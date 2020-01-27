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Можно выбрать до пяти вариантов подтверждения входа, в том числе биометрический.
Сооснователь сервиса интернет-эквайринга CloudPayments Константин Ян запустил сервис Multifactor, рассказал vc.ru его представитель. Сервис позволяет быстро подключить двухфакторную авторизацию на сайте или в приложении, выбрав один из нескольких способов подтверждения входа.
После подключения администратор подключает допустимые способы аутентификации, а пользователь при первом входе выбирает наиболее удобные из них.
Сейчас Multifactor поддерживает пять способов подтверждения входа: биометрические датчики, сканеры и внешние устройства аутентификации; аутентификацию через Telegram; OTP-токены (внешние устройства, генерирующие одноразовые коды для подтверждения входа); приложения для генерации одноразовых кодов Google Authenticator и «Яндекс.Ключ»; SMS с одноразовым кодом.
По словам представителя Константина Яна, это первое подобное предложение в России. Среди зарубежных аналогов — американские Auth0, Duo, Okta.
Multifactor предназначен для сайтов и приложений с любым количеством пользователей, сервис можно интегрировать с помощью API, размещённого на его сайте. Для получения доступа необходимо зарегистрироваться.
В команде сервиса работает семь человек, уточнил его представитель. Константин Ян запустил сервис на собственные средства, сумма инвестиций не раскрывается.
Сервис работает по подписке, стоимость которой зависит от количества пользователей: подключение для 1-3 пользователей будет бесплатным, для 4-10 будет стоить 1490 рублей в месяц, для 11-30 — 2490 рублей в месяц.
Подписка для большего количество пользователей рассчитывается отдельно. Сейчас компания ведёт переговоры с несколькими потенциальными клиентами, но подробности не раскрывает.
То есть ломать можно будет быстрее и централизованнее?
Неужели компания из 7 человек получала лицензию на обработку биометрических данных? Или они аки Эпл работают с образами и хэш-суммами данных?
Какая лицензия, о чем Вы?
Набор протоколов: U2F (Universal Second Factor), UAF (Universal Authentication Framework) FIDO (Fast IDentity Online), CTAP (Client to Authenticator Protocol), объединенные в единый стандарт WebAuthn.
Стандарт работает прямо из браузера без установки стороннего программного обеспечения и драйверов. Поддерживает биометрические датчики и сканеры, а также внешние устройства аутентификации, подключаемые через USB, Lightning, NFC или Bluetooth, например, RuToken U2F.
Привет. Нет, мы не обрабатываем биометрические данные. Это сложно, трудоёмко и сложновыполнимо. Мы работаем с проверкой сохранённых на устройствах пользователей биометрических данных. Всё работает через пары приватных-публичных ключей.
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