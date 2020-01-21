Павел Дуров назвал iCloud «орудием слежки» из-за планов Apple не шифровать резервные копий устройств

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И использовал это для критики WhatsApp.
По данным Reuters, Apple планировала разрешить пользователям шифровать резервные копии своих устройств в iCloud, но отказалась от этой идеи в 2017-2018 году из-за претензий ФБР. Спецслужбы считали, что дополнительное шифрование помешает расследованиям, а Apple решила не конфликтовать с ведомством, говорят источники агентства.
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Vl Al
С учетом того, сколько вотсэпп хочет знать - его даже критиковать смысла нет.