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Татьяна Боброва
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«Яндекс» добавил в «Карты» бесплатную функцию планирования маршрутов для малого бизнеса Материал редакции

Например, небольшие магазины и химчистки, развозящие заказы, смогут оптимизировать работу курьеров и водителей.

  • «Яндекс.Карты» добавили в веб-версию сервиса инструмент «Маршруты для малого бизнеса», с помощью которого небольшие компании с собственной доставкой смогут составлять и оптимизировать маршруты для водителей и курьеров, рассказали vc.ru в «Яндексе».
  • Инструмент доступен для всех пользователей, дополнительно подключать ничего не нужно, уточнили в компании. Пользователь должен добавить на карту в любом порядке до 50 адресов, а затем нажать в меню построения маршрутов кнопку «Оптимизировать». Алгоритм рассчитает, какой путь короче и займёт меньше времени, используя данные о прогнозе загруженности дорог.
  • Также можно спланировать доставку на нужный день и переслать готовый маршрут на телефон курьера — он откроется в приложении «Карт». Базовая версия доступна бесплатно. В 2020 году «Яндекс» планирует протестировать дополнительные платные функции — например, добавить учёт временного интервала, в котором курьер должен быть в одной из промежуточных точек.
  • Инструмент работает на технологиях логистической платформы «Яндекс.Маршрутизация», которую используют крупные транспортные компании и курьерские сервисы. Она также позволяет планировать маршруты и отслеживать выполнение заказов с учётом более 50 параметров.
  • По данным «Яндекса», ежедневно маршруты по нескольким адресам в «Картах» строят 10 тысяч пользователей. Большая часть из них — предприниматели и логисты. До этого они могли построить маршрут максимум из десяти точек.

#новость #яндекскарты

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7 комментариев
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Антон Гранд

4

Поднимем щиты за Яндекс.

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Денис Демидов

Антон
1

Это все и раньше делалось довольно простым скриптом, даже я в свободный доступ такой выкладывал

https://vc.ru/dev/46186-avtomatizaciya-otdela-dostavki-s-pomoshchyu-php-i-javascript

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vc.ru
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Алексей Штейн

2

теперь логисты бесполезны

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Vl Al

Алексей
2

Помощник? Да.

Замена? Нет.

Индивидуальные особенности каждого клиента в автомат не засунешь. 

Появление CRM не привело к исчезновению "продажников".

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Peters Wolfgang

1

Коммивояжер онлайн

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pwm73

0

Первый укол бесплатно. Потом подсядешь и будешь платить как миленький.

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Денис Демидов

pwm73
1

Сразу будешь платить - просмотром рекламы.

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