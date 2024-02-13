Сервисы
Таня Боброва

Сервис для онлайн-регистрации бизнеса заработает в России с 1 марта 2024 года — эксперимент продлится год Статьи редакции

По плану, предприниматели смогут удалённо открыть своё дело и счёт в банке, подтвердив личность с помощью биометрии.

  • С помощью сервиса «Старт бизнеса онлайн» предприниматели смогут зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС и открыть счёт в банке. Об этом говорится на сайте правительства России.
  • Решение позволит упростить процедуры создания компаний и индивидуальных предприятий, отметил кабмин. В частности, на всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система.
  • Эксперимент продлится с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 года. Он проводится при участии Минфина, ЦБ, Росфинмониторинга и «Центра биометрических технологий» (оператор Единой биометрической системы). Координатор — ФНС, которая оценит результаты и подготовит предложения о развитии сервиса.
  • В начале февраля 2024 года Минфин, анонсируя проект, сообщал, что воспользоваться услугой смогут физлица при регистрации в качестве ИП и создатели ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа. Участие в эксперименте добровольное.
  • Пользователи смогут получить услуги через электронный сервис ФНС или сервис банка-участника эксперимента. Банк для открытия расчётного счёта можно будет выбрать при онлайн-подаче документов для регистрации бизнеса.

#новости #мсп

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18 комментариев
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 Griby Lenina

Спустя год приходит письмо на госуслуги:
Спасибо за участие в эксперименте, он окончен. Все компании, созданные в результате эксперимента переходят в госуправление. Сдайте ключи от цеха в ближайший офис МФЦ.

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Павел

Просьба незамедлительно явиться в военный комиссариат для отправки к месту проведения военной службы. В связи с собранной биометрией паспорт при себе иметь не требуется.

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Alex GODERATOR

Двигают свою биометрию. Расходимся

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Максим Ростокин

Зато на бомжей ещё проще будет регить)

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dima sokolov

Наконец-то не придется сидеть в этих всех конторках с бумажками

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Quanysh Magzu

В Казахстане это уже 10 лет работает, очень удобно

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Микс из мусоровоза

Не знаю в чем событие новости, но только вчера бизнес регистрировали через удаленный сервис налоговой, все прошло отлично.

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Vlad Ilen

Тинькофф бизнес... Не не слышал...

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Пёсокот

Пахнет утечкой данных

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Александр Ольшевский

Астрологи объявили неделю мошенников. Количество мошенников увеличено втрое.

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Максим Ростокин

Дроповодов) Ушлые люди поотключали биометрию ещё прошлым летом через МФЦ

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OZZ

Альфа бизнес тоже уже кучу лет как это умеет ;)

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Николай Самойлов

Рубрика эээээээээээксперименты 🤣🤣🤣А вообще это удобно, чем меньше нужно куда то ходить, тем лучше🤣🤣🤣Когда открываешь свое дело итак нагрузка колоссальная, чем меньше мудоханья с документацией тем проще

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Grisha

Мне кажется или уже можно было сделать это удаленно?

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Илья О.

вроде нет, тогда смысл этого эксперимента?

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P.Kranin

Так и есть ) Но давайте порадуемся успешным экспериментам

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Илья О.

Не могу пока понять, как я отношусь к этому эксперименту

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Тоже хочу

А раньше что ли не онлайн? Открыл ИП в Тинькофф без проблем

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15 комментариев
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