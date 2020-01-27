Можно выбрать до пяти вариантов подтверждения входа, в том числе биометрический.

В закладки

Сооснователь сервиса интернет-эквайринга CloudPayments Константин Ян запустил сервис Multifactor, рассказал vc.ru его представитель. Сервис позволяет быстро подключить двухфакторную авторизацию на сайте или в приложении, выбрав один из нескольких способов подтверждения входа.

После подключения администратор подключает допустимые способы аутентификации, а пользователь при первом входе выбирает наиболее удобные из них.

Сейчас Multifactor поддерживает пять способов подтверждения входа: биометрические датчики, сканеры и внешние устройства аутентификации; аутентификацию через Telegram; OTP-токены (внешние устройства, генерирующие одноразовые коды для подтверждения входа); приложения для генерации одноразовых кодов Google Authenticator и «Яндекс.Ключ»; SMS с одноразовым кодом.

По словам представителя Константина Яна, это первое подобное предложение в России. Среди зарубежных аналогов — американские Auth0, Duo, Okta.

Multifactor предназначен для сайтов и приложений с любым количеством пользователей, сервис можно интегрировать с помощью API, размещённого на его сайте. Для получения доступа необходимо зарегистрироваться.

В России, к сожалению, недостаточно сервисов, позволяющих создавать качественную инфраструктуру в сфере информационной безопасности без капитальных затрат. Мы хотим предоставить возможность бизнесу любого размера использовать инструменты корпоративного класса для защиты своих информационных систем. Константин Ян основатель и гендиректор Multifactor

В команде сервиса работает семь человек, уточнил его представитель. Константин Ян запустил сервис на собственные средства, сумма инвестиций не раскрывается.

Сервис работает по подписке, стоимость которой зависит от количества пользователей: подключение для 1-3 пользователей будет бесплатным, для 4-10 будет стоить 1490 рублей в месяц, для 11-30 — 2490 рублей в месяц.