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Полина Лааксо

Из App Store пропало приложение «Календарь инвестора» с функциями «Тинькофф Инвестиций» Статьи редакции

Оно продержалось в магазине приложений меньше суток.

  • При попытке перейти по ссылке, которую после публикации рассылал в SMS сам «Тинькофф», система выдаёт ошибку. Приложение также не найти в поиске App Store.
  • Компания предупреждала, что сервис «будет в открытом доступе очень короткое время».
  • ЕС ввёл санкции против «Тинькофф» в феврале 2023 года, а в марте приложения компании пропали из App Store.
  • «Календарь инвестора» выпустили 12 февраля 2024 года — как замену недоступного больше приложения «Тинькофф Инвестиции». Последнее по-прежнему работает, если было установлено до удаления из магазина.

#новости #тинькофф

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37 комментариев
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 Андрей Вечерний

Колян быстро работает

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Чечёточник

Полина, чем мы заслужили такие "новости" каждый день?

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Владимир Егоров

Из-за того, что Полина регулярно нас расстраивает, предлагаю объявить её иностранным агентом. Россия — самая лучшая страна в мире. А в самой лучшей стране мира не может быть чего-то негативного или иностранного.

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Чечёточник

Не стоит так переживать за Полину. Судя по ее постам на виси, ей до иностранного агента как Пескову.

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Pavel SS

У Полины мозг сильно ограничен. Что то большее не в состоянии выдать.

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Чечёточник

Сходи сними ограничения со своего мозга для начала.

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Pavel SS

Новости от Полины: в соседнем подьезде кошка родила котят, а в пятерочке у ее дома, на 10 рублей повысились цены на макароны. А еще у нее соседка по этажу проститутка.

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Горделивый Сербский Патриот

Нуу оскорблять-то людей зачем

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небожитель

Скрепной человек. Это сегодня ценится

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Maxim Sergeevich

Мне только непонятно, а зачем вообще весь этот цирк с добавлением в стор? Все же предсказуемо заранее.

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Дима Анонимный

Потому что pwa - лажа полная

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Dmitrii Alekseevich

Её вроде и отключить хотят в новом апдейте

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Дмитрий

PWA отключат в 17.4

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Игорь Алакчеев
PWA отключат в 17.4

Осознанная дезинформация и манипуляция информацией

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Александр Вараксин

До мемов с Олегом осталось 3…2..1…

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Baddy Boy

Мне нравится, как банки наебывают команду ревьюеров эппла. Кидают приложение в очередь аппрувов. После два три апдейта и включают банковскую часть. И ревьюеры эппла и гугла такие "ну да ну да, пошли мы на хуй"

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Jon Rembo

А почему нельзя сделать приложение скажем знакомств (мэтчи и все такое) с авторизацией по номеру телефона, тут и доступ к гео, и медиа и контакты и покупки и блабла . А если указанный номер привязан к счету банка, то получает доступ ещё и к банковским усоугам

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Максим Ростокин

Хорошая идея, если альтушек будут выдавать только обеспеченным парням (Premium, Private) с высоким скорингом)

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Ale K

Альтушек выдают только через госуслуги, так как это гос программа

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Максим Ростокин

В России весь крупный бизнес так или иначе подмят государством. Ни у Олега, ни у Дурова не получилось создать независимые от текущей повестки финансовые институты.

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Борис Интеграторов

Так, а эскортниц можно вызывать будет или опять нет?

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Andrey Chuguev

Быстро зачистили. Ожидаемо

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Есения Королькова

Сейчас кажется все обладатели айфонов соревнуются у кого какие приложения банков есть. Похоже на гонку по приложениям, кто успел, тот скачал 😅

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Unknown

Слава богу

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Дима Анонимный

«Поймай меня, если сможешь».

Кстати, в первый запуск словил глитч и увидел, как работает клоакинг: там реально был календарь инвестора на белом фоне, но быстро появилась форма входа по номеру

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Слегка Придурковатый
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Dmitrii Alekseevich

Надо было под скибиди туалеты маскироваться.

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Слегка Придурковатый

Когда увидел, сколько набирают просмотров ролики Скибиди туалетов, я охуел да так до сих пор и не выхуел.

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Никита

У Тинькофф есть все возможности. Почему они не могут сделать генерацию нового приложения на ИИ, чтобы оно всегда было уникальным. Почему надо так долго ждать до появления нового приложения?

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ВАНR

Размещение в AppStore стоит денег.

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Jon Rembo

99 usd - думаю посильная цифра для любого банка, это в том случае если каждый раз нового разработчика выводить. А так кроме времени на подготовку релиза затрат нет

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ВАНR

Я в курсе сколько это стоит. Но идея делать уникальное приложение для каждого пользователя утопична.

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Вадим Д.

Всё быстрее пропадают и всё дольше туда попадают.

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неформат

зато блть пушей сторис и просто плашек при входе напихали даже в андроиде как будто олимпиада

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Lena K.

ну, велкам в рустор и на собственный хостинг.
Суверенный интернет, все дела.

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Alexey

Тётя, это appstore

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Dmitrii Alekseevich

Кстати эта, а также десятки аналогичных новостей схожей тематики, показывают "качество" модерации магазина приложений Эппл, в котором так уверены его фанаты (и часто хвастаются перед пользовтелями других телефонов, выдавая за УТП). Ощущение, что компания узнает о том, что запрещенные приложения проникли к ним в стор из новостей.

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34 комментария
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