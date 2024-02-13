null
Сервисы
Евгения Евсеева

«Яндекс» добавил в «Браузер» улучшение текста с помощью нейросети и перевод видео с корейского и японского Статьи редакции

Также появились выжимка для видео на иностранных языках и распознавание QR-кодов.

  • «Яндекс» представил обновление для собственного браузера, добавив в него функции на основе нейросети YandexGPT. Все они доступны в последних версиях «Яндекс Браузера» для Windows, macOS и Linux, а также для мобильных версий — кроме помощи с текстом и распознавания QR-кодов в видео.
  • Одна из главных функций — «Помощь с текстом». Чтобы воспользоваться ей, нужно выделить текстовый фрагмент. Функция работает в трёх режимах: может проверить орфографию и знаки пунктуации, сократить текст или улучшить стиль. Для обучения «Яндекс» взял 5000 текстов из открытого доступа, а затем вместе с редактором проверил их, составил инструкции, внёс изменения и создал датасет, на котором обучили модель.
  • Улучшение текста работает на любом сайте, где есть текст — например, в почте, браузерной версии Telegram, постах и ответах на них в соцсетях. Компания работает над тем, чтобы функция срабатывала и в «Google Документах». Пока она доступна лишь на русском, в будущем могут добавить английский.
  • В браузере добавили закадровый перевод видео с японского и корейского. До этого были доступны видео на английском, французском, испанском, немецком и китайском.
  • С октября 2023 года браузер умеет кратко пересказывать видео на русском. Теперь функция работает и для иноязычных роликов — на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, китайском, японском и корейском языках. Пересказ будет на русском, выжимку озвучит нейросеть.
  • Для генерации субтитров в видео теперь доступно разделение по спикерам — речь нового говорящего будет начинаться с новой строки и тире.
  • В браузере появился режим «Давай нарисуем» для генерации изображений. Нужно обратиться к голосовому помощнику «Алиса» и текстом или голосом попросить описать, что хочется увидеть на картинке.
  • «Браузер» также умеет распознавать QR-код в видео. Достаточно навести на него курсор — появится ссылка, по которой можно перейти. Эта функция работает на десктопных платформах.
  • Группы вкладок станут «облачными»: можно открыть страницу на смартфоне, а потом продолжить работу с ней на компьютере и наоборот. Главное условие — быть авторизованным в своём профиле «Яндекса».

#новости #яндексбраузер

1.3K показов
875 открытий
0
51 комментарий
Написать комментарий...
 Andrey Chuguev

"А теперь, господа, мы попробуем взлететь со всей этой хернёй"

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Расскажите где еще такой есть. Очень интересно послушать либералов.

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Sergeevich

Пропагандисты моду в России ввели - приплетать либералов даже там, где об этом речи не было и не понимая, что такое либерализм?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Никита Королёв

Диманчик не в курсе, что браузер яндекса работает на вражеском хромиуме, а их yagpt на базе разработки openai
Но он все равно пукнет в комментариях о "где еще такой есть"

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
ilia

А Яндекс что ли из-за консерватизма развивается? Внутри себя или извне консерватизма? Или, может, не благодаря, а вопреки?

Или иными словами: "когда консерватизм головного мозга подсказал дмитрию смешать все в кучу и не думая коммент настрочить"

п.с.: не путать нормальный консерватизм вот с тем что у вас в головушке

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

А консерваторам вам отвечать нельзя?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Мимо проходивший

Иди, отец, глянь определение либералу. Заебали вы, слов нет.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Magistr Architecture

Как вставить вместо ЯТранслейта Гугл-переврдчик или Дипл?

Ответить
Развернуть ветку
Жанна Синотова

да все равно яндексом именно браузером, пользоваться просто неудобно, он кране навязчивый, постоянно какая то странная активность, постоянно что то контролит, какие обмены данными, висит в трее даже когда не запущен, в общем удалила нафиг

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Мне наоборот после десяти лет на хроме зашёл на ура и теперь когда запускаю хром, то он кажется перегруженным.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Мимо проходивший

На маках с этим проще, никакого трея и скрытых процессов, если ты сам не разрешил, если разрешил - убери галочку за 2 шага и все. Яндекс браузер стоит, пользуюсь раз 5 в год.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Я так понимаю, теперь Яндекс Браузер сливает все сообщения на свои сервера? Якобы для нейросети?

Ответить
Развернуть ветку
Victor Axonoff

Гугл делает так же или будет делать

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Жанна Синотова

да там все сливается, абсолютно все, дырявая штука просто как дуршлаг

Ответить
Развернуть ветку
ник

Эх, неужели придется устанавливать эту рекламную перегруженную помойку...

Ответить
Развернуть ветку
Константин Суворов

Это больше всего бесит кстати. Я уже полтора года как перелез с Хрома на Яндекс.Браузер и очень доволен.

Но должен согласиться, по-умолчанию там такой трэш, что надо прям стрессоустойчиво после установки выбрать час времени, залезть в настройки браузера и по пунктно всё под себя настроить. В большей степени - поотключать.

И вот тогда браузер практически шикарный)

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Brittany Moore

Вот перевод с корейского и японского это хорошая функция, думаю что именно ее очень многим не хватало, как же люди раньше без такого жили

Ответить
Развернуть ветку
ТрактАрист

эмм..Это сделано для любителей аниме и дорам )

Ответить
Развернуть ветку
Капитан Морей

Удивляюсь, как быстро они все эти плюшки добавляют. Особенно кайфую с переводов на YT и выжимок статей.

Ответить
Развернуть ветку
Victor Axonoff

Короче они хотят, чтобы мы деградировали полностью) перестали изучать языки, вообще писать, а скатились до примитива, типа "ку". Товарищи, не поддаемся! Игнорим))

Ответить
Развернуть ветку
Пьер Д.

вообще, это может работать и в обратную сторону, как модель обучения.
чаще смотря предложенные примеры (если они хорошие), они могут легко стать помощником в более эффективном и качественном формировании собственных предложений в будущем без помощи.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Мимо проходивший

Можно Udemy проходить без напряга, когда нужно быстро, или ютуб смотреть на очень узкие темы, типа ремонта двигателей. Лично моего лексического запаса на это не хватит, специфика, тут и нужен перевод.

Ответить
Развернуть ветку
under construction

"Яндекс» добавил в «Браузер» улучшение текста с помощью нейросети"

теперь любая ссылка будет содержать окуительного предложения товара с ямаркета

Ответить
Развернуть ветку
Пьер Д.

сам придумал несуществующую проблему, сам расстроился, классека

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Medvedev

товарищ майор интересуется: ХОТИТЕ НАЗНАЧИТЬ ЯНДЕКС БРАУЗУРОМ ПО УМОЛЧАНИЮ?

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Одинокая путешественница

Крутые фишки, стоит того, чтобы как минимум попробовать.
Не понимаю людей, которые за свои драгоценные запросы парятся, кому они нужны и зачем

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Иванов

Но до чата жпт как до луны, эта проблема решается только финансированием в десятки млрд долларов, что нереально, увы

Ответить
Развернуть ветку
Пьер Д.

а им кровь из носа нужно быть сильнее быстрее выше?
ребята медленнее но качественно развивают свой продукт по заданной траектории, а тягаться с жпт в таймлайне, где яндекс завтра легко выкинут с европейского/западного рынка (большого и платежеспособного) из-за политики этих гос-тв - ну такое.

Ответить
Развернуть ветку
ОХУдЕВШИЙ МАРКЕТОЛОГ

Таки где этот функционал? Куда жать?

Ответить
Развернуть ветку
Roman Kiras

Не старайся @Яндекс всеравно не установлю

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Романченко

Терпеть не могу хромобразные за убогое отображение шрифтов, но в Яндексе реальные киллер-фичи сделали с этими вашими нейросетями и переводом на лету

Ответить
Развернуть ветку
Румянцев

С qr кодами отлично сделали, я прям рад

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
48 комментариев
Раскрывать всегда