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Андрей Фролов
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Павел Дуров назвал iCloud «орудием слежки» из-за планов Apple не шифровать резервные копий устройств

И использовал это для критики WhatsApp.

Durov's Channel ✔
iCloud is now officially a surveillance tool. Apps that are relying on it to store your private messages (such as WhatsApp) are part of the problem
iCloud is now officially a surveillance tool. Apps that are relying on it to store your private messages (such as WhatsApp) are part of the problem https://www.reuters.com/article/us-apple-fbi-icloud-exclusive/exclusive-apple-dropped-plan-for-encrypting-backups-after-fbi-complained-sources-idUSKBN1ZK1CT
«iCloud официально стал орудием для слежки. Приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений (как WhatsApp) — это часть проблемы»

По данным Reuters, Apple планировала разрешить пользователям шифровать резервные копии своих устройств в iCloud, но отказалась от этой идеи в 2017-2018 году из-за претензий ФБР. Спецслужбы считали, что дополнительное шифрование помешает расследованиям, а Apple решила не конфликтовать с ведомством, говорят источники агентства.

Exclusive: Apple dropped plan for encrypting…
Apple Inc dropped plans to let iPhone users fully encrypt backups of their devic...
www.reuters.com

#дуров #whatsapp

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1 комментарий
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Vl Al

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С учетом того, сколько вотсэпп хочет знать - его даже критиковать смысла нет.

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