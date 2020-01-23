Сервис может быть полезен инвесторам, аналитикам и юристам, считают в компании.
- Управляющая компания iTech Capital создала платформу AIRR для мониторинга и формирования инвестиционных портфелей, рассказали vc.ru в фонде.
- AIRR помогает упростить и автоматизировать процесс принятия инвестиционных решений, мониторинг инвестиционного портфеля, а также хранение документов. Платформу можно интегрировать с используемыми инвесторами системами — CRM, бухгалтерией, документооборотом и другими.
- AIRR может быть полезна в работе венчурных фондов, фондов прямых инвестиций, ангельских инвесторов, семейных офисов, а также частных инвесторов, считают в компании.
- По словам представителя iTech Capital, решение создать платформу появилось внутри фонда. В компании не могли найти подходящий сервис для решения своих задач: учёта движений средств по счетам инвесторов, мониторинга отчетности портфельных компаний и BI (цифровые инструменты для перевода транзакционной деловой информации в читаемый вид), оценки и аудита, генерации пайплайна сделок и других.
- Средняя стоимость доступа к платформе для пользователей — $500 (около 30,9 тысяч рублей), однако в компании отмечают, что цена зависит от потребностей заказчика и дополнительных интеграций.
- iTech Capital не раскрывает инвестиции в запуск проекта. Среди первых клиентов — фонды и частные инвесторы, но конкретных имён в компании не называют.
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Вася Пражкин
помогает упростить и автоматизировать процесс принятия инвестиционных решений
Vyacheslav Anzhiganov
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