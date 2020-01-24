Это некая проверка людей на совместимость: если один человек считает забавным подарить букет тюльпанов с шаурмой, а для другого такой подарок неприемлем, здорово, что мы помогли им узнать друг друга лучше.

Кто-то выяснил, что у его близкого человека похожее чувство юмора, а другие, наоборот — обсудили идеи более подходящих подарков.

Несколько человек писали мне, что из-за нашего подарка расстались со своими возлюбленными, потому что их девушки не оценили юмор и страшно обиделись. Не сошлись, что поделать. Зато у любителей таких смешных подарков появился шанс найти единомышленников.