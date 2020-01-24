Услугами сервиса в Москве можно воспользоваться в пределах МКАДа, в Санкт-Петербурге — в пределах КАДа.

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Сервис мобильной автозаправки Pump начал работать для частных клиентов в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании. Ранее сервис работал в Москве преимущественно с корпоративными клиентами, среди которых каршеринг BelkaCar и партнёры по программе YouDrive Pool, а в Санкт-Петербурге — только с бизнесом.

Pump запустили в 2016 году создатели YouDrive. Сервис позволяет заказать доставку бензина типов АИ-92 и АИ-95 до автомобиля. Сейчас стоимость услуги в пределах МКАДа составляет 48,8 рублей за один литр АИ-95, а также 200 рублей за доставку. В Санкт-Петербурге условия те же, что и в Москве, уточнили в компании.

Приложение можно скачать в Apple Store и Google Play. При регистрации пользователю нужно указать марку, номер и цвет машины, чтобы сотрудники сервиса нашли её на парковке, для заказа топлива — указать место и время заправки.