«Яндекс» добавил в «Карты» бесплатную функцию планирования маршрутов для малого бизнеса
Материал редакции
Например, небольшие магазины и химчистки, развозящие заказы, смогут оптимизировать работу курьеров и водителей.
«Яндекс.Карты» добавили в веб-версию сервиса инструмент «Маршруты для малого бизнеса», с помощью которого небольшие компании с собственной доставкой смогут составлять и оптимизировать маршруты для водителей и курьеров, рассказали vc.ru в «Яндексе».
Инструмент доступен для всех пользователей, дополнительно подключать ничего не нужно, уточнили в компании. Пользователь должен добавить на карту в любом порядке до 50 адресов, а затем нажать в меню построения маршрутов кнопку «Оптимизировать». Алгоритм рассчитает, какой путь короче и займёт меньше времени, используя данные о прогнозе загруженности дорог.
Также можно спланировать доставку на нужный день и переслать готовый маршрут на телефон курьера — он откроется в приложении «Карт». Базовая версия доступна бесплатно. В 2020 году «Яндекс» планирует протестировать дополнительные платные функции — например, добавить учёт временного интервала, в котором курьер должен быть в одной из промежуточных точек.
Инструмент работает на технологиях логистической платформы «Яндекс.Маршрутизация», которую используют крупные транспортные компании и курьерские сервисы. Она также позволяет планировать маршруты и отслеживать выполнение заказов с учётом более 50 параметров.
По данным «Яндекса», ежедневно маршруты по нескольким адресам в «Картах» строят 10 тысяч пользователей. Большая часть из них — предприниматели и логисты. До этого они могли построить маршрут максимум из десяти точек.
Антон Гранд
Поднимем щиты за Яндекс.
Денис ДемидовАнтон
Это все и раньше делалось довольно простым скриптом, даже я в свободный доступ такой выкладывал
https://vc.ru/dev/46186-avtomatizaciya-otdela-dostavki-s-pomoshchyu-php-i-javascript
Алексей Штейн
теперь логисты бесполезны
Vl AlАлексей
Помощник? Да.
Замена? Нет.
Индивидуальные особенности каждого клиента в автомат не засунешь.
Появление CRM не привело к исчезновению "продажников".
Peters Wolfgang
Коммивояжер онлайн
pwm73
Первый укол бесплатно. Потом подсядешь и будешь платить как миленький.
Денис Демидовpwm73
Сразу будешь платить - просмотром рекламы.