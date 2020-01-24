В 2019 году в Quora работали около 200 человек, сколько компания сократит — неизвестно.
- Сервис вопросов и ответов Quora сократит сотрудников в офисах Нью-Йорка и в области залива Сан-Франциско, написал генеральный директор компании Адам д’Анджело.
- Миссия Quora — распространение знаний по всему миру — требует создания устойчивой компании, которая будет ориентироваться на долгосрочную перспективу, говорится в сообщении. Чтобы сервис продолжал работать независимо от экономических условий, команда планирует сосредоточиться на масштабировании с финансовой точки зрения.
- «Мы хотим быть независимыми от внешних источников финансирования, поэтому самостоятельность и бережное управление нашими ресурсами имеют решающее значение для нашего будущего», — написал гендиректор Quora.
- В Quora не раскрыли количество уволенных сотрудников. Адам д’Анджело написал, что компания пытается помочь сокращенным сотрудникам найти работу. В 2019 году в Quora работали около 200 человек.
- Месячная аудитория Quora составляет более 300 млн человек. По словам Адама д’Анджело, сейчас сервис стремится привлечь ещё 300 млн пользователей. В мае 2019 года компания привлекла $60 млн от инвестиционной компании Valor Equity при оценке в $2 млрд, говорили источники. По данным Crunchbase, всего без последнего раунда Quora привлекла $226 млн инвестиций.
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Станислав Романов
И Quora докатилась )
ЯжПрограммистСтанислав
Грядет инвестиционный жопокалипсис?
Georgy Borisov
По-моему причина их "успеха" в ультимативном требовании регистрации и шрифте с засечками. То есть они полностью убили SEO, а stackoverflow наоборот наклепали 200 клонов по всем тематикам чтобы забить всю выдачу. Что правда привело к тому что новичков стали гнобить ещё сильнее.
Saucedo Puetz
Это самая классная отмаза чтобы кого-то сократить