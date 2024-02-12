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Маша Цепелева

В App Store появилось приложение «Календарь инвестора» с функциями «Тинькофф Инвестиций» Статьи редакции

Предыдущая версия сервиса продолжит работать, но без обновлений.

  • «Тинькофф Инвестиции» рассказали о приложении в своём Telegram-канале.
  • Кроме основных функций в него добавили подборку с самыми доходными стратегиями, дали возможность пользоваться цифровым портфельным управляющим и закрытыми каналами в «Пульсе».
  • Согласно описанию в App Store, «Календарь инвестора» — это «удобный календарь корпоративных событий, специально разработанный для инвесторов».
  • Предыдущая версия «Тинькофф Инвестиций» продолжит работать, но без новых функций.
  • ЕС ввёл санкции против «Тинькофф» в феврале 2023 года, в марте приложения компании пропали из App Store.

#новости #тинькофф

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8 комментариев
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 debil
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Вадим Д.
Календарь инвестора

Астрологи объявили неделю без инвестиций, половина инвесторов рыдает, половина берёт у мамы денег на завтрак в школе.

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Слегка Придурковатый

БейСБОЛ является традиционным видом спорта США. Огромную популярность данный вид спорта набрал последние два года и в России.

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Алексей В.

Это конечно прекрасно, но мне так и не удалось у них зарегистрироваться)

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ВАНR

Держи в курсе

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Eddie II

Я чай пью с бутербродом

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Тинькофф Инвестиции

Здравствуйте.
Напишите, пожалуйста, ФИО и дату рождения, а также пришлите скрин ошибки при регистрации в личные сообщения. Проверим, в чем дело.

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Vlad

Неделю там продержится?

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