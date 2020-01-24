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Сервисы
Виктория Сафронова
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Сервис мобильной автозаправки Pump от создателей YouDrive начал работать для частных клиентов в Москве и Санкт-Петербург Материал редакции

Услугами сервиса в Москве можно воспользоваться в пределах МКАДа, в Санкт-Петербурге — в пределах КАДа.

12 комментариев
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Сервис мобильной автозаправки Pump начал работать для частных клиентов в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании. Ранее сервис работал в Москве преимущественно с корпоративными клиентами, среди которых каршеринг BelkaCar и партнёры по программе YouDrive Pool, а в Санкт-Петербурге — только с бизнесом.

Pump запустили в 2016 году создатели YouDrive. Сервис позволяет заказать доставку бензина типов АИ-92 и АИ-95 до автомобиля. Сейчас стоимость услуги в пределах МКАДа составляет 48,8 рублей за один литр АИ-95, а также 200 рублей за доставку. В Санкт-Петербурге условия те же, что и в Москве, уточнили в компании.

Приложение можно скачать в Apple Store и Google Play. При регистрации пользователю нужно указать марку, номер и цвет машины, чтобы сотрудники сервиса нашли её на парковке, для заказа топлива — указать место и время заправки.

В Pump обещают доставить бензин в течение часа. Оплатить услугу можно картой через приложение.

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12 комментариев
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Фёдор Коновалов

0

Ну такое :)

Хотя кому-то может пригодиться

Лучше бы агригатор эвакуаторов сделали или сервис по помощи снять / поставить колесо.

И все это в уютном приложении :)

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Vl Al

Фёдор
2

Актуально для владельцев катеров. (Хотя, наверное, нелегально в таком применении.)

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Mark

0

Brfuel в СПб - ок работают)

Ответить

Daniil Levi

0

яндекс. заправка, ты где? и комиссию 30% для бензоколонок не забудь!

Ответить

Sergei Timofeyev

Daniil
0

Учитывая, что заправка зарабатывает где-то 1-2 рубля на литре бензина... ;)

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Вчера заправлялся за 43,2 за 95 недалеко от Москвы. :)) Нормальный бензин.

ИМХО, в Москве это в принципе не актуально из-за того, что сеть заправок развита хорошо. В Подмосковье - да, местами очень даже. Ближайшая заправка у меня в 14 км. 

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Yuriy Mikaelyan

Sergei
0

в Москве в принципе все актуально. 20 млн разношерстных покупателей, вы о чем?

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Alexander Burtsev

0

Чей бензин?

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexander
0

Газпромнефть у них. Часто вижу, что там пополняют запасы.

Ответить

Artemy

0

С бесплатной доставкой несколько раз в Москве пользовался (в самом центре с заправками очень плохо), но за 200 проще доехать. 

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Daniil Levi

Artemy
0

а если литр будет
на 50 коп дороже, а доставка 50р?

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Dennis Gerasimov

0

Прикольно, я б УТП на представителей среднего бизнеса владельцев/топов ориентировал

Приехал вечером, кинул тачку на паркинге, жмякнул кнопку в приложении - а утром машина уже заправлена

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