Павел Дуров назвал iCloud «орудием слежки» из-за планов Apple не шифровать резервные копий устройств

И использовал это для критики WhatsApp.

По данным Reuters, Apple планировала разрешить пользователям шифровать резервные копии своих устройств в iCloud, но отказалась от этой идеи в 2017-2018 году из-за претензий ФБР. Спецслужбы считали, что дополнительное шифрование помешает расследованиям, а Apple решила не конфликтовать с ведомством, говорят источники агентства.