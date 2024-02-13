«Яндекс» добавил в «Браузер» улучшение текста с помощью нейросети и перевод видео с корейского и японского Статьи редакции
Также появились выжимка для видео на иностранных языках и распознавание QR-кодов.
- «Яндекс» представил обновление для собственного браузера, добавив в него функции на основе нейросети YandexGPT. Все они доступны в последних версиях «Яндекс Браузера» для Windows, macOS и Linux, а также для мобильных версий — кроме помощи с текстом и распознавания QR-кодов в видео.
- Одна из главных функций — «Помощь с текстом». Чтобы воспользоваться ей, нужно выделить текстовый фрагмент. Функция работает в трёх режимах: может проверить орфографию и знаки пунктуации, сократить текст или улучшить стиль. Для обучения «Яндекс» взял 5000 текстов из открытого доступа, а затем вместе с редактором проверил их, составил инструкции, внёс изменения и создал датасет, на котором обучили модель.
- Улучшение текста работает на любом сайте, где есть текст — например, в почте, браузерной версии Telegram, постах и ответах на них в соцсетях. Компания работает над тем, чтобы функция срабатывала и в «Google Документах». Пока она доступна лишь на русском, в будущем могут добавить английский.
- В браузере добавили закадровый перевод видео с японского и корейского. До этого были доступны видео на английском, французском, испанском, немецком и китайском.
- С октября 2023 года браузер умеет кратко пересказывать видео на русском. Теперь функция работает и для иноязычных роликов — на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, китайском, японском и корейском языках. Пересказ будет на русском, выжимку озвучит нейросеть.
- Для генерации субтитров в видео теперь доступно разделение по спикерам — речь нового говорящего будет начинаться с новой строки и тире.
- В браузере появился режим «Давай нарисуем» для генерации изображений. Нужно обратиться к голосовому помощнику «Алиса» и текстом или голосом попросить описать, что хочется увидеть на картинке.
- «Браузер» также умеет распознавать QR-код в видео. Достаточно навести на него курсор — появится ссылка, по которой можно перейти. Эта функция работает на десктопных платформах.
- Группы вкладок станут «облачными»: можно открыть страницу на смартфоне, а потом продолжить работу с ней на компьютере и наоборот. Главное условие — быть авторизованным в своём профиле «Яндекса».
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"А теперь, господа, мы попробуем взлететь со всей этой хернёй"
Расскажите где еще такой есть. Очень интересно послушать либералов.
Пропагандисты моду в России ввели - приплетать либералов даже там, где об этом речи не было и не понимая, что такое либерализм?
Диманчик не в курсе, что браузер яндекса работает на вражеском хромиуме, а их yagpt на базе разработки openai
Но он все равно пукнет в комментариях о "где еще такой есть"
А Яндекс что ли из-за консерватизма развивается? Внутри себя или извне консерватизма? Или, может, не благодаря, а вопреки?
Или иными словами: "когда консерватизм головного мозга подсказал дмитрию смешать все в кучу и не думая коммент настрочить"
п.с.: не путать нормальный консерватизм вот с тем что у вас в головушке
А консерваторам вам отвечать нельзя?
Иди, отец, глянь определение либералу. Заебали вы, слов нет.
Как вставить вместо ЯТранслейта Гугл-переврдчик или Дипл?
да все равно яндексом именно браузером, пользоваться просто неудобно, он кране навязчивый, постоянно какая то странная активность, постоянно что то контролит, какие обмены данными, висит в трее даже когда не запущен, в общем удалила нафиг
Мне наоборот после десяти лет на хроме зашёл на ура и теперь когда запускаю хром, то он кажется перегруженным.
На маках с этим проще, никакого трея и скрытых процессов, если ты сам не разрешил, если разрешил - убери галочку за 2 шага и все. Яндекс браузер стоит, пользуюсь раз 5 в год.
Я так понимаю, теперь Яндекс Браузер сливает все сообщения на свои сервера? Якобы для нейросети?
Гугл делает так же или будет делать
да там все сливается, абсолютно все, дырявая штука просто как дуршлаг
Эх, неужели придется устанавливать эту рекламную перегруженную помойку...
Это больше всего бесит кстати. Я уже полтора года как перелез с Хрома на Яндекс.Браузер и очень доволен.
Но должен согласиться, по-умолчанию там такой трэш, что надо прям стрессоустойчиво после установки выбрать час времени, залезть в настройки браузера и по пунктно всё под себя настроить. В большей степени - поотключать.
И вот тогда браузер практически шикарный)
Вот перевод с корейского и японского это хорошая функция, думаю что именно ее очень многим не хватало, как же люди раньше без такого жили
эмм..Это сделано для любителей аниме и дорам )
Удивляюсь, как быстро они все эти плюшки добавляют. Особенно кайфую с переводов на YT и выжимок статей.
Короче они хотят, чтобы мы деградировали полностью) перестали изучать языки, вообще писать, а скатились до примитива, типа "ку". Товарищи, не поддаемся! Игнорим))
вообще, это может работать и в обратную сторону, как модель обучения.
чаще смотря предложенные примеры (если они хорошие), они могут легко стать помощником в более эффективном и качественном формировании собственных предложений в будущем без помощи.
Можно Udemy проходить без напряга, когда нужно быстро, или ютуб смотреть на очень узкие темы, типа ремонта двигателей. Лично моего лексического запаса на это не хватит, специфика, тут и нужен перевод.
"Яндекс» добавил в «Браузер» улучшение текста с помощью нейросети"
теперь любая ссылка будет содержать окуительного предложения товара с ямаркета
сам придумал несуществующую проблему, сам расстроился, классека
товарищ майор интересуется: ХОТИТЕ НАЗНАЧИТЬ ЯНДЕКС БРАУЗУРОМ ПО УМОЛЧАНИЮ?
Крутые фишки, стоит того, чтобы как минимум попробовать.
Не понимаю людей, которые за свои драгоценные запросы парятся, кому они нужны и зачем
Но до чата жпт как до луны, эта проблема решается только финансированием в десятки млрд долларов, что нереально, увы
а им кровь из носа нужно быть сильнее быстрее выше?
ребята медленнее но качественно развивают свой продукт по заданной траектории, а тягаться с жпт в таймлайне, где яндекс завтра легко выкинут с европейского/западного рынка (большого и платежеспособного) из-за политики этих гос-тв - ну такое.
Таки где этот функционал? Куда жать?
Не старайся @Яндекс всеравно не установлю
Терпеть не могу хромобразные за убогое отображение шрифтов, но в Яндексе реальные киллер-фичи сделали с этими вашими нейросетями и переводом на лету
С qr кодами отлично сделали, я прям рад