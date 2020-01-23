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Сервисы
Татьяна Боброва
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Bloomberg: туристический сервис TripAdvisor сократит 200 сотрудников на фоне роста конкуренции со стороны Google Материал редакции

Google развивает собственные сервисы для путешествий, в том числе с обзорами отелей и ресторанов.

  • Американский туристический сервис с рекомендациями TripAdvisor сократит около 200 сотрудников, рассказали источники Bloomberg. По данным агентства, на конец сентября 2019 года в компании работало более 3800 человек.
  • Представитель TripAdvisor отказался от комментариев, но отметил, что во время недавней телефонной конференции компания говорила о сокращениях и перераспределении расходов для сохранения высокой прибыльности.
  • Агентство напоминает, что в начале ноября 2019 года акции TripAdvisor упали более чем на 20% за день после публикации слабой финансовой отчётности за третий квартал. Квартальная выручка сервиса составила $428 млн.
  • В TripAdvisor тогда отмечали, что основная проблема — рост конкуренции со стороны Google, которая продвигает свои сервисы для путешествий и рекомендаций отелей и ресторанов.

#новость #tripadvisor #google

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3 комментария
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Андрей Языков

0

А что за гугловский сервис?

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Александр Богачёв

Андрей
0

Видимо этот:

https://www.google.com/travel/

Плюс система рекомендаций заведений встроена в гугл карты и поисковик.

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Алексей Доронин

0

Ничего страшного. Всегда найдутся европейские антимонопольщики, которые поставят Google на место хотя бы в Европе. Но не стразу. 

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