ-модели Gemini Ultra компания добавила новый уровень подписки Google One — AI Premium. Он в том числе позволит использовать ИИ в «Документах», «Таблицах», «Календаре» и других офисных сервисах, а также включает дополнительно 2 ТБ памяти в хранилище.
- Google представила семейство ИИ-моделей Gemini в декабре 2023 года. Младшую версию — Gemini Pro — добавили в чат-бота Bard. Версию Gemini Nano внедрили в смартфоны Google Pixel 8, а также Samsung Galaxy S24.
- До этого подписки на свои сервисы ИИ запустили OpenAI и Microsoft. Обе стоят $20 в месяц.
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Почему сразу не выпускать для Андройд или им нравится так играться, что не новость, так только для OIS, через пару недель уже и бедняки андройдники подтягиваются!
ОС АндроИд
Объективно потому что андроид не очень
потому, что инженеры гугла сами пользуются айфонами
Держите. Сделано ей самой.
Photo Realistic
Gemini Advanced
https://mangatv.shop/api/video/o_peki9QUYYL0-6fVGEI9.mp4
https://mangatv.shop/story/photo-realistic-gemini-advanced
Использовал всегда только Chat GPT. Нужно будет попробовать и этот ИИ, с учетом того что он будет доступен во всех сервисах, думаю должно быть норм
Вот и они теперь шарят в знаках зодиака
Я подключил. Не знаю, зачем. Там триалка на 2 месяца.
Visa/MC просят для подключения триала?
Пользуясь Google Bard пришел к выводу что он очень хорош
Бард офигенский, а вот Gemini - ужасен
Напомните сколько у нее токенов?
Пользуюсь you.com бесплатно, а Google за это деньги хочет брать?