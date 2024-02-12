В App Store появилось приложение «Календарь инвестора» с функциями «Тинькофф Инвестиций» Статьи редакции
Предыдущая версия сервиса продолжит работать, но без обновлений.
- «Тинькофф Инвестиции» рассказали о приложении в своём Telegram-канале.
- Кроме основных функций в него добавили подборку с самыми доходными стратегиями, дали возможность пользоваться цифровым портфельным управляющим и закрытыми каналами в «Пульсе».
- Согласно описанию в App Store, «Календарь инвестора» — это «удобный календарь корпоративных событий, специально разработанный для инвесторов».
- Предыдущая версия «Тинькофф Инвестиций» продолжит работать, но без новых функций.
- ЕС ввёл санкции против «Тинькофф» в феврале 2023 года, в марте приложения компании пропали из App Store.
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Астрологи объявили неделю без инвестиций, половина инвесторов рыдает, половина берёт у мамы денег на завтрак в школе.
БейСБОЛ является традиционным видом спорта США. Огромную популярность данный вид спорта набрал последние два года и в России.
Это конечно прекрасно, но мне так и не удалось у них зарегистрироваться)
Держи в курсе
Я чай пью с бутербродом
Здравствуйте.
Напишите, пожалуйста, ФИО и дату рождения, а также пришлите скрин ошибки при регистрации в личные сообщения. Проверим, в чем дело.
Неделю там продержится?