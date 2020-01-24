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Сервисы
Виктория Сафронова
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Сервис вопросов и ответов Quora объявил об увольнениях для снижения зависимости от внешних инвестиций Материал редакции

В 2019 году в Quora работали около 200 человек, сколько компания сократит — неизвестно.

  • Сервис вопросов и ответов Quora сократит сотрудников в офисах Нью-Йорка и в области залива Сан-Франциско, написал генеральный директор компании Адам д’Анджело.
  • Миссия Quora — распространение знаний по всему миру — требует создания устойчивой компании, которая будет ориентироваться на долгосрочную перспективу, говорится в сообщении. Чтобы сервис продолжал работать независимо от экономических условий, команда планирует сосредоточиться на масштабировании с финансовой точки зрения.
  • «Мы хотим быть независимыми от внешних источников финансирования, поэтому самостоятельность и бережное управление нашими ресурсами имеют решающее значение для нашего будущего», — написал гендиректор Quora.
  • В Quora не раскрыли количество уволенных сотрудников. Адам д’Анджело написал, что компания пытается помочь сокращенным сотрудникам найти работу. В 2019 году в Quora работали около 200 человек.
  • Месячная аудитория Quora составляет более 300 млн человек. По словам Адама д’Анджело, сейчас сервис стремится привлечь ещё 300 млн пользователей. В мае 2019 года компания привлекла $60 млн от инвестиционной компании Valor Equity при оценке в $2 млрд, говорили источники. По данным Crunchbase, всего без последнего раунда Quora привлекла $226 млн инвестиций.

#новости #quora

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4 комментария
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Станислав Романов

1

И Quora докатилась )

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ЯжПрограммист

Станислав
1

Грядет инвестиционный жопокалипсис?

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Georgy Borisov

0

По-моему причина их "успеха" в ультимативном требовании регистрации и шрифте с засечками. То есть они полностью убили SEO, а stackoverflow наоборот наклепали 200 клонов по всем тематикам чтобы забить всю выдачу. Что правда привело к тому что новичков стали гнобить ещё сильнее.

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Saucedo Puetz

0

Это самая классная отмаза чтобы кого-то сократить

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