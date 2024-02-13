Сервис для онлайн-регистрации бизнеса заработает в России с 1 марта 2024 года — эксперимент продлится год Статьи редакции
По плану, предприниматели смогут удалённо открыть своё дело и счёт в банке, подтвердив личность с помощью биометрии.
- С помощью сервиса «Старт бизнеса онлайн» предприниматели смогут зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС и открыть счёт в банке. Об этом говорится на сайте правительства России.
- Решение позволит упростить процедуры создания компаний и индивидуальных предприятий, отметил кабмин. В частности, на всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система.
- Эксперимент продлится с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 года. Он проводится при участии Минфина, ЦБ, Росфинмониторинга и «Центра биометрических технологий» (оператор Единой биометрической системы). Координатор — ФНС, которая оценит результаты и подготовит предложения о развитии сервиса.
- В начале февраля 2024 года Минфин, анонсируя проект, сообщал, что воспользоваться услугой смогут физлица при регистрации в качестве ИП и создатели ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа. Участие в эксперименте добровольное.
- Пользователи смогут получить услуги через электронный сервис ФНС или сервис банка-участника эксперимента. Банк для открытия расчётного счёта можно будет выбрать при онлайн-подаче документов для регистрации бизнеса.
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Спустя год приходит письмо на госуслуги:
Спасибо за участие в эксперименте, он окончен. Все компании, созданные в результате эксперимента переходят в госуправление. Сдайте ключи от цеха в ближайший офис МФЦ.
Просьба незамедлительно явиться в военный комиссариат для отправки к месту проведения военной службы. В связи с собранной биометрией паспорт при себе иметь не требуется.
Двигают свою биометрию. Расходимся
Зато на бомжей ещё проще будет регить)
Наконец-то не придется сидеть в этих всех конторках с бумажками
В Казахстане это уже 10 лет работает, очень удобно
Не знаю в чем событие новости, но только вчера бизнес регистрировали через удаленный сервис налоговой, все прошло отлично.
Тинькофф бизнес... Не не слышал...
Пахнет утечкой данных
Астрологи объявили неделю мошенников. Количество мошенников увеличено втрое.
Дроповодов) Ушлые люди поотключали биометрию ещё прошлым летом через МФЦ
Альфа бизнес тоже уже кучу лет как это умеет ;)
Рубрика эээээээээээксперименты 🤣🤣🤣А вообще это удобно, чем меньше нужно куда то ходить, тем лучше🤣🤣🤣Когда открываешь свое дело итак нагрузка колоссальная, чем меньше мудоханья с документацией тем проще
Мне кажется или уже можно было сделать это удаленно?
вроде нет, тогда смысл этого эксперимента?
Так и есть ) Но давайте порадуемся успешным экспериментам
Не могу пока понять, как я отношусь к этому эксперименту
А раньше что ли не онлайн? Открыл ИП в Тинькофф без проблем