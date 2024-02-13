ЕС не будет требовать от Apple обеспечить совместимость iMessage с другими сервисами для обмена сообщениями Статьи редакции
До этого компания пообещала добавить поддержку протокола RCS, который используют в том числе устройства Google и Samsung.
- Еврокомиссия решила не классифицировать iMessage как один из «ключевых» сервисов Apple в рамках Закона о цифровых рынках ЕС (DMA). Компании разрешат не обеспечивать совместимость приложения с другими сервисами для обмена сообщениями.
- Ведомство также выступило против определения браузера Edge, поисковой системы Bing и рекламного бизнеса в качестве «ключевых» сервисов Microsoft. Это, например, позволит компании не предоставлять доступ сторонним поисковым системам непосредственно в Bing, писала FT.
- Решение принято несмотря на то, что продукты Apple и Microsoft соответствуют закону по количестве пользователей. Компании предоставили «опровергающие» аргументы, почему их сервисы не должны попадать под регулирование, пояснили в Еврокомиссии.
- Европарламент принял Закон о цифровых рынках в ноябре 2022 года. По нему производители техники обязаны разрешить установку приложений вне официальных магазинов, а разработчики «ключевых» платформенных сервисов обеспечить совместимость с конкурирующими приложениями. За несоблюдение закона предусмотрен штраф до 20% от годового оборота компании.
- В ноябре 2023-го Google и европейские операторы пожаловались Еврокомиссии на совместимость iMessage только с устройствами Apple. После этого Apple заявила, что в 2024 году выпустит обновление для iOS, в которое добавит поддержку протокола RCS — его используют в том числе устройства Google и Samsung.
- В январе 2024 года издание WABetaInfo сообщило, что WhatsApp* начал тестировать на iOS возможность обмениваться сообщениями с пользователями других мессенджеров для соблюдения закона ЕС.
- Тогда же Apple заявила, что разрешит использовать сторонние магазины iOS-приложений в ЕС, а разработчики браузеров для iPhone смогут использовать сторонние движки, помимо WebKit. Кроме того, компания предоставит сторонним разработчикам на территории Европейской экономической зоны доступ к NFC-чипам на iPhone и Apple Watch.
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А зачем он вообще нужен когда есть Телеграм, помойные вотсап и мессенджер?
Как минимум настоящее E2E шифрование, а не та пыль, которую бросает в глаза ТГ.
В ватсап тоже нет е2е
а какую пыль в глаза бросает ТГ? там же в доке явно написано, что E2E по-дефолту нет, и что оно работает только в секретных чатах
Любите шифрование, privacy и security - вам в Signal, а не в продукт от Big Tech.
Телеграм охрененный за медиа, каналы, чатики и прочее, но связь в нем самая худшая. Не первый год в разных странах - ни позвонить по видео нормально, когда какой-нибудь зум или гугл мид прекрасно ловят, дискорд и ватсап по середине, ни поговорить по аудио - задержка секунд 5. Давно в телеге переписываюсь со всеми, но звонки - только другие сервисы.
Если отправлять чисто файлы - ватсап топ, телега грузит килобайт по 200 в секунду на хорошем интернете и почти не грузит на плохом, плюс не умеет в бекграунд и частичный успех - если выбрать 3 видео по 100 мегабайт, а загрузится только одно минут за 5-10, то два других не загрузятся вообще, приходится жать "повторить", а оно почему-то перезагружает и первое загруженное видео, ужас. В каком-нибудь гугл драйве выбрал файлы, закрыл телефон(не надо тыкать по экрану каждые 30 секунд), через минут 15 открыл - все загрузилось, делишься ссылкой в телеге.
В итоге телега - хороший UX, но кал во всем остальном. Поэтому нужны разные мессенджеры, хорошо, что есть конкуренция. Если бы телега поглотила всех как яндекс такси на рынке такси, то мы бы страдали.
Подтверждаю про скорость. У меня больше года стоит премиум и все равно часто грузится очень долго. А если подключить ВПН, то ещё хуже дела обстоят. Все таки инфраструктура телеграма и меты - две большие разницы. Вотсап даже при плохой связи отлично соединяется
Ватсап для тех, кто старше тебя
Телега для тех, кто младше
Напоминаю, что Аймессадж — лучший мессенджер для общения с семьей и самыми близкими друзьями
А почему? Какие там есть уникальные фичи? Реально интересно.
Безопасность там есть :)
Не понял, что значит есть безопасность? Вы имеете в виду громкие истории, когда Apple отказывался расшифровывать телефон, чтобы дать доступ к его содержимому?
ПХАХ)) у эпл безопасность?)) да у них контракт со спецами, они в момент все сливают кому надо
С ФСБ контракт есть?
Я контракт не видел, не знаю. Остальные мессенджеры уж точно не лучше.
Кстати, бликируют ли всякие роскомпозоры и индийские файрволы iMessage?
Нет, работает между N страной и РФ норм, качество звука просто на высоте.
чтобы скидывать сыну локацию где подобрать закладку?
Там конфетти по экрану летают, если отправляешь поздравление. Или шарики. А если серьезно, то это родной мессенджер Эппл, со всеми вытекающими
Конфети кстати Viber тоже отправляет :)
Ну я iMessage практически не использую, несмотря на то, что в основном на хозяйстве техника Apple. Просто не понимаю, в чем его преимущество? Может накидаете пару-тройку фич, которые вам нравятся?
Есть атмосфера тихой гавани. Или эпохи смс/ммс. Кому как нравится
Понял, типа отдельное приложение для общения с семьей, без всякого мусора, а все остальные мессенжреры можно замьютить через focus. Дельно. А то мы с женой общаемся и через Ватсап и Телегу и иногда не можешь вспомнить, что и куда отправлял :) Но пересылать сообщения от кого-то все равно проще там, где оно пришло.
адепты телеги хейтят за отсутствие мусора вотсап)
Качество звука, оно лучшее из всех месседжеров. Общаюсь с РФ только по нему. Ну и верно - это продукт экосистемы, работать с ним на маке и часах кайф.
А у кого нет айфона, тот значит и не родной!
Вот и подумай. Хорошенько
Пользователи Iphone получают сообщение в телеграме.
Версия для пользователей ватсапа.
Мы созваниваемся с отцом между странами только по аймесседж, ибо качество звука просто топ, никакой телеграм, вотсап и уж тем более телефон рядом не стоял.
Спасибо, что напомнил! А то я уже забыл.
ЕС не будет требовать от Apple вставить в жопу лом
99% владельцев айфонов не знают про iMessage
В США это #1 мессенджер, особенно для молодой аудитории.
Это только РФ касается
И то в РФ все знакомые и родственники мои его использовали
"Компании предоставили «опровергающие» аргументы, почему их сервисы не должны попадать под регулирование, пояснили в Еврокомиссии"
Прочитал как "занесли".
просто очередной маркетинговый ход скорее всего
Ес нарушает свои же законы доколе?
когда-то же нужно начинать ?
Государственное регулирование цифровых сервисов было неизбежно и чем дальше, тем больше будет запретов, требований и принуждений. Это реальность и никуда от нее ни Apple, ни Google, ни прочим не деться. Сопротивляться будут, но мясорубка включена и будет зажевывать все больше ранее нерегулируемых сервисов.
Эксперты ждем вашего мнения, почему это плохо.
а apple назло ЕС возьмёт и сделает)
Всегда думал, что аймесседж для смс'ок, а для общения, есть что-то нормальное
Надеюсь Apple сделают совместимость с RCM, это будет правильно, несмотря на то, что ЕС их принуждать к этому не будет
Если сейчас не принудили - не факт, что чуть позже не вернутся к принуждению, так что самое время начать пилить поддержку протокола.
Были слухи, что в новой версии iOS сделают. Но пока только слухи
а разве в эпл хотят делать совместимость с другими приложениями ?им это выгодно? просветите меня в этом вопросе ?
Ну вот, кроме ЕС ни одно государство всерьез не требовало от интернет-гигантов внедрения единых стандартов. Теперь и эти сдулись