Из App Store пропало приложение «Календарь инвестора» с функциями «Тинькофф Инвестиций» Статьи редакции
Оно продержалось в магазине приложений меньше суток.
- При попытке перейти по ссылке, которую после публикации рассылал в SMS сам «Тинькофф», система выдаёт ошибку. Приложение также не найти в поиске App Store.
- Компания предупреждала, что сервис «будет в открытом доступе очень короткое время».
- ЕС ввёл санкции против «Тинькофф» в феврале 2023 года, а в марте приложения компании пропали из App Store.
- «Календарь инвестора» выпустили 12 февраля 2024 года — как замену недоступного больше приложения «Тинькофф Инвестиции». Последнее по-прежнему работает, если было установлено до удаления из магазина.
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Колян быстро работает
Полина, чем мы заслужили такие "новости" каждый день?
Из-за того, что Полина регулярно нас расстраивает, предлагаю объявить её иностранным агентом. Россия — самая лучшая страна в мире. А в самой лучшей стране мира не может быть чего-то негативного или иностранного.
Не стоит так переживать за Полину. Судя по ее постам на виси, ей до иностранного агента как Пескову.
У Полины мозг сильно ограничен. Что то большее не в состоянии выдать.
Сходи сними ограничения со своего мозга для начала.
Новости от Полины: в соседнем подьезде кошка родила котят, а в пятерочке у ее дома, на 10 рублей повысились цены на макароны. А еще у нее соседка по этажу проститутка.
Нуу оскорблять-то людей зачем
Скрепной человек. Это сегодня ценится
Мне только непонятно, а зачем вообще весь этот цирк с добавлением в стор? Все же предсказуемо заранее.
Потому что pwa - лажа полная
Её вроде и отключить хотят в новом апдейте
PWA отключат в 17.4
Осознанная дезинформация и манипуляция информацией
До мемов с Олегом осталось 3…2..1…
Мне нравится, как банки наебывают команду ревьюеров эппла. Кидают приложение в очередь аппрувов. После два три апдейта и включают банковскую часть. И ревьюеры эппла и гугла такие "ну да ну да, пошли мы на хуй"
А почему нельзя сделать приложение скажем знакомств (мэтчи и все такое) с авторизацией по номеру телефона, тут и доступ к гео, и медиа и контакты и покупки и блабла . А если указанный номер привязан к счету банка, то получает доступ ещё и к банковским усоугам
Хорошая идея, если альтушек будут выдавать только обеспеченным парням (Premium, Private) с высоким скорингом)
Альтушек выдают только через госуслуги, так как это гос программа
В России весь крупный бизнес так или иначе подмят государством. Ни у Олега, ни у Дурова не получилось создать независимые от текущей повестки финансовые институты.
Так, а эскортниц можно вызывать будет или опять нет?
Быстро зачистили. Ожидаемо
Сейчас кажется все обладатели айфонов соревнуются у кого какие приложения банков есть. Похоже на гонку по приложениям, кто успел, тот скачал 😅
Слава богу
«Поймай меня, если сможешь».
Кстати, в первый запуск словил глитч и увидел, как работает клоакинг: там реально был календарь инвестора на белом фоне, но быстро появилась форма входа по номеру
Надо было под скибиди туалеты маскироваться.
Когда увидел, сколько набирают просмотров ролики Скибиди туалетов, я охуел да так до сих пор и не выхуел.
У Тинькофф есть все возможности. Почему они не могут сделать генерацию нового приложения на ИИ, чтобы оно всегда было уникальным. Почему надо так долго ждать до появления нового приложения?
Размещение в AppStore стоит денег.
99 usd - думаю посильная цифра для любого банка, это в том случае если каждый раз нового разработчика выводить. А так кроме времени на подготовку релиза затрат нет
Я в курсе сколько это стоит. Но идея делать уникальное приложение для каждого пользователя утопична.
Всё быстрее пропадают и всё дольше туда попадают.
зато блть пушей сторис и просто плашек при входе напихали даже в андроиде как будто олимпиада
ну, велкам в рустор и на собственный хостинг.
Суверенный интернет, все дела.
Тётя, это appstore
Кстати эта, а также десятки аналогичных новостей схожей тематики, показывают "качество" модерации магазина приложений Эппл, в котором так уверены его фанаты (и часто хвастаются перед пользовтелями других телефонов, выдавая за УТП). Ощущение, что компания узнает о том, что запрещенные приложения проникли к ним в стор из новостей.