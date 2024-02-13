Сервисы
Артур Томилко

ЕС не будет требовать от Apple обеспечить совместимость iMessage с другими сервисами для обмена сообщениями Статьи редакции

До этого компания пообещала добавить поддержку протокола RCS, который используют в том числе устройства Google и Samsung.

  • Еврокомиссия решила не классифицировать iMessage как один из «ключевых» сервисов Apple в рамках Закона о цифровых рынках ЕС (DMA). Компании разрешат не обеспечивать совместимость приложения с другими сервисами для обмена сообщениями.
  • Ведомство также выступило против определения браузера Edge, поисковой системы Bing и рекламного бизнеса в качестве «ключевых» сервисов Microsoft. Это, например, позволит компании не предоставлять доступ сторонним поисковым системам непосредственно в Bing, писала FT.
  • Решение принято несмотря на то, что продукты Apple и Microsoft соответствуют закону по количестве пользователей. Компании предоставили «опровергающие» аргументы, почему их сервисы не должны попадать под регулирование, пояснили в Еврокомиссии.
  • Европарламент принял Закон о цифровых рынках в ноябре 2022 года. По нему производители техники обязаны разрешить установку приложений вне официальных магазинов, а разработчики «ключевых» платформенных сервисов обеспечить совместимость с конкурирующими приложениями. За несоблюдение закона предусмотрен штраф до 20% от годового оборота компании.
  • В ноябре 2023-го Google и европейские операторы пожаловались Еврокомиссии на совместимость iMessage только с устройствами Apple. После этого Apple заявила, что в 2024 году выпустит обновление для iOS, в которое добавит поддержку протокола RCS — его используют в том числе устройства Google и Samsung.
  • В январе 2024 года издание WABetaInfo сообщило, что WhatsApp* начал тестировать на iOS возможность обмениваться сообщениями с пользователями других мессенджеров для соблюдения закона ЕС.
  • Тогда же Apple заявила, что разрешит использовать сторонние магазины iOS-приложений в ЕС, а разработчики браузеров для iPhone смогут использовать сторонние движки, помимо WebKit. Кроме того, компания предоставит сторонним разработчикам на территории Европейской экономической зоны доступ к NFC-чипам на iPhone и Apple Watch.

#новости #imessage #ec

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47 комментариев
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 ник

А зачем он вообще нужен когда есть Телеграм, помойные вотсап и мессенджер?

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Forden

Как минимум настоящее E2E шифрование, а не та пыль, которую бросает в глаза ТГ.

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Ale K

В ватсап тоже нет е2е

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Михаил Желтухин
а не та пыль, которую бросает в глаза ТГ

а какую пыль в глаза бросает ТГ? там же в доке явно написано, что E2E по-дефолту нет, и что оно работает только в секретных чатах

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Филипп Новиков

Любите шифрование, privacy и security - вам в Signal, а не в продукт от Big Tech.

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Stepan Filonov

Телеграм охрененный за медиа, каналы, чатики и прочее, но связь в нем самая худшая. Не первый год в разных странах - ни позвонить по видео нормально, когда какой-нибудь зум или гугл мид прекрасно ловят, дискорд и ватсап по середине, ни поговорить по аудио - задержка секунд 5. Давно в телеге переписываюсь со всеми, но звонки - только другие сервисы.

Если отправлять чисто файлы - ватсап топ, телега грузит килобайт по 200 в секунду на хорошем интернете и почти не грузит на плохом, плюс не умеет в бекграунд и частичный успех - если выбрать 3 видео по 100 мегабайт, а загрузится только одно минут за 5-10, то два других не загрузятся вообще, приходится жать "повторить", а оно почему-то перезагружает и первое загруженное видео, ужас. В каком-нибудь гугл драйве выбрал файлы, закрыл телефон(не надо тыкать по экрану каждые 30 секунд), через минут 15 открыл - все загрузилось, делишься ссылкой в телеге.

В итоге телега - хороший UX, но кал во всем остальном. Поэтому нужны разные мессенджеры, хорошо, что есть конкуренция. Если бы телега поглотила всех как яндекс такси на рынке такси, то мы бы страдали.

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Krem-brulee

Подтверждаю про скорость. У меня больше года стоит премиум и все равно часто грузится очень долго. А если подключить ВПН, то ещё хуже дела обстоят. Все таки инфраструктура телеграма и меты - две большие разницы. Вотсап даже при плохой связи отлично соединяется

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Филипп Гаврилов

Ватсап для тех, кто старше тебя
Телега для тех, кто младше

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Филипп Гаврилов

Напоминаю, что Аймессадж — лучший мессенджер для общения с семьей и самыми близкими друзьями

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Fibim

А почему? Какие там есть уникальные фичи? Реально интересно.

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Forden

Безопасность там есть :)

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Fibim

Не понял, что значит есть безопасность? Вы имеете в виду громкие истории, когда Apple отказывался расшифровывать телефон, чтобы дать доступ к его содержимому?

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Илья Берников

ПХАХ)) у эпл безопасность?)) да у них контракт со спецами, они в момент все сливают кому надо

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Катер Тарлсон

С ФСБ контракт есть?

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Fibim

Я контракт не видел, не знаю. Остальные мессенджеры уж точно не лучше.

Кстати, бликируют ли всякие роскомпозоры и индийские файрволы iMessage?

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Мимо проходивший

Нет, работает между N страной и РФ норм, качество звука просто на высоте.

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Александр

чтобы скидывать сыну локацию где подобрать закладку?

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Филипп Гаврилов

Там конфетти по экрану летают, если отправляешь поздравление. Или шарики. А если серьезно, то это родной мессенджер Эппл, со всеми вытекающими

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Fibim

Конфети кстати Viber тоже отправляет :)

Ну я iMessage практически не использую, несмотря на то, что в основном на хозяйстве техника Apple. Просто не понимаю, в чем его преимущество? Может накидаете пару-тройку фич, которые вам нравятся?

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Филипп Гаврилов

Есть атмосфера тихой гавани. Или эпохи смс/ммс. Кому как нравится

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Fibim

Понял, типа отдельное приложение для общения с семьей, без всякого мусора, а все остальные мессенжреры можно замьютить через focus. Дельно. А то мы с женой общаемся и через Ватсап и Телегу и иногда не можешь вспомнить, что и куда отправлял :) Но пересылать сообщения от кого-то все равно проще там, где оно пришло.

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Alex Melnikoff

адепты телеги хейтят за отсутствие мусора вотсап)

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Мимо проходивший

Качество звука, оно лучшее из всех месседжеров. Общаюсь с РФ только по нему. Ну и верно - это продукт экосистемы, работать с ним на маке и часах кайф.

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lakoros

А у кого нет айфона, тот значит и не родной!

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Филипп Гаврилов

Вот и подумай. Хорошенько

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lakoros

Пользователи Iphone получают сообщение в телеграме.

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lakoros

Версия для пользователей ватсапа.

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Мимо проходивший

Мы созваниваемся с отцом между странами только по аймесседж, ибо качество звука просто топ, никакой телеграм, вотсап и уж тем более телефон рядом не стоял.

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Okama

Спасибо, что напомнил! А то я уже забыл.

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умный человек

ЕС не будет требовать от Apple вставить в жопу лом

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Gorbun iz Notr Dama

99% владельцев айфонов не знают про iMessage

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Fibim

В США это #1 мессенджер, особенно для молодой аудитории.

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Мимо проходивший

Это только РФ касается

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Мимо проходивший

И то в РФ все знакомые и родственники мои его использовали

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Слегка Придурковатый

"Компании предоставили «опровергающие» аргументы, почему их сервисы не должны попадать под регулирование, пояснили в Еврокомиссии"

Прочитал как "занесли".

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Илья Берников

просто очередной маркетинговый ход скорее всего

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Future Prophecies

Ес нарушает свои же законы доколе?

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Юрий Ковтун

когда-то же нужно начинать ?

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Zloy Sniper

Государственное регулирование цифровых сервисов было неизбежно и чем дальше, тем больше будет запретов, требований и принуждений. Это реальность и никуда от нее ни Apple, ни Google, ни прочим не деться. Сопротивляться будут, но мясорубка включена и будет зажевывать все больше ранее нерегулируемых сервисов.

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Кирилл Чижмаков

Эксперты ждем вашего мнения, почему это плохо.

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pupsik

а apple назло ЕС возьмёт и сделает)

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Семён О.

Всегда думал, что аймесседж для смс'ок, а для общения, есть что-то нормальное

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Vlad

Надеюсь Apple сделают совместимость с RCM, это будет правильно, несмотря на то, что ЕС их принуждать к этому не будет

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Юрий Морозов

Если сейчас не принудили - не факт, что чуть позже не вернутся к принуждению, так что самое время начать пилить поддержку протокола.

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Vlad

Были слухи, что в новой версии iOS сделают. Но пока только слухи

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Полина Кузьмина
"Компании разрешат не обеспечивать совместимость приложения с другими сервисами для обмена сообщениями."

а разве в эпл хотят делать совместимость с другими приложениями ?им это выгодно? просветите меня в этом вопросе ?

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Петр В

Ну вот, кроме ЕС ни одно государство всерьез не требовало от интернет-гигантов внедрения единых стандартов. Теперь и эти сдулись

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